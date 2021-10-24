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В России поведали подробности задержания литовских чиновников-рыбаков

24 октября 2021, 23:57
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На Маркаускаса и его спутников россияне наложили штраф в размере 2 тысячи рублей - это около 24 евро.

На литовских чиновников наложили штрафы

Российские пограничники отпустили мэра Клайпедского района Литвы, бывшего министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускаса и двух литовских бизнесменов, которые сегодня случайно нарушили российскую границу, сообщает местное издание 15min.

Как рассказали в Министерстве иностранных дел и пограничной службе Литвы, на Маркаускаса и его спутников россияне наложили штраф в размере 2 тысячи рублей - это около 24 евро.

Маркаускас уже подтвердил информацию о своем задержании на странице в Facebook. Он написал в соцсети, что сожалеет о сегодняшнем инциденте, участником которого стал.

"Я хороший рыбак, но оказывается, что ориентировщик не такой. Возможно, вы уже слышали об инциденте сегодня. Хочу подтвердить, что информация правдива. Меня задержали и оштрафовали. Хотел бы поблагодарить сотрудников консульства нашей страны за их оперативность и помощь", - сказал Маркаускас.

Ранее Главред сообщал о том, что пограничники РФ задержали мэра Клайпедского района Литвы, бывшего министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускаса и еще двух литовских граждан - чиновники на лодке незаконно пересекли российскую границу..

Инцидент произошел, когда лодка двигалась по Куршскому заливу. Министерство иностранных дел Литвы подтвердило задержание трех литовцев российскими пограничниками, но их имена называть отказался.

viber
новости России Литва задержанный
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