В России заочно "выписали" тюремный срок пранкеру Вольнову

Пранкер Евгений Вольнов / jekavolnov / instagram

Российский суд заочно вынес приговор к шести годам тюрьмы украинского блогера Никиту Кувикова, который более известен пранкер Евгений Вольнов. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении украинского пранкера Евгения Вольнова. Его подозревают в "публичном оправдании и пропаганде терроризма" из-за видеоролика, который он записал после взрыва в здании архангельской ФСБ.

Суд приговорил заочно Вольнова к шести годам колонии. Кроме того, пранкера объявили в международный розыск.

Следком РФ вменил Вольнову, что он сразу после пожара в сибирском городе Кемерово в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" звонил в различные государственные учреждения, представлялся сотрудником МЧС России и заявлял о трехсот погибших.

По официальной же информации российских властей, в Кемерово при пожаре в этом ТЦ погибли 64 человека.

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