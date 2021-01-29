Лукашенко признался, почему устроил себе тайную инаугурацию

Глава Беларуси заявил, что его противники готовили провокацию.
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему его инаугурация прошла тайно.
По словам главы Беларуси, как раз в этот день его противники якобы готовили провокацию, намереваясь забросить в автобус с местными депутатами "коктейль Молотова". Об этом Лукашенко рассказал на встрече со студенческой молодежью, передает Белта.
"Они знали: инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел", - отметил президент.
Выборы в Беларуси и тайная инаугурация Лукашенко
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. После оглашения предварительных результатов тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли кровавые столкновения с силовиками.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги президентских выборов. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.
- 23 сентября во Дворце Независимости в Минске состоялась церемония инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Германия, Словакия, Литва и Латвия отреагировали на "секретную" инаугурацию Александра Лукашенко – западные страны не признали его президентом Беларуси.
Автор: Анна Багрий