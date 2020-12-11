В списке Стефанчук и Разумков: Россия расширила санкции против Украины

Россия расширила список санкций против Украины / УНИАН

Власти России значительно расширили санкции против нашей страны - в список попали 849 человек.

Об этом идет речь в документе, размещенном на сайте российского правительства.

Среди лиц, против которых введены санкции, глава Верховной рады Дмитрий Разумков, вице-спикер Руслан Стефанчук, а также глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Российские СМИ отмечают, что "санкции против ряда украинских граждан действуют с октября 2018 года. С тех пор список несколько раз расширялся. Все перечисленные в документе граждане не могут перечислять средства за пределы России. А их счета на территории России будут заблокированы".

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