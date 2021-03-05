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YouTube принял новое решение об аккаунте Трампа

5 марта 2021, 07:33
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Видеохостинг YouTube сменил гнев на милость и решил разблокировать учетную запись бывшего президента США. Но есть условия.

Дональд Трамп
Доступ к аккаунтам Трампу закрыли Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube и Twitch / Фото Reuters

Видеохостинг YouTube собирается разблокировать учетную запись бывшего президента США Дональда Трампа, которую закрыли из-за штурма Капитолия в начале января 2021 года.

Об этом решении сообщила генеральный директор видиохостинга YouTube Сьюзан Войчицки, передает CNN. Она назвала условия для разблокирования аккаунта Трампа.

"Мы отменим решение о приостановке работы канала Дональда Трампа, когда определим, что риск насилия снизился", - заявила Войчицки.

По ее словам, "сигналом о безопасности" восстановления работы канала станет "ослабление охраны" в Вашингтоне, а также уменьшение количества предупреждений об угрозе новых беспорядков.

Как сообщал Главред, в конце января YouTube продлил заморозку официального канала Трампа на неопределенный срок. При этом компания не предложила график последнего продления, что сделало его отстранение фактически бессрочным.

Как соцсети ударили по Трампу после штурма Капитолия

  • После массовых беспорядков в США и штурма Капитолия 6 января многие социальные сети, включая Twitter, Instagram и Facebook, заблокировали аккаунты 45-го президента США Дональда Трампа, поскольку считали, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.
  • Американские корпорации Apple и Google заблокировали в своих магазинах приложение соцсети Parler, которую называют площадкой сторонников Трампа.
  • Позже стало известно, что социальная сеть Parler прекратила работать после того, как компания Amazon отрезала ее от своих серверов.
  • После того, как сторонников Трампа начали массово банить в социальных сетях Twitter и Facebook, а также из-за закрытия альтернативной социальной сети Parler, американцы начали переходить в мессенджер Telegram.

новости США YouTube Дональд Трамп протесты в США
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