В НАТО предупредили: РФ хочет захватить крупный областной центр Украины

Оккупанты РФ могут вынашивать планы окружения Украины с тыла, не исключил Мирча Джоанэ.

В НАТО не исключают новой атаки оккупантов РФ / Минобороны РФ

Российские оккупанты могут вынашивать планы наступления с целью захвата Одессы, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

По его данным, не исключен прорыв РФ из Приднестровья, где размещен оккупационный российский контингент. Об этом он заявил в ходе Мюнхенской конференцией по безопасности, сообщает Radiomoldova.

Вместе с тем представитель Альянса не уверен в том, что у РФ достаточно сил для того, чтобы осуществить агрессивные планы.

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"Сегодня у России не хватает сил, чтобы пройти через Приднестровье и окружить Украину с тыла", - подчеркнул он.

"Мы не видим, чтобы у России были силы для этого. Но то, что они пытаются сделать, это препятствовать проевропейскому вектору Молдовы. Они пытаются разделить население, которое уже разделено", — сказал Джоанэ.

Он также отметил, что у РФ на самом деле нет никакого желания воевать с НАТО, так как у нее достаточно проблем в Украине.

"И мы должны помочь Украине создать им еще больше проблем", — добавил Джоанэ.

Заместитель генсека НАТО также резюмировал, что чем быстрее будет оказана помощь Украине, тем скорее будет окончена война.

Угроза нового наступления РФ

Ранее сообщалось о том, что РФ стремиться сохранить ранее захваченные территории Украины, поэтому планирует новое наступление.

При этом Кремль намерен давить на Украину и западных союзников с тем, чтобы они согласились на выгодное РФ перемирие, пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что РФ стала более реалистично относиться к своим амбициям и признает, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, российские оккупанты не смогут повторить сценарий широкомасштабного наступления, которое было в феврале 2022 года.

У РФ на сегодня нет соответствующего ресурса, а в Украине совсем другая мотивация.

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