Великобритания отреагировала на высылку дипломатов РФ из Чехии

Великобритания отреагировала на высылку дипломатов РФ / coursesuk.com

Великобритания полностью поддерживает Чешскую Республику, которая, обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов. В связи с этим из Праги выдворили 18 российских дипломатов, которые занимались шпионской деятельностью, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в Twitter.

"Великобритания полностью поддерживает наших чешских союзников, которые показали, насколько далеко пойдет ГРУ в своих попытках провести опасные и злонамеренные операции", - заявил Рааб.

При этом он подчеркнул, что об опасности поведения России свидетельствует нападение в Солсбери.

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