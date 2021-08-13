Взрыв автобуса в Воронеже: возросло число пострадавших, девушке оторвало ноги - она скончалась

В Воронеже взорвался автобус с пассажирами / скриншот

Вечером 12 августа в российском Воронеже произошел взрыв в пассажирском автобусе ПАЗ. Пострадали 16 человек, среди них есть люди с тяжелыми травмами. 35-летней девушке оторвало ноги – впоследствии она умерла в больнице.

Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние троих госпитализированных тяжелое, пятерых — средней тяжести. Еще два человека попали в ожоговое отделение. Самой младшей из пострадавших 18 лет. Пассажиры получили ожоги, травмы глаз, переломы.

Взрыв произошел практически в центре города. Так как рядом находится пожарная часть, спасатели на место происшествия прибыли практически мгновенно. В результате взрыва с автобуса сорвало обшивку, вылетели стекла.

Среди причин взрыва сначала называли версию о взрыве газового баллона. Однако водитель автобуса заявил, что автобус работал на дизельном топливе. На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ — они ищут следы взрывчатых веществ.

Как сообщал Главред, в воскресенье, 8 августа, в Кривом Роге на жилмассиве ЮГОК мужчина подорвался на гранате, его госпитализировали. Пострадавшему 61 год, другие граждане не пострадали.