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В списке Стефанчук и Разумков: Россия расширила санкции против Украины

11 декабря 2020, 22:48
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Под санкции попали 849 украинцев.

Россия, Украина
Россия расширила список санкций против Украины / УНИАН

Власти России значительно расширили санкции против нашей страны - в список попали 849 человек.

Об этом идет речь в документе, размещенном на сайте российского правительства.

Среди лиц, против которых введены санкции, глава Верховной рады Дмитрий Разумков, вице-спикер Руслан Стефанчук, а также глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Российские СМИ отмечают, что "санкции против ряда украинских граждан действуют с октября 2018 года. С тех пор список несколько раз расширялся. Все перечисленные в документе граждане не могут перечислять средства за пределы России. А их счета на территории России будут заблокированы".

Санкции против России – о чем ранее сообщал Главред:

  • 23 сентября Министерство финансов США добавило в санкционные списки восемь граждан и уроженцев Российской Федерации, а также семь организаций из России и Финляндии. Вашингтон обвиняет их во вмешательстве в американские выборы, дела Украины и кибератаках.
  • 26 августа США расширили санкции против России, в "черный список" попали 5 российских научно-исследовательских институтов.
  • Как писал Главред, бывший посол США в Украине, исследователь Стэнфордского университета Стивен Пайфер считает, что Российская Федерация вряд ли решится на агрессию ради обеспечения Крыма водой.
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