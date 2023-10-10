В Израиле супруги спрятали младенцев и приняли бой с боевиками ХАМАС

В Израиле в кибуце Кфар Аза погибли супруги - Адар и Итай Бердичевские. Они спрятали своих 10-месячных детей в бомбоубежище, а сами отважно сражались с террористами. На их пороге нашли тела семерых боевиков ХАМАС.
Как сообщил в Facebook консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков, супруги были офицерами, у них было оружие. Адар и Итай не сдавались.
"Они спрятали своих 10-месячных близнецов в мамаде (бомбоубежище), а сами, чтобы отвлечь внимание террористов от детей, ждали их в доме", – рассказал Вишняков.
Адар и Итай погибли, однако на пороге их дома лежали трупы семерых боевиков.
Дети погибших супругов 13 часов провели в бомбоубежище, пока их не нашли дядя и дедушка.
"Они все это время сражались с террористами, спасли десятки людей, но не смогли вовремя добраться до своих близких. Светлая память", — резюмировал Вишняков.
Вторжение ХАМАС в Израиль
Террористы ХАМАС 7 октября проникли на территорию Израиля из Сектора Газа, им удалось захватить ряд населенных пунктов. К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна начинает "долгую и тяжелую войну". По его словам, война будет продолжаться до "достижения целей".
Террористы ХАМАС заявили о готовности к переговорам с Израилем. Об этом 9 октября сообщило агенство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ХАМАС Муссу Абу Марзука. В разговоре с журналистами он заявил, что боевики открыты для обсуждения возможного перемирия с Израилем. По его словам, ХАМАС якобы "достиг своих целей".
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