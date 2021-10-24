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В России задержали литовских чиновников, которые плыли на лодке

24 октября 2021, 20:23
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Министерство иностранных дел Литвы подтвердило задержание трех литовцев российскими пограничниками, но их имена называть отказался.

В России задержаны литовские чиновники

Пограничники РФ задержали мэра Клайпедского района Литвы, бывшего министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускаса и еще двух литовских граждан - чиновники на лодке незаконно пересекли российскую границу, пишет 15min.

Инцидент произошел, когда лодка двигалась по Куршскому заливу. Министерство иностранных дел Литвы подтвердило задержание трех литовцев российскими пограничниками, но их имена называть отказался.

"По данным МИД, на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Наши консулы работают, дополнительной информации пока предоставить не можем", - сказал пресс-секретарь литовского министерства.

Как узнало агентство 15min, кроме Маркаускаса, на лодке находились двое бизнесменов - Далюс Жилинскас и Ромуальдас Шукис.

Литовские пограничники считают, что нарушение российской границы было непреднамеренным. Лодка пересекла российскую границу около 14:00 по литовскому времени.

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"Предварительно, лодка с тремя гражданами Литвы зашла на российскую сторону. Вероятно, это непреднамеренное нарушение", - сказал представитель пограничной службы Литвы Гедрюс Мишутис.

В пограничной службе добавили, что подобные нарушения происходят несколько раз в год. Обычно нарушители платят штраф.

Ранее Главред сообщал о том, что в Болгарии были задержаны трое иностранцев, которых подозевают в промышленном шпионаже. Выяснилось, что задержанные - это российский ученый Сергей Зоненко, а также его жена и сын, которые имеют гражданство Литвы.

Российский ученый Зоненко имеет много разработок, в частности в области кумулятивных снарядов. Он уже 8 лет находится в Болгарии, а до этого работал в известной российской компании по производству современных боеприпасов.

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новости России Литва задержанный чиновница
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