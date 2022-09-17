УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Залужный - талантливый мужик": у Соловьева признали мастерство главкома ВСУ

17 сентября 2022, 09:49

У пропагандистов РФ началось прозрение, после неудач оккупантов в Украине.

Залужный, Шахназаров
У Соловьева признали мастерство главкома ВСУ / скриншот

В студии российского пропагандистского ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" кинорежиссер и украинофоб Карен Шахназаров похвалил Валерия Залужного.

Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" в восторге от комбинаций, которые придумывает Главнокомандующий ВСУ.

"Ну, надо признать, что Залужный - талантливый военачальник. Ну, это надо признать! Необязательно даже стратегом быть, чтобы видеть, что вообще он талантливый мужик, в смысле военного дела он интересные комбинации придумывает. То надо это признать!", - заявил Шахназаров.

Напомним, ранее глава Генштаба Валерий Залужный в совместной колонке с генерал-лейтенантом Михаилом Забродским завил, что для того, чтобы побороть агрессию РФ - одного освобождения Крыма недостаточно. Он озвучил задачи для ВСУ на 2023 год.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, не будет длиться годами, но и быстрой победы тоже не следует ждать. Он добавил, что Украина должна сделать так, чтобы у России не было никакого желания атаковать наше государство снова.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине Валерий Залужный пропаганда
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:49

"Залужный - талантливый мужик": у Соловьева признали мастерство главкома ВСУ

09:35

ВСУ наступают в районе Донбасса, РФ может не удержать точку опоры на Луганщине – разведка Британии

09:13

В Мексике предложат план перемирия между Украиной и Россией на 5 лет

08:58

Так был ли "договорняк" по харьковскому прорыву?мнение

08:50

Бугры на лице: вдова Кобзона стала жертвой пластики

Реклама
08:47

Армия Украины контрнаступает на Херсонщине и наносит удары по войскам РФ на трех участках – ISWВидео

07:50

"Гиркин "размазывает" Путина по стенке": Чорновил рассказал о восстании "ястребов" против диктатораВидео

07:21

Авиация и артиллерия ВСУ "зажгли" на юге: армию РФ проредили на десятки оккупантов

07:05

Как почистить пуховик без стирки: 5 эффективных способов и основные правила

06:29

Путину нужна армия моральных уродов, а с такой не побеждаютмнение

06:17

День фармацевта Украины: сердечные поздравления и милые картинки к празднику

05:21

"Безумный" мед "неправильных" пчел: в чем польза и коварная опасность лакомства

04:50

Стрижка необыкновенной красоты, которую любят женщины с тонкими волосами

04:15

"Замурованный" Путин и оружие: эксперт назвал рецепт победы Украины в войнеВидео

03:30

Какой чай лучше бодрит – зеленый или черный

03:20

Самый вкусный и очень легкий ягодный пирог: простой рецепт, от которого невозможно оторватьсяВидео

02:30

"Зима" нагрянет в сентябре: Украину завалит снегом, синоптики назвали датуВидео

01:30

Соблазнительная йога: Даша Астафьева в одних сетчатых колготках встала на четвереньки

01:20

"Грешу всю свою жизнь": Киркоров оскандалился заявлением и раскрыл правду о проблемах со здоровьемВидео

01:03

Женский гороскоп на неделю 19-25 сентября: Тельцам – осторожность, Ракам – перемены, Козерогам – знаки удачиВидео

Реклама
00:51

Приметы на 17 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы стать богачеВидео

16 сентября, пятница
23:48

Капитан США объяснил, почему на Западе боятся победы Украины в войнеВидео

23:21

На Харьковщине русские солдаты пытали иностранных студентов - ЗеленскийВидео

23:03

Арестович рассказал, что может ускорить освобождение ДонбассаВидео

22:39

Оккупанты издевались над жителями Купянска, людям приходилось спать стоя

22:28

Нужно запастись к зиме: в Украине взвинтили цены на крупыВидео

22:00

Зеленский назвал условие сокращения западных поставок оружия УкраинеВидео

21:45

Три дня кричали из-под завалов: в Изюме в массовом захоронении обнаружили тела целой семьиВидео

21:27

В Пентагоне поведали, когда передадут Украине первые системы NASAMSВидео

21:17

Максима Галкина не пустят в Россию: мужа Аллы Пугачевой признали иностранным агентомВидео

21:02

Скандал на Львощине: налоговики хотят начислить 106 млн грн НДС сомнительным компаниям

20:58

Украину накроет снежный циклон: синоптики назвали дату армагеддонаВидео

20:20

"Все по плану": Путин пофантазировал, якобы "воюет лишь частью своей армии"Видео

20:16

Путин заговорил о встрече с Зеленским и начал угрожать ракетным ударомВидео

20:10

Приметы на 18 сентября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в жизнь не впуститьВидео

19:43

Гороскоп на завтра, 17 сентября 2022: Ракам – находка, Весам – неприятности, Водолеям – знаки судьбыВидео

19:39

Угроза ракетной атаки: Россия разместила вокруг Украины 800 единиц авиацииВидео

19:39

ВСУ полностью освободили Купянск на ХарьковщинеВидео

19:22

Путина ждет унизительное испытаниемнение

19:16

Кабмин упростил получение пенсий для некоторых украинцев: что изменилосьВидео

Реклама
18:55

В доме Виктора Павлика и Екатерины Репяховой случился пожар - огонь тушили изнутри

18:51

Зеленский рассказал жуткие детали о массовом захоронении в ИзюмеВидео

18:50

День спасателя 2022 в Украине: крутые поздравления и открытки к празднику

18:24

Военные подсчитали, сколько авиации разместила РФ вокруг УкраиныВидео

18:14

Насиловали женщин и избивали людей: жители Изюма рассказали о зверствах боевиков "ЛДНР"Видео

18:12

Экс-солистка ВИА Гры Миша Романова рассказала о смерти отца в оккупации

17:39

Путин начал ныть на международном уровне, что Зеленский не хочет с ним говоритьВидео

17:29

Пытали горячим утюгом и повесили: всплыли зверские преступления оккупантов в Херсонской областиВидео

17:24

Денис Казанский. Репортаж из освобожденного ИзюмаВидеоблоги

17:22

Известный экстрасенс рассказал, сколько лет Чарльз III будет на престолеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осень
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять