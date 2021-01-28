Протесты в России и Беларуси: Лукашенко нашел главное отличие

Александр Лукашенко решил объяснить, чем отличаются белорусские протесты от российских / Reuters

Нелегитимный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что протесты в Беларуси и России в первую очередь отличаются длительностью акций – в его стране хотели осуществить блицкриг (молниеносная война), а в РФ будут качать вдолгую.

Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства высказал мнение, что к акциям протеста в двух государствах причастны западные силы, пишет Белта со ссылкой на корреспондента.

По его словам, они прекрасно понимают, что в России невозможно осуществить блицкриг.

"Отличие между белорусскими событиями и российскими – вот увидите – их может быть несколько. Но главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда НАТОвские войска. В России будут качать вдолгую…", – заявил нелегитимный лидер.