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Лукашенко признался, почему устроил себе тайную инаугурацию

29 января 2021, 12:22
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Глава Беларуси заявил, что его противники готовили провокацию.

лукашенко, инаугурация
Лукашенко сказал, что поступил, "как сумел" / Reuters

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему его инаугурация прошла тайно.

По словам главы Беларуси, как раз в этот день его противники якобы готовили провокацию, намереваясь забросить в автобус с местными депутатами "коктейль Молотова". Об этом Лукашенко рассказал на встрече со студенческой молодежью, передает Белта.

"Они знали: инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел", - отметил президент.

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