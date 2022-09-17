"Залужный - талантливый мужик": у Соловьева признали мастерство главкома ВСУ

У Соловьева признали мастерство главкома ВСУ / скриншот

В студии российского пропагандистского ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" кинорежиссер и украинофоб Карен Шахназаров похвалил Валерия Залужного.

Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" в восторге от комбинаций, которые придумывает Главнокомандующий ВСУ.

"Ну, надо признать, что Залужный - талантливый военачальник. Ну, это надо признать! Необязательно даже стратегом быть, чтобы видеть, что вообще он талантливый мужик, в смысле военного дела он интересные комбинации придумывает. То надо это признать!", - заявил Шахназаров.

Напомним, ранее глава Генштаба Валерий Залужный в совместной колонке с генерал-лейтенантом Михаилом Забродским завил, что для того, чтобы побороть агрессию РФ - одного освобождения Крыма недостаточно. Он озвучил задачи для ВСУ на 2023 год.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, не будет длиться годами, но и быстрой победы тоже не следует ждать. Он добавил, что Украина должна сделать так, чтобы у России не было никакого желания атаковать наше государство снова.

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