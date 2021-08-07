Украинцам в междугородних маршрутках показывают сериал о "русских патриотах" (фото)

Пассажирам показали российский сериал / фото Facebook Vit Onopriyenko

Пользователи украинского сегмента Сети активно обсуждают факт демонстрации русско-патриотического сериала "Бухта Глубокая" одним из междугородних перевозчиков Кременчуга. Данный случай примечателен ещё и тем, что премьера сериала состоялась всего лишь несколько месяцев назад, и уже успела перекочевать на украинские экраны.

Как стало известно, инцидент произошел в автобусе рейса Киев-Кременчуг 6 августа. Перевозчик – "Фирма Служба Сервис". Соответствующее фото опубликовал в Facebook активист и основатель инициативы "Києве мий" Вит Оноприенко.

"По сюжету сериала морской офицер Дмитрий Гаранин после службы на Дальнем Востоке возвращается на Русский Север в город своего детства, чтобы встретиться с друзьями. В свое время совместные годы учёбы в военно-морском училище в Петербурге накрепко сплотили четырёх ребят. Но одного из них – Сергея Лучникова – убивают за несколько часов до встречи. Расследование, которое ведут Гаранин, Самохин, Цветков, приводит их к тайне подлодки... Почему это важно? Потому что сериал еще толком даже не успел выйти, а уже демонстрируется на экранах междугородних маршруток в Украине, воспитывая в наших согражданах истинных Русских Патриотов", – пишет активист.

В комментариях другие пользователи акцентировали на том, что никто из пассажиров не возмутился подобным контентом. "Боюсь представить, что смотрят в автобусах Киев-Москва", – иронически отметила автор одного из комментариев.

Подобный контент показали пассажирам рейса Киев-Кременчуг. / фото Facebook Vit Onopriyenko

Ранее Главред писал, что выполнение для сериала Сваты новых норм языкового закона – с обязательным дубляжом на украинский язык – вызвало бурю возмущения у фанатского сообщества.

Напомним, что 16 июля 2021 года вступил в действие закон, согласно которому на телевидении все фильмы и сериалы, произведенные в Украине, должны транслироваться на украинском языке. А использование субтитров на реплики, сказанные на другом языке, не должно превышать показатель 10% во всем фильме.