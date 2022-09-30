В США одобрили выделение Украине 12,4 млрд долларов

Палата представителей США одобрила выделение Украине 12,4 млрд долларов / коллаж ua.depositphotos.com

Палата представителей одобрила выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 млрд долларов, сообщает издание New York Times.

В дальнейшем закон о выделении финпомощи передадут на подпись президенту США Джо Байдену. Вчера Сенат США одобрил этот же законопроект. Предполагается, что 7,8 млрд долларов будет выделено на оборонные нужды, а 4,5 млрд долларов – на прямую бюджетную поддержку Украины.

Также этот документ возобновляет полномочия Белого дома передавать Украине оружие и оборудование со складов Министерства обороны США в новом финансовом году на сумму 3,7 млрд долларов.

США предоставят Украине еще 18 HIMARS

В среду, 28 сентября, министерство обороны США объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов. В новый пакет помощи входят:

18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и боеприпасы к ним,

12 систем "Титан", которые используются для борьбы с дронами,

около 300 автомобилей,

десятки грузовиков и прицепов для транспортировки тяжелого оборудования,

различные радары, средства связи и наблюдения и другого снаряжения для солдат и тому подобное.

Ранее сообщалось, что новый пакет военной помощи будет одним из ответов на псевдореферендумы, которые РФ провела на временно захваченных территориях Украины.

Однако позже стало известно, что не всё из списка помощи от США будет предоставлено в ближайшее время. Так, в Пентагоне уточнили, что 18 новых реактивных артиллерийских систем HIMARS, обещанных нашему государству, будут поставляться в течение нескольких лет.

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