В России заочно "выписали" тюремный срок пранкеру Вольнову

Украинского блогера Никиту Кувикова (работающего под псевдонимом Евгений Вольнов) натуральным образом судили в России - правда, в заочном порядке.
Российский суд заочно вынес приговор к шести годам тюрьмы украинского блогера Никиту Кувикова, который более известен пранкер Евгений Вольнов. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении украинского пранкера Евгения Вольнова. Его подозревают в "публичном оправдании и пропаганде терроризма" из-за видеоролика, который он записал после взрыва в здании архангельской ФСБ.
Суд приговорил заочно Вольнова к шести годам колонии. Кроме того, пранкера объявили в международный розыск.
Следком РФ вменил Вольнову, что он сразу после пожара в сибирском городе Кемерово в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" звонил в различные государственные учреждения, представлялся сотрудником МЧС России и заявлял о трехсот погибших.
По официальной же информации российских властей, в Кемерово при пожаре в этом ТЦ погибли 64 человека.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В 2018 году сайт Миротворец объявлял о том, что в связи с реорганизацией, направленной на улучшение и расширение коммуникаций с общественностью, пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя - Никита Кувиков) назначен на должность "спикера по отдельным вопросам".
- В задачи Вольнова входит разъяснение общественности роли и назначения центра, популяризация использования информации, накопленной в базах данных Миротворца, в различных сферах деятельности.