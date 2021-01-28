В РФ депутат объяснил, почему власти не справятся с протестами за Навального

Депутат объяснил, почему власти не справятся с протестами за Навального / Reuters

У российских властей и правоохранителей весьма ограниченные возможности в плане подавления протестов, которые возникают в Москве из-за ареста политика-оппозиционера Алексея Навального. Об этом на своей странице в Facebook написал муниципальный депутат Дмитрий Барановский.

По его мнению, если количество задержанных превышает 1,5 тысячи, то правоохранительная система столицы РФ не сможет справиться с ними.

"Система более 1500 задержанных в Москве не переваривает. ОВД вешаются от нагрузки - оформляют всю ночь до утра, спецприемники забиты. В процентах от числа людей, которые выходят, это вообще ничто. Т.е. вероятность попасть в автозак довольно низка и будет снижаться по мере того, как все больше людей будут выходить на митинг", ‒ сказал он.

По мнению Барановского, в ходе следующей части протестов, которые назначены на 31 января, у властей останется только один метод ‒ запугивать арестами и штрафами

"Большинство выпустят к следующему митингу - нужно места освобождать для новых. Какую-то малую часть посадят на 10-15 суток - и мест в спецприемниках на следующий митинг 31 января станет еще меньше! Можно даже флешмоб сделать - прийти и сразу толпой залезть во все автозаки. "Шеф, нам, в Таганский!" Вот они офигеют. Будут, наверное, силой из автозаков выкидывать. Поэтому их тактика будет как на спортивной рыбалке - поймал, посмотрел, отпустил. Это протест не остановит. Вывод простой - перед митингом будут запугивать арестами и штрафами, но реализовать эти угрозы массово невозможно физически", ‒ сказал он.

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