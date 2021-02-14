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В Турции объяснили смысл карты с "захватом" территорий соседей

14 февраля 2021, 17:23

В Турции ответили на обвинения в планировании захвата территорий других стран.

Турция, флаг
В Турции показали карту с захватом земель соседей / Reuters

В Турции прокомментировали появление на местном телевидении карты расширения территрии страны за счет соседних стран (в том числе Украины).

На сегодняшний день у Турции нет планов по захвату территорий других стран, рассказал Ura.ru политолог, заместитель главы Бюро международных отношений турецкой партии Ватан Сюлюк Хусейн Эрман.

Комментируя показанную на ТВ карту расширения территории страны за счет других государств, он подчеркнул, что речь шла не о том, что Турция хочет расширить свои территории.

"Там было показано, на какие страны будет распространяться влияние Турции к 2050 году, согласно исследованию американской компании Stratfor, которую называют „теневым ЦРУ", — сказал Эрман.

Он заверил, что в турецких СМИ это не было обозначено, как план по расширению границ. Сейчас никаких территориальных приобретений Турцией не предвидится, подчеркнул эксперт.

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Ранее в эфире одного из турецких телеканалов показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению турецкой сферы влияния. Предполагается, что к 2050 году в неё войдут некоторые государства Северной Африки, Ближнего Востока, Украины (включая Крым), а также регионы юга России.

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