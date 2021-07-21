"Плакать хочется - испоганили хороший сериал": в Сети возмутились переводом "Сватов" на украинский

кадр из сериала "Сваты" / УНИАН

Популярный сериал "Сваты", согласно новому языковому закону, озвучили на украинском и показали в телеэфире. Однако пользователи украинского сегмента Сети отреагировали в основном негативно на такие изменения и стали активно высказываться в комментариях на сайте канала 1+1.

"Единственный сериал, ради которого я включала телевизор. Мои знакомые, давно смотрят российские каналы через Смарт-тв. Мало того, что вообще нечего смотреть на украинских каналах, так вы еще и умудрились единственный сериал, ради которого раньше объединялась вся страна, чтобы этому сериалу быть на наших экранах − так исковеркать!", - написала Анна Марченко.

"Я балдею от перевода на украинский "Великолепного века", но "Сваты" −это ужас. Пропала изюминка и колорит.

Видно, что делалось наспех", "Это просто какой-то ужас, а не перевод. Так испоганить хороший сериал. Вы еще переведите Бриллиантовую руку на украинский язык. Ужас",

"Сваты - украинский дубляж. Серьезно? Нет, ну правда, аж плакать хочется. Не знаю, как еще выразить свои чувства прилично. Лет 10 смотрим и тут приплыли. Ну, за что?", − написали они.

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Справка. С 16 июля 2021 года вступил в действие закон, согласно которому на телевидении все фильмы и сериалы, произведенные в Украине, должны транслироваться на украинском языке. А использование субтитров на реплики, сказанные на другом языке, не должно превышать показатель 10% во всем фильме.

Напомним, ранее, в 2017 году сериал Сваты запретили к показу в Украине после того, как российского актера Федора Добронравова, принимавшего участия в съемках ленты, внесли в перечень иностранных артистов, которые угрожают безопасности и которым запрещен въезд.

7 марта 2019 года Окружной административный суд Киева признал незаконным запрет на въезд в Украину актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериала "Сваты".

Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда15 мая, отклонила апелляцию СБУ и Госкино по делу о запрете сериала Сваты.