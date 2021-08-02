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В Турции разбился автобус с российским туристами

2 августа 2021, 21:28

ДТП произошло в районе Манавгата около 18:00. Автобус перевозил в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье.

В Турции автобус с туристами из РФ угодил в ДТП

В провинции Анталья на юге Турции автобус с российскими туристами угодил в масштабную аварию. В результате столкновения три человека погибло, а еще пять получили тяжелые ранения, сообщает генконсульство РФ в Анталье в понедельник, 2 августа.

По данным дипломатов, ДТП произошло в районе Манавгата около 18:00. Автобус перевозил в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье.

"В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра. Сотрудник генконсульства выехал к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП", – говорится в сообщении.

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В свою очередь компания Интурист уточнила, что среди туристов было девять детей. При этом в больницы госпитализированы 16 россиян.

Напомним, в селе Мохнатин Новобелоуской ОТГ произошло жуткое ДТП, в котором погибли двое мужчин. Легковой автомобиль въехал в частный дом. Девушка 2003 года рождения, которая управляла транспортным средством, не справилась с управлением. Впоследствии машина влетела в частный дом.

Также ранее в селе Дымер под Киевом произошло смертельное ДТП. В аварии погибли два человека, в том числе ребенок - жители села Катюжанка. После наезда на пешеходов, авто вынесло на встречную полосу движения под фуру. На трассе образовалась пробка.

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