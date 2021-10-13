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В Норвегии мужчина застрелил людей из лука

13 октября 2021, 23:05

Несколько человек погибли в результате нападения.

  • В Норвегии людей застрелили из лука
    В Норвегии людей застрелили из лука twitter.com/haberzamaniii
  • В Норвегии людей застрелили из лука
    В Норвегии людей застрелили из лука twitter.com/haberzamaniii
  • В Норвегии людей застрелили из лука
    В Норвегии людей застрелили из лука twitter.com/haberzamaniii
  • В Норвегии людей застрелили из лука
    В Норвегии людей застрелили из лука twitter.com/haberzamaniii
  • В Норвегии людей застрелили из лука
    В Норвегии людей застрелили из лука twitter.com/haberzamaniii

В норвежском городе Конгсберг мужчина обстрелял из лука толпу. Как сообщает Reuters, известно о погибших.

Полиции сообщили об инциденте ориентировочно в 18:30 13 октября по местному времени.

По словам начальника полиции, преступника задержали. По предварительной информации, мужчина действовал самостоятельно.

В частности, известно о пострадавших. Несколько человек погибли в результате нападения.

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"Несколько человек были ранены, несколько человек погибли", – рассказали в полиции.

Начальник полиции отказался комментировать количество лиц, которые были ранены.

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Ранее сообщали, что полиция в Новой Зеландии застрелила мужчину, который порезал шесть человек в супермаркете города Окленд.

В центре Черкасс злоумышленники устроили стрельбу в кафе, в результате которой был ранен мужчина. Его с многочисленными ранениями грудной клетки доставили в больницу, где он умер в реанимации.

viber
Норвегия
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