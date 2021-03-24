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Власти Беларуси готовят теракт ко Дню воли - соцсети

24 марта 2021, 07:23
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Объединение белорусских силовиков заявило, что в стране хотят дискредитировать протестное движение и полностью его ликвидировать.

Протесты в Беларуси
23 января в Беларуси возобновились протесты против режима Лукашенко / Фото news.tut.by

Комитет государственной безопасности Беларуси готовится осуществить террористический акт в одном из зданий органов внутренних дел. В результате это позволит Александру Лукашенко ввести в стране чрезвычайное положение.

Об этом сообщает объединение белорусских силовиков BYPOL в Telegram. Отмечается, что теракт может состояться 25 марта – в День воли.

"По информации наших источников, авторитет и степень доверия к которым не вызывает никаких сомнений, 25 марта в рамках плана по дискредитации протестного движения и его полной ликвидации силами Комитета государственной безопасности готовится совершение террористического акта в одном из зданий органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

Представители объединения обратились к белорусам и заявили, что указанная информация не должна отменить планы по празднованию Дня Воли.

"Она не должна поселить в нас страх и отказаться от решимости бороться за нашу свободу. Просто в ближайшие дни нам следует быть более внимательными и держаться подальше от административных зданий (особенно зданий органов внутренних дел), а также, по возможности, избегать услуг общественного транспорта", - отметили силовики.

Справка. День Воли, также День Независимости - годовщина провозглашения независимости первого национального государства — Белорусской Народной Республики. Традиционно празднуется 25 марта, передает Википедия.

Праздник приурочен к принятию третьей Уставной грамоты 25 марта 1918 года. В Республике Беларусь празднуется на неофициальном уровне. Также праздник отмечается белорусской диаспорой.

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Протесты в Беларуси - о чем ранее писал Главред:

  • Массовые протесты в Беларуси начались 9 августа 2020 года – в день выборов президента страны, на которых победу, согласно данным Центризбиркома, одержал Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Значительная часть белорусов не признала переизбрание Лукашенко, который занимает пост главы государства с 20 июля 1994 года – более 26 лет.
  • Мирные акции в Беларуси разгоняли белорусские силовики, применявшие чрезмерную силу против активистов.
  • 23 сентября прошла тайная инаугурация президента Беларуси, после чего Александр Лукашенко снова возглавил государство.
  • Однако Запад не признал Лукашенко легитимным президентом. В отношении представителей режима введены санкции.
  • 23 января в Беларуси возобновились протесты против режима Лукашенко. Активисты вышли на новые митинги, в ходе которых силовики проводили задержания.
  • Лидер белорусского оппозиционного движения Светлана Тихановская заявила, что оппозиция, у которой нет ресурсов бороться с насилием властей, потерпела поражение. Сейчас идет работа над организацией оппозиционных объединений.

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