В Крыму "назначили" украинским шпионом сотрудника известного портала

На полуострове задержан гражданин России Владислав Есипенко.
В захваченном Россией Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина Владислава Есипенко, который якобы собирал информацию для Службы внешней разведки Украины и имел в машине предмет, похожий на самодельную бомбу.
Задержанный якобы снимал на фото и видео места массового скопления людей и объекты жизнеобеспечения, говорится на сайте ФСБ.
По сведениям источника ТАСС, задержанный уже арестован на два месяца. Также агентство узнало от источника, что Есипенко работал на портал Крым.Реалии, который в России признали "иностранным агентом".
В ФСБ утверждают, что мужчина сам признался в сотрудничестве с украинской СВР и даже раскрыл подробности.
"Со слов задержанного… информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А., а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности", – добавили в ФСБ.
Напомним, после захвата Крыма в 2014 году российские силовики обвинили в подготовке к "диверсиям" более десяти украинцев. В ФСБ обвинили ряд жителей полуострова в сотрудничестве с украинскими силовиками.
Аннексия Крыма
- В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
- Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.