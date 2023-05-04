В Турции на саммите случилась мощная драка между депутатами Украины и россиянами

Российский делегат вырвал украинское знамя из рук нардепа Александра Мариковского, после чего первый получил на орехи.

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Драка в Турции / коллаж Главред, фото скриншот с видео

Депутаты Верховной Рады Украины 4 мая попытались сорвать выступление российской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре.

Как пишет турецкое издание Anadolu, депутат Госдумы от "Единой России" Ольга Тимофеева на выступление повесила на пиджак "георгиевскую ленту" - символ российской агрессии.

Украинские чиновники попытались сорвать ее выступление. Они развернули флаги за ее спиной, при этом члены российской делегации пытались предотвратить действия украинцев.

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После этого в ситуацию вмешался спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Он объявил перерыв, а также заявил, что делегация, нарушившая регламент мероприятия, покинула зал.

"Здесь будет говорить тот, кому предоставлено слово. Я не позволю нарушить покой и порядок ведения мероприятия. Если у кого-то есть подобные намерения, то пусть покинет помещение", - сказал он.

Шентоп заявил, что каждый имеет право высказывать свое мнение в устной форме. Однако необходимо соблюдать регламент мероприятия.

"В этом нет ничего плохого. Однако если будут сделаны попытки проведения акций, то площадка сегодняшнего собрания перестанет быть парламентским мероприятием и превратится в уличное движение", – отметил турецкий спикер.

В результате инцидента в кулуарах мероприятия произошла еще одна драка. Российский делегат вырвал украинское знамя из рук нардепа Александра Мариковского, после чего первый получил на орехи.

Драка в Турции / скриншот

Драка с россиянами

Ранее сообщалось о том, что в Турции украинские футболисты ФК Минай (Закарпатье) избили российских спортсменов из ФК Шинник (Ярославль).

Массовая драка между российскими и украинскими футболистами произошла в турецком отеле Royal Seginus.

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