Саммит Путина и Зеленского: в Кремле раскрыли, есть ли подвижки по подготовке встречи президентов

Дмитрий Песков рассказал о контактах Путина и Зеленского по транзиту газа/ Фото Reuters

В Кремле прокомментировали соглашение США и Германии относительно газопровода Северный поток-2.

В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры о транзите газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их не ведут главы государств, передает РИА Новости.

"Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их не ведут президенты", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли у Путина телефонные контакты с президетом Украины Владимиром Зеленским в обозримом будущем на эту тему.

Он также добавил, что подвижек по подготовке встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина пока нет.

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Как сообщал Главред, 21 июля стало известно, что официальные Вашингтон и Берлин достигли соглашения по Северному потоку-2. Согласно договоренностям, США будут добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет. Кроме того, стороны договорились, что России не позволят "использовать энергию в качестве оружия". Если страна-оккупант нарушит это правило, Германия будет инициировать против нее санкции.

Гарантии для Украины

Германия должна выделить более 200 миллионов евро на поддержку энергосектора и недопущение энергозависимости Украины.

В частности, у Меркель согласились организовать "зеленый фонд" размером 1 миллиард долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины. Берлин профинансирует 175 миллионов долларов.

Также Германия назначит представителя с финансированием в размере 70 миллионов долларов. Он будет развивать двусторонние проекты с Украиной в сфере энергетики.

Также документ предусматривает предоставление Украине технической помощи для интеграции в электросеть ЕС.

Тем временем МИД Украины уже направил ноты в Брюссель и Берлин из-за соглашения, которое США и Германия заключили по газопроводу Северный поток-2. Кроме того, украинская сторона инициирует консультации с Еврокомиссией.