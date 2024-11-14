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Вариант завершения войны: Трамп хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров

Мария Николишин
14 ноября 2024, 11:45
1193
Трамп сосредоточен на прекращении войны, а не её продолжении.
Вариант завершения войны: Трамп хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров
Переговоры Украины с РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump, скриншот с YouTube

Главное из заявления:

  • Трамп хочет привести Украину и Россию к переговорам
  • Он настроен прекратить войну
  • Политика безопасности в отношении Украины зависит от Трампа

Будущий президент США Дональд Трамп хочет привести Украину и Россию к переговорам. Об этом заявил конгрессмен-республиканец от штата Флорида Майк Волц, передает "Голос Америки".

Отмечается, что после встречи республиканцев с Трампом в среду, 13 ноября, Волц заявил, что Трамп хочет привести Украину и РФ за стол переговоров.

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"Президент четко высказался, что он желает привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не её продолжении", - сказал он.

По словам республиканца, видение политики безопасности в отношении Украины зависит от решения Трампа.

Стоит заметить, что Майк Волц может стать советником по национальной безопасности в будущей администрации президента США. Дональд Трамп номинировал его на данную должность.

Вариант завершения войны: Трамп хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Позиция Трампа по войне в Украине - что известно

Как сообщал Главред, Дональд Трамп вскоре назначит специального представителя по Украине. Он будет отвечать за переговоры о прекращении войны РФ против Украины.

Ранее, избранный президент США Дональд Трамп уже говорил, что намерен "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Трамп не будет поддерживать инициативы лидера РФ Владимира Путина. Трамп не сможет позволить себе быть "вторым номером" на международной арене.

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В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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