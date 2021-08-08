В России сиделка избила 95-летнюю бабушку за стих о человечности и просьбу измерить давление

Пострадавшая покрыта гематомами / Telegram

Сиделка избила 95-летнюю пенсионерку после того, как старушка на отказ измерить ей давление, прочитала женщине стих о человечности.

Как пишет Telegram-канал "Лента дна", специалист по работе с пожилыми людьми таскала женщину за волосы и нанесла ей множество ударов.

Известно, что сотрудница представляла компанию "Милосердие.про". В итоге в компании данный инцидент категорически отрицают, хотя на всякий случай извинились перед родственниками пострадавшей.

При этом, сама сиделка отказ измерить давление аргументировала старушке тем, что ей не заплатят за такую услугу. Но пенсионерка решила во что бы то ни стало добиться своего и прочитала женщине стихотворение о человечности, ожидая, что у сиделки проснется совесть. Но вместо совести проснулась агрессия, и женщина напала на бабушку.

Позже в компании "Милосердие.про", где родственники бабушки нашли и другую сиделку, заявили, что агрессивную сотрудницу внесли в черный список. Но это не вполне устраивает близких потерпевшей. Они заявили в полицию, где дело будут расследовать более детально.

Напомним, в польском Щецине 26-летняя местная жительница избила продавщицу, которая приехала на работу из Украины. Агрессивная гражданка Польши до этого почти три месяца терроризировала украинку, оскорбляя из-за ее происхождения. "Спусковым крючком" для подозреваемой послужило то, что украинка отказалась продавать ей алкогольные напитки.