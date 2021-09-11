В России взорвался газ в жилом доме: погибли три человека, в том числе ребенок

В России взорвался газ в жилом доме: из-под завалов извлекли тела трех человек, в том числе и ребенка / Pixabay

В ночь на субботу, 11 сентября, в многоквартирном двухэтажном доме в российском городе Елец Липецкой области произошел мощный взрыв. По предварительной информации, основная причина – утечка газа. Спасатели извлекли из-под завалов тела трех человек, среди них - один ребенок.

Как сообщает "Интерфакс", среди погибших — 11-летний ребенок и женщина 1971 года рождения, тела которых под утро обнаружили спасатели. В то же время поисково-спасательные работы продолжаются. По предварительным данным, под завалами может находиться пенсионер.

Взрыв газа в двухэтажном жилом доме Ельца произошел в ночь на субботу, 11 сентября. Известно, что в здании частично обрушилась стена.

По неофициальным данным, покрытие здания полностью разрушено и восстановлению не подлежит. Основной причиной взрыва считают утечку газа вследствие неисправности оборудования или небрежности.

В момент инцидента в помещении находились 25 человек. Одного из пострадавших родственники забрали из больницы после оказания ему медицинской помощи.

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"Сейчас в лечебных учреждениях города Елец находятся четыре человека, в том числе один ребенок", — отметила местная власть.

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