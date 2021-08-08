В Турции пассажирский автобус вылетел с трассы, погибли не менее 15 человек

В Турции пассажирский автобус вылетел с трассы / NTV

В воскресенье утром, 8 августа, на западе Турции пассажирский автобус вылетел с дороги и перевернулся, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек.

По данным журналистов, автобус, выполнявший рейс "Зонгулдак – Измир", на повороте вылетел с проезжей части и перевернулся. Несмотря на то, что спасатели и бригады скорой помощи были сразу направлены на место аварии, 11 человек погибли на месте, еще 4 умерли уже в больнице, информируте местный телеканал NTV.

На момент ДТП в салоне автобуса находилось 32 человека, в том числе двое водителей, которые также скончались. В больницы госпитализировали еще 18 пострадавших пассажиров. Начато следствие, которое должно установить причины аварии.

Ранее на юге Турции автобус с российскими туристами угодил в масштабную аварию. В результате столкновения три человека погибло, а еще пять получили тяжелые ранения,

Перед этим в популярном курортном городе Мармарис второй раз за лето из-за жары начались лесные пожары – огонь возле отелей в районах Сителер, Армуталан и Тюрбан. В результате пожаров погибли уже восемь человек.