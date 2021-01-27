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YouTube нанес решающий удар по Трампу

27 января 2021, 07:13
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Аккаунт бывшего главы Белого дома заморожен на неопределенный срок.

YouTube
Дональд Трамп получил еще один удар от YouTube / Reuters

Видеохостинг YouTube продлил заморозку официального канала бывшего президента США Дональда Трампа на неопределенный срок.

Таким образом компания ограничила возможность советника Трампа Руди Джулиани зарабатывать деньги на платформе. Об этом пишет Politico.

12 января компания нанесла Трампу первый из трех ударов - официальную учетную запись политика в YouTube лишили некоторых возможностей. В частности, на протяжении как минимум семи дней нельзя было вести трансляции и публиковать видео. В YouTube опасались нового насилия после попытки сторонников Трампа захватить Капитолий.

Позже заморозку аккаунта продлили как минимум еще на неделю. Но компания не предложила график последнего продления, что сделало его отстранение фактически бессрочным.

"В свете опасений по поводу продолжающегося потенциала насилия, канал Дональда Трампа останется заблокированным. Наши команды остаются бдительными и внимательно следят за любыми новыми разработками", - заявила официальный представитель YouTube Айви Чой.

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Напомним:

  • После массовых беспорядков в США и штурма Капитолия 6 января многие социальные сети, включая Twitter, Instagram и Facebook, заблокировали аккаунты 45-го президента США Дональда Трампа, поскольку считали, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.
  • Американские корпорации Apple и Google заблокировали в своих магазинах приложение соцсети Parler, которую называют площадкой сторонников Трампа.
  • Позже стало известно, что социальная сеть Parler прекратила работать после того, как компания Amazon отрезала ее от своих серверов.
  • После того, как сторонников Трампа начали массово банить в социальных сетях Twitter и Facebook, а также из-за закрытия альтернативной социальной сети Parler, американцы начали переходить в мессенджер Telegram.

Протесты в США и импичмент Трампу

Выборы в США состоялись в конце 2020 года. Победителем президентской гонки стал бывший вице-президент, демократ Джозеф Байден.

Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, однако решил бороться за президентское кресло – пригрозил крупным судебным иском. Трамп утверждал, что у него украли победу.

6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста возле Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.

Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия. В ходе беспорядков погибли пять человек.

Тем не менее Конгресс все же смог поставить точку в избирательной гонке. 7 января были утверждены итоги выборов в США – победу одержал Байден, а Трампу пригрозили импичментом.

Президенту-републиканцу пришлось признать свое поражения на выборах. Однако это произошло через несколько дней после массовых беспорядков в Вашингтоне.

13 января палата Представителей Конгресса США во второй раз за каденцию Трампа объявила ему импичмент. Главу государства обвинили в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.

В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность.

Таким образом 45-й президент США стал третьим президентом в истории страны, которому был объявлен импичмент Палатой представителей Конгресса и первым в истории Америки главой государства, который дважды был подвержен процедуре импичмента.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала утвержденное конгрессменами обвинительное заключение по импичменту президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Чтобы окончательно отстранить Трампа от власти, решение должен принять американский Сенат с большинством в 2/3 голосов.

новости США YouTube Дональд Трамп протесты в США
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