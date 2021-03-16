В Крыму "назначили" украинским шпионом сотрудника известного портала

Владислава Есипенко задержан в Крыму / Скриншот

В захваченном Россией Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина Владислава Есипенко, который якобы собирал информацию для Службы внешней разведки Украины и имел в машине предмет, похожий на самодельную бомбу.

Задержанный якобы снимал на фото и видео места массового скопления людей и объекты жизнеобеспечения, говорится на сайте ФСБ.

По сведениям источника ТАСС, задержанный уже арестован на два месяца. Также агентство узнало от источника, что Есипенко работал на портал Крым.Реалии, который в России признали "иностранным агентом".

В ФСБ утверждают, что мужчина сам признался в сотрудничестве с украинской СВР и даже раскрыл подробности.

"Со слов задержанного… информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А., а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности", – добавили в ФСБ.

Напомним, после захвата Крыма в 2014 году российские силовики обвинили в подготовке к "диверсиям" более десяти украинцев. В ФСБ обвинили ряд жителей полуострова в сотрудничестве с украинскими силовиками.