В Израиле супруги спрятали младенцев и приняли бой с боевиками ХАМАС

Адар и Итай Бердичевские были офицерами. Они ликвидировали семерых боевиков ХАМАС, спасая своих 10-месячных близнецов.

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Адар и Итай Бердичевские вступили в бой с боевиками ХАМАС / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/il.consul.israel, скриншот

В Израиле в кибуце Кфар Аза погибли супруги - Адар и Итай Бердичевские. Они спрятали своих 10-месячных детей в бомбоубежище, а сами отважно сражались с террористами. На их пороге нашли тела семерых боевиков ХАМАС.

Как сообщил в Facebook консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков, супруги были офицерами, у них было оружие. Адар и Итай не сдавались.

"Они спрятали своих 10-месячных близнецов в мамаде (бомбоубежище), а сами, чтобы отвлечь внимание террористов от детей, ждали их в доме", – рассказал Вишняков.

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Адар и Итай погибли, однако на пороге их дома лежали трупы семерых боевиков.

Адар и Итай Бердичевские погибли, защищая своих детей от боевиков / Фото: facebook.com/il.consul.israel

Дети погибших супругов 13 часов провели в бомбоубежище, пока их не нашли дядя и дедушка.

"Они все это время сражались с террористами, спасли десятки людей, но не смогли вовремя добраться до своих близких. Светлая память", — резюмировал Вишняков.

Вторжение ХАМАС в Израиль

Террористы ХАМАС 7 октября проникли на территорию Израиля из Сектора Газа, им удалось захватить ряд населенных пунктов. К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна начинает "долгую и тяжелую войну". По его словам, война будет продолжаться до "достижения целей".

Террористы ХАМАС заявили о готовности к переговорам с Израилем. Об этом 9 октября сообщило агенство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ХАМАС Муссу Абу Марзука. В разговоре с журналистами он заявил, что боевики открыты для обсуждения возможного перемирия с Израилем. По его словам, ХАМАС якобы "достиг своих целей".

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