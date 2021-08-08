УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

В Турции пассажирский автобус вылетел с трассы, погибли не менее 15 человек

8 августа 2021, 14:28

Автобус вышел из-под контроля водителя и перевернулся на шоссе, когда направлялся в Эдремит в западной провинции Балыкесир.

В Турции пассажирский автобус вылетел с трассы / NTV

В воскресенье утром, 8 августа, на западе Турции пассажирский автобус вылетел с дороги и перевернулся, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек.

По данным журналистов, автобус, выполнявший рейс "Зонгулдак – Измир", на повороте вылетел с проезжей части и перевернулся. Несмотря на то, что спасатели и бригады скорой помощи были сразу направлены на место аварии, 11 человек погибли на месте, еще 4 умерли уже в больнице, информируте местный телеканал NTV.

На момент ДТП в салоне автобуса находилось 32 человека, в том числе двое водителей, которые также скончались. В больницы госпитализировали еще 18 пострадавших пассажиров. Начато следствие, которое должно установить причины аварии.

  • Смертельное ДТП в Турции
    Смертельное ДТП в Турции NTV
  • Смертельное ДТП в Турции
    Смертельное ДТП в Турции NTV
  • Смертельное ДТП в Турции
    Смертельное ДТП в Турции NTV
  • Смертельное ДТП в Турции
    Смертельное ДТП в Турции NTV
  • Смертельное ДТП в Турции
    Смертельное ДТП в Турции NTV

Ранее на юге Турции автобус с российскими туристами угодил в масштабную аварию. В результате столкновения три человека погибло, а еще пять получили тяжелые ранения,

Перед этим в популярном курортном городе Мармарис второй раз за лето из-за жары начались лесные пожары – огонь возле отелей в районах Сителер, Армуталан и Тюрбан. В результате пожаров погибли уже восемь человек.

ДТП пассажирские перевозки новости Турции
Сейчас вы просматриваете новость «В Турции пассажирский автобус вылетел с трассы, погибли не менее 15 человек». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Дантес записал клип Девочка - про свою жену Надю Дорофееву к их юбилеюДантес записал клип Девочка - про свою жену Надю Дорофееву к их юбилею Международный день пива: когда и как отмечают, поздравления и картинкиМеждународный день пива: когда и как отмечают, поздравления и картинки Праздники в августе 2021 в Украине: День Независимости, День ВСУ и День строителя - датыПраздники в августе 2021 в Украине: День Независимости, День ВСУ и День строителя - даты Тарантино заинтриговал своим вариантом фильма про Рэмбо и назвал его актерский составТарантино заинтриговал своим вариантом фильма про Рэмбо и назвал его актерский состав Названы шесть способов вкусно и здорово приготовить огурцы и это не салат: что с ними делатьНазваны шесть способов вкусно и здорово приготовить огурцы и это не салат: что с ними делать

Последние новости

14:33

Слуга народа "зажигает": на съезде Зе!Молодежки Арахамия выступил в качестве ди-джея

14:28

В Турции пассажирский автобус вылетел с трассы, погибли не менее 15 человек Фото Видео

13:51

На Олимпиаде-2020 тренер ударила коня. Ее дисквалифицировали Видео

13:23

"Тухлыми яйцами закидают": Ани Лорак жестко "разнесли" в сети за предстоящий концерт в Одессе

12:50

На Закарпатье зачастили ядовитые пауки-каннибалы: опубликованы фото

Реклама
12:33

Избили и оставили умирать: на Полтавщине нашли тело молодого человека Видео

11:44

В Киеве врач требовал взятку и отказался лечить беспомощного ребенка

11:35

Сборная Украины завершила выступления на Олимпиаде-2020 в Токио с 19 медалями Фото

11:18

В моду на осень-зиму 2021 2022 возвращаются ботинки в стиле 90-х и потрясающие сапоги Видео

10:51

Украина попадет в объятия удушающей жары - новый прогноз синоптиков

10:24

После ливня житель Днепра посреди улицы устроил "рыбалку" на матрасе: курьезное видео Видео

10:00

В Бердянске разрисовали красной краской машины с российскими номерами: фото

09:06

Умер известный украинский художник Александр Ройтбурд

08:59

В Мариуполе парень на камеру сжег флаг Украины

08:55

"Нагло тырил лук": под Тернополем на чужом огороде поймали экс-мэра и вызвали полицию

08:23

Гороскоп на сегодня 8 августа для всех знаков Зодиака: тайные враги или необычное предложение Видео

08:22

Коронавирус в Украине сдал назад: число новых заразившихся вновь упало

07:59

В Минздраве рассказали о новом плане вакцинации от COVID-19 для Украины Видео

07:45

Путину удалось из криворожского парня сделать последовательного бандеровца мнение

07:35

Велосипедистка Старикова выиграла для Украины серебряную медаль на Олимпиаде

Реклама
07:10

Покончить с удавкой Минска: у Байдена поддержали Киев по вопросу Донбасса – эксперт Видео

06:30

Восстановление запасов и госрегулирование "на коленке": какими будут цены на АЗС мнение

05:28

Топ-10 быстрых и вкусных завтраков, которые понравятся взрослым и детям

05:02

Пекло возвращается: украинцев предупредили о новом ударе невыносимой жары Видео

04:22

Всемирный день кошек 2021: когда празднуют, приметы с кошками, милые картинки и поздравления

03:50

Диетолог рассказала, можно ли есть сладкое и не толстеть

03:02

Ученые обратили внимание людей на тревожный признак приближающийся смерти

02:16

Тарелка здорового питания: что и сколько нужно есть в течение дня

01:37

День ветеринара в Украине: душевные поздравления и милые открытки к празднику

00:50

Приметы на 8 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

00:08

Чистильщик организма №1: в каком виде свекла максимально полезна и для кого она опасна Видео

07 августа, суббота
23:55

Хотел помочь по хозяйству: в Одесской области трагически погиб 10-лений мальчик

23:38

Антирекорд в России: житель страны заразил коронавирусом 1500 человек Видео

23:13

В Италии арестовали 70-летнюю главу самого жестокого мафиозного клана

22:39

Как будут работать школы во время новой волны COVID-19: в Минздраве назвали условие Видео

22:14

Покатушки на унитазе: по Крещатику мужчина катался на сантехническом приборе Видео

22:09

Кровавая резня в Киеве: на Подоле неизвестный ударил ножом в живот подростка

21:36

Супруга Виктора Павлика впервые показала себя в купальнике после родов

21:30

Жизнь ценой в 10 тысяч: на Волыни женщина заказала киллеру экс-мужа из-за кредита

21:14

В Минздраве заговорили о привилегиях для вакцинированных: когда их введут Видео

Реклама
20:43

Гороскоп на сегодня 7 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, зависть или непредвиденные траты Видео

20:39

Украинская легкоатлетка Магучих нежно обнялась с чемпионкой Олимпиады из РФ

20:24

Засыпаны улицы и побиты огороды: на Харьков обрушилась стихия Видео

19:44

Не умела плавать, но надеялась на любимого: в Киеве утонула 22-летняя беременная, парень был пьян

19:38

Мощный удар по режиму Лукашенко: США вводят новые санкции против Беларуси Видео

19:30

У Зеленского исчезли иллюзии мнение

19:02

Заключенный итальянец признался в убийстве 29-летней украинки Новак, которую искали полгода Видео

18:57

Медики борются за жизнь: в жутком ДТП под Одессой пострадала юная продавщица арбузов Видео

18:23

Над Украиной пронесется мощный шторм: где и когда ждать стихийного удара Видео

17:59

Жуткое зрелище: в США дотла выгорел целый город Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять