В Турции на саммите случилась мощная драка между депутатами Украины и россиянами

Депутаты Верховной Рады Украины 4 мая попытались сорвать выступление российской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре.
Как пишет турецкое издание Anadolu, депутат Госдумы от "Единой России" Ольга Тимофеева на выступление повесила на пиджак "георгиевскую ленту" - символ российской агрессии.
Украинские чиновники попытались сорвать ее выступление. Они развернули флаги за ее спиной, при этом члены российской делегации пытались предотвратить действия украинцев.
После этого в ситуацию вмешался спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Он объявил перерыв, а также заявил, что делегация, нарушившая регламент мероприятия, покинула зал.
"Здесь будет говорить тот, кому предоставлено слово. Я не позволю нарушить покой и порядок ведения мероприятия. Если у кого-то есть подобные намерения, то пусть покинет помещение", - сказал он.
Шентоп заявил, что каждый имеет право высказывать свое мнение в устной форме. Однако необходимо соблюдать регламент мероприятия.
"В этом нет ничего плохого. Однако если будут сделаны попытки проведения акций, то площадка сегодняшнего собрания перестанет быть парламентским мероприятием и превратится в уличное движение", – отметил турецкий спикер.
В результате инцидента в кулуарах мероприятия произошла еще одна драка. Российский делегат вырвал украинское знамя из рук нардепа Александра Мариковского, после чего первый получил на орехи.
Драка с россиянами
Ранее сообщалось о том, что в Турции украинские футболисты ФК Минай (Закарпатье) избили российских спортсменов из ФК Шинник (Ярославль).
Массовая драка между российскими и украинскими футболистами произошла в турецком отеле Royal Seginus.
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