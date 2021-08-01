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Террористы взяли ответственность за масштабные лесные пожары в Турции

1 августа 2021, 22:30

В результате пожаров погибли уже восемь человек - семь человек в Анталии, еще один - в Мармарисе, заявил министр здравоохранения Фахреттин Кодж.

Кто взял на себя ответственность за лесные пожары в Греции

Ответственность за масштабные лесные пожары, которые никак не могут потушить в Турции, взяла на себя дочерняя группа террористической организации Рабочая партия Курдистана Дети огня, сообщает EHA News в Twitter в воскресенье, 1 августа.

Aljazeera пишет, что в результате пожаров погибли уже восемь человек - семь человек в Анталии, еще один - в Мармарисе, заявил министр здравоохранения Фахреттин Кодж.

Напомним, Турцию охватили массовые пожары. Горят множество лесов. Огонь близок к гостиницам из-за этого туристы идут ночевать на пляжи. По состоянию на 30 июля было известно о 4 жертвах огня и свыше полутора сотни потерпевших, 50 из которых госпитализированы в больницы.

В пятницу, 30 июля, Украина направила на помощь Турции два самолета ГСЧС. Отдыхающие утверждают, что в небе неустанно летают вертолеты и сбрасывают воду, пытаясь потушить огонь. Люди страдают от едкого дыма.

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Также ранее Главред писал, что Грецию из-за 40-градусной жары постигли массовые лесные пожары. Только за последние сутки в стране зафиксировано 46 очагов возгорания.

1 августа в Греции произошел масштабный лесной пожар на полуострове Пелопоннес - из-за пожара пришлось эвакуировать жителей пяти сел, а от огня пострадали восемь человек, пишет euronews.

Огонь на греческом Пелопоннесе вспыхнул в субботу вблизи города Патры, который за 200 километров до Афин. В воскресенье с огнем боролись около 300 спасателей, два самолета и пять вертолетов.

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