YouTube нанес решающий удар по Трампу

Дональд Трамп получил еще один удар от YouTube / Reuters

Видеохостинг YouTube продлил заморозку официального канала бывшего президента США Дональда Трампа на неопределенный срок.

Таким образом компания ограничила возможность советника Трампа Руди Джулиани зарабатывать деньги на платформе. Об этом пишет Politico.

12 января компания нанесла Трампу первый из трех ударов - официальную учетную запись политика в YouTube лишили некоторых возможностей. В частности, на протяжении как минимум семи дней нельзя было вести трансляции и публиковать видео. В YouTube опасались нового насилия после попытки сторонников Трампа захватить Капитолий.

Позже заморозку аккаунта продлили как минимум еще на неделю. Но компания не предложила график последнего продления, что сделало его отстранение фактически бессрочным.

"В свете опасений по поводу продолжающегося потенциала насилия, канал Дональда Трампа останется заблокированным. Наши команды остаются бдительными и внимательно следят за любыми новыми разработками", - заявила официальный представитель YouTube Айви Чой.

Читайте такжеВ США обратились с жестким требованием к Google из-за популярного мессенджера

Напомним:

После массовых беспорядков в США и штурма Капитолия 6 января многие социальные сети, включая Twitter, Instagram и Facebook, заблокировали аккаунты 45-го президента США Дональда Трампа, поскольку считали, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.

Американские корпорации Apple и Google заблокировали в своих магазинах приложение соцсети Parler, которую называют площадкой сторонников Трампа.

Позже стало известно, что социальная сеть Parler прекратила работать после того, как компания Amazon отрезала ее от своих серверов.

После того, как сторонников Трампа начали массово банить в социальных сетях Twitter и Facebook, а также из-за закрытия альтернативной социальной сети Parler, американцы начали переходить в мессенджер Telegram.