'Заплатят высокую цену': Трамп пригрозил странам ЕС - какова причина

Трамп выступил на митинге в Пенсильвании.

https://glavred.info/world/zaplatyat-vysokuyu-cenu-tramp-prigrozil-stranam-es-kakova-prichina-10609805.html Ссылка скопирована

Трамп пригрозил странам ЕС / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы из заявления:

Страны ЕС недостаточно закупают американский экспорт

В случае победы Трампа на выборах им придется "заплатить высокую цену"

Республиканец планирует ввести пошлины на импорт

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Европейскому Союзу придется "заплатить высокую цену" за недостаточную закупку американского экспорта, если он победит на выборах 5 ноября. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что заявление политика прозвучало во время его выступления на митинге в Пенсильвании - одном из "колеблющихся штатов".

видео дня

"Скажу вам вот что: Европейский Союз звучит так мило, так приятно, не так ли? Все милые маленькие европейские страны, которые объединяются... Они не покупают наши машины. Они не покупают нашу продукцию сельского хозяйства. Они продают миллионы и миллионы автомобилей в США. Нет, нет, нет, нет, им придется заплатить высокую цену", - сказал Трамп.

Стоит добавить, что ранее он также пообещал, в случае победы на выборах, ввести 10-процентные пошлины на импорт из всех стран и 60-процентные пошлины на импорт из Китая.

Выборы в США / Инфографика: Главред

Выборы президента США 2024 года Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Выборы в США - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в начале ноября состоятся выборы президента США. В Штатах опасаются, что республиканец Дональд Трамп попытается изменить их результаты в свою пользу, если потерпит поражение. Уже сейчас его союзники начали закладывать основу для этого.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не страшна для Украины, поскольку как демократы, так и республиканцы хотят достичь справедливого мира.

Кроме того, согласно результатам опроса, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп имеет небольшое преимущество над вице-президентом Камалой Харрис среди избирателей, которые досрочно голосуют в ключевых штатах.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред