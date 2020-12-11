В списке Стефанчук и Разумков: Россия расширила санкции против Украины

Под санкции попали 849 украинцев.
Власти России значительно расширили санкции против нашей страны - в список попали 849 человек.
Об этом идет речь в документе, размещенном на сайте российского правительства.
Среди лиц, против которых введены санкции, глава Верховной рады Дмитрий Разумков, вице-спикер Руслан Стефанчук, а также глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.
Российские СМИ отмечают, что "санкции против ряда украинских граждан действуют с октября 2018 года. С тех пор список несколько раз расширялся. Все перечисленные в документе граждане не могут перечислять средства за пределы России. А их счета на территории России будут заблокированы".
Санкции против России – о чем ранее сообщал Главред:
- 23 сентября Министерство финансов США добавило в санкционные списки восемь граждан и уроженцев Российской Федерации, а также семь организаций из России и Финляндии. Вашингтон обвиняет их во вмешательстве в американские выборы, дела Украины и кибератаках.
- 26 августа США расширили санкции против России, в "черный список" попали 5 российских научно-исследовательских институтов.
- Как писал Главред, бывший посол США в Украине, исследователь Стэнфордского университета Стивен Пайфер считает, что Российская Федерация вряд ли решится на агрессию ради обеспечения Крыма водой.
Автор: Екатерина Трохимчук