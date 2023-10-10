Выжила, но еще на грани смерти: невероятная история немки, захваченной ХАМАС

Постадавшую опознали по дредам и по татуировкам. 22-летнюю немку зовут Шани Лук.

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Шани Лук похители боевики ХАМАС / Коллаж: Главред, Фото: instagram/shanukkk, скриншот

Стали известны новые подробности о молодой девушке, похищенной террористами ХАМАС во время нападения на Израиль, кадры с которой разлетелись по всему миру.

Полураздетой девушкой, которую террористы везли в кузове грузовика, оказалась 22-летняя немка Шани Лук, пишет Bild. На видео она лежала в авто в неестественной позе и не двигалась, что вызвало опасения о том, что произошло худшее.

Постадавшую опознали по дредам и по татуировкам. 22-летнюю немку зовут Шани Лук. Появилось видео с рассказом родителей девушки о том, что она действительно перед атакой находилась на фестивале в пустыне возле границы с территориями, контролируемыми ХАМАС.

видео дня

Они выяснили, что ролик с ней был снят боевиками уже на территории Сектора Газа. Мать Шани, Рикарда Лук, живущая в Израиле, заявила, что семья получила от боевиков известие о пребывании девушки в Секторе Газа.

"Теперь у нас есть доказательства того, что Шани жива, но у нее серьезная травма головы, она находится в критическом состоянии. Каждая минута критически важна", – рассказала мама пострадавшей.

В свою очередь палестинские источники сообщили родственникам, что 22-летняя девушка госпитализирована в больницу ХАМАС.

Как выяснила семья Шани, девушка с парнем и друзьями пыталась сбежать с места проведения фестиваля на двух автомобилях, но они потеряли друг друга из виду. Друзья девушки спрятались в кустах и пережили атаку, а Шани и ее парень – исчезли. Вскоре стало известно, что кредитной картой девушки пытались рассчитаться в Секторе Газа.

Ранее сообщалось, что в Израиле супруги спрятали младенцев и приняли бой с боевиками ХАМАС. Адар и Итай Бердичевские были офицерами. Они ликвидировали семерых боевиков ХАМАС, спасая своих 10-месячных близнецов.

Напомним, ранее были раскрыты ужасные подробности резни в Израиле. Участники фестиваля пропали без вести, либо убиты, либо попали в плен.

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