В России взорвалась и полностью сгорела маршрутка, много пострадавших

В Воронеже взорвался автобус с пассажирами / ТАСС

Сегодня вечером, 12 августа, в Воронеже, взорвался автобус с пассажирами - в результате происшествия пострадало более 10 человек, одной из женщин врачи ампутировали ноги. Причины взрыва выясняют правоохранители, пишет ТАСС.

В результате взрыва маршрутки пострадали 12 человек. Двое из них доставлены в городскую больницу, двое - в ожоговый центр.

"На место выехали семь бригад скорых, одного человека с ампутацией конечности отправили в больницу скорой медицинской помощи", - уточнил собеседник издания.

В результате происшествия автобус сгорел полностью. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства инцидента. По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

По данным источников Telegram-канала Baza, водитель взорвавшейся маршрутки заявил, что его автобус работал на дизеле и не был оборудован газовыми баллонами. На место происшествия уже приехали сотрудники ФСБ.

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Как ранее писал Главред, в воскресенье утром, 8 августа, на западе Турции пассажирский автобус вылетел с дороги и перевернулся, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек.

По данным журналистов, автобус, выполнявший рейс "Зонгулдак – Измир", на повороте вылетел с проезжей части и перевернулся. Несмотря на то, что спасатели и бригады скорой помощи были сразу направлены на место аварии, 11 человек погибли на месте, еще 4 умерли уже в больнице.