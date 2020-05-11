В Польше рассказали, что будет с сельским хозяйством без украинских заробитчан

Без заробитчан на полях Польши будут проблемы / УНИАН

На полях Польши без больших групп заробитчан из Украины может пропасть урожай-2020.

Соответствующий пессимистический прогноз озвучил руководитель польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей (и собственник одной из крупнейших сельхозкомпаний в Польше, Real SA) Анджей Гайовничек в интервью агентству Укринформ.

По его мнению, без украинских заробитчан польским фермерам будет крайне сложно собрать урожай.

"Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе. Скажем, мы больше в ЕС выращиваем шампиньонов и др. Поэтому если работники из Украины не приедут, это будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадет, поскольку некому будет собирать", - рассказал Гайовничек.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о том, что власти ФРГ подали несколько запросов по поводу приглашения на работу тысяч и тысяч украинских заробитчан.