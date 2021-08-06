В США поймали рыбу-овчарку с человеческими зубами

В США поймали рыбу с человеческими зубками

В США поймали рыбу с человеческим зубками.

Кейпкодський карась, он же овчарка, он же рыба-каторжник, он же рыба с овечьей головой, попался на удочку заядлого местного рыбака Натана Мартина, пишет ВВС.

Натан Мартин рассказал, что давно хотел поймать зубастую рыбу, но не ожидал, что в ее пасти будет так много зубов.

Рыба с человеческими зубами - не мутант и не жертва плохой экологии. Официально она называется кейпкодський карась, живет в водах Северной Америки, от Кейп-Кода и Массачусетса до Флориды и от Мексиканского залива до Бразилии.

Обычно эти рыбы живут у каменных свай, причалов, мангровых зарослей, камней и пирсов и могут вырастать до 91 см в длину и весить до 9,6 кг.

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У взрослой рыбы в передней части челюсти расположены четко очерченные резцы. Коренные зубы также растут в три ряда на верхней челюсти и в два ряда на нижний. В задней части челюсти у карася размещены мощные и тяжелые измельчители, которые особенно важны, чтобы дробить панцири добычи.

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