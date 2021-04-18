Великобритания отреагировала на высылку дипломатов РФ из Чехии

Власти Великобритании поддержали Чехию, которая обвинила российских дипломатов в шпионаже и выдворила из из страны.
Великобритания полностью поддерживает Чешскую Республику, которая, обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов. В связи с этим из Праги выдворили 18 российских дипломатов, которые занимались шпионской деятельностью, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в Twitter.
"Великобритания полностью поддерживает наших чешских союзников, которые показали, насколько далеко пойдет ГРУ в своих попытках провести опасные и злонамеренные операции", - заявил Рааб.
При этом он подчеркнул, что об опасности поведения России свидетельствует нападение в Солсбери.
Высылка дипломатов РФ из Чехии - о чем ранее писал Главред:
- Ранее МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов из страны.
- В ответ российский МИД пригрозил ответными мерами на высылку дипломатов из Чехии. "Праге выражен решительный протест, Москва примет ответные меры, которые заставят Чехию осознать ответственность", - заявили в МИД России.
Автор: Екатерина Трохимчук