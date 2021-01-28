Протесты в России и Беларуси: Лукашенко нашел главное отличие

Лукашенко утверждает, что в его страну хотели ввести войска НАТО.
Нелегитимный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что протесты в Беларуси и России в первую очередь отличаются длительностью акций – в его стране хотели осуществить блицкриг (молниеносная война), а в РФ будут качать вдолгую.
Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства высказал мнение, что к акциям протеста в двух государствах причастны западные силы, пишет Белта со ссылкой на корреспондента.
По его словам, они прекрасно понимают, что в России невозможно осуществить блицкриг.
"Отличие между белорусскими событиями и российскими – вот увидите – их может быть несколько. Но главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда НАТОвские войска. В России будут качать вдолгую…", – заявил нелегитимный лидер.
- Напомним, протесты в Беларуси начались летом 2020 года после того, как на президентских выборах Александру Лукашенко "нарисовали" более 80% голосов избирателей.
- Оппозиция и ее сторонники выступили против масштабных фальсификаций, силовики жестко расправлялись с протестующими, есть жертвы и много пострадавших.
- На Западе не признали выборы легитимными, а российский президент Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой. Срок действия президентских полномочий Лукашенко истек 5 ноября прошлого года.
- Массовые протесты в России 2021 были 23 января. Люди вышли поддержать оппозиционера Алексея Навального, который пережил отравление, лечился в берлинской клинике, а после возвращения в РФ был арестован.
- Политик утверждает, что к его отравлению причастен Путин.
- Митинги прошли в десятках российских городов. СМИ сообщили, что в связи с акциями были задержаны почти 4 тысячи человек.