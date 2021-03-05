YouTube принял новое решение об аккаунте Трампа

Доступ к аккаунтам Трампу закрыли Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube и Twitch / Фото Reuters

Видеохостинг YouTube собирается разблокировать учетную запись бывшего президента США Дональда Трампа, которую закрыли из-за штурма Капитолия в начале января 2021 года.

Об этом решении сообщила генеральный директор видиохостинга YouTube Сьюзан Войчицки, передает CNN. Она назвала условия для разблокирования аккаунта Трампа.

"Мы отменим решение о приостановке работы канала Дональда Трампа, когда определим, что риск насилия снизился", - заявила Войчицки.

По ее словам, "сигналом о безопасности" восстановления работы канала станет "ослабление охраны" в Вашингтоне, а также уменьшение количества предупреждений об угрозе новых беспорядков.

Как сообщал Главред, в конце января YouTube продлил заморозку официального канала Трампа на неопределенный срок. При этом компания не предложила график последнего продления, что сделало его отстранение фактически бессрочным.

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