Власти Беларуси готовят теракт ко Дню воли - соцсети

23 января в Беларуси возобновились протесты против режима Лукашенко / Фото news.tut.by

Комитет государственной безопасности Беларуси готовится осуществить террористический акт в одном из зданий органов внутренних дел. В результате это позволит Александру Лукашенко ввести в стране чрезвычайное положение.

Об этом сообщает объединение белорусских силовиков BYPOL в Telegram. Отмечается, что теракт может состояться 25 марта – в День воли.

"По информации наших источников, авторитет и степень доверия к которым не вызывает никаких сомнений, 25 марта в рамках плана по дискредитации протестного движения и его полной ликвидации силами Комитета государственной безопасности готовится совершение террористического акта в одном из зданий органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

Представители объединения обратились к белорусам и заявили, что указанная информация не должна отменить планы по празднованию Дня Воли.

"Она не должна поселить в нас страх и отказаться от решимости бороться за нашу свободу. Просто в ближайшие дни нам следует быть более внимательными и держаться подальше от административных зданий (особенно зданий органов внутренних дел), а также, по возможности, избегать услуг общественного транспорта", - отметили силовики.

Справка. День Воли, также День Независимости - годовщина провозглашения независимости первого национального государства — Белорусской Народной Республики. Традиционно празднуется 25 марта, передает Википедия.

Праздник приурочен к принятию третьей Уставной грамоты 25 марта 1918 года. В Республике Беларусь празднуется на неофициальном уровне. Также праздник отмечается белорусской диаспорой.

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