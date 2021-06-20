В польском селе произошел масштабный пожар, более сотни человек потеряли жилье

В Польше произошел масштабный пожар / скриншот www.rmf24.pl

Трагедия произошла в Польше - в селе Новая Бяла в ночь на 19 июня вспыхнул масштабный пожар, в котором горели десятки зданий. В результате возгорания пострадали 9 человек, еще не менее 112 жителей остались без жилья.

Как сообщает RMF 24, пожар возник поздно вечером 19 июня. Огонь быстро распространился, поскольку здания компактные и расположены друг возле друга, а жилые дома были соединены с хозяйственными постройками. Кроме того, некоторые были из дерева.

Пожар повредил 44 здания, в том числе 21 жилой дом. Пострадали девять человек. Они в больнице.

Один человек упал с крыши и сломал себе позвоночник. Один пожарный-доброволец, который вернулся домой после испытаний, отравился дымом.

Кроме того, 112 человек были вынуждены покинуть свои дома в поисках убежища. Сейчас разрушенные здания постоянно контролируются пожарными. В некоторых хозяйственных постройках хранилось сено и там есть риск возникновения повторного пожара.

Более сотни человек потеряли жилье / twitter.com/Lukasz_Kmita

Также там дежурит полиция, посторонних не пускают. Улица, где бушевал пожар, закрыта и охраняется офицерами.

В центре села, рядом с церковью и Словацким культурным центром, установлены три пожарные палатки. В местной школе организовали пункт помощи.

Ранее в центре Москвы, на Лужнецкой набережной, вспыхнул пожар на складе пиротехники. Для его тушения привлекали авиацию.