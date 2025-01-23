Женщина 4 года не покупала еду и сэкономила кучу денег: как ей это удалось

Софи Джуэль-Андерсон использует сэкономленные тысячи фунтов, чтобы путешествовать по миру.

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Софи Джуэль-Андерсон не покупает еду 4 года / Коллаж: Главред, фото: Facebook/sofie.juelandersen, Pixabay/planet_fox

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Софи Джуэль-Андерсон не покупает продукты, а ищет их в мусорных баках

Сэкономленные деньги она потратила на путешествия по всему миру

Проживающая в Дании 30-летняя менеджер ресторана Софи Джуэль-Андерсон рассказала о том, что в течение четырёх лет вместо того, чтобы ходить в магазин за продуктами, искала их в мусорных контейнерах рядом с супермаркетами.

Теперь в супермаркетах она покупает только предметы домашнего обихода, такие как туалетная бумага, средство для мытья посуды и зубная паста, что в 2024 году обошлось ей всего в 80 фунтов стерлингов, пишет Daily Star.

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Теперь она использует сэкономленные тысячи фунтов, чтобы путешествовать по миру. "У меня нет особой необходимости куда-то идти, так как всю еду я нахожу в мусорных контейнерах", - говорит датчанка.

Софи никогда не испытывала трудностей с покупкой продуктов, но поняла, что поиск еды в мусорных контейнерах будет более экономичным. "Там было много еды, часть которой была просрочена, но многое оставалось свежим — так все и началось. Для меня это было похоже на охоту за сокровищами. Я быстро поняла, что в мусорных контейнерах много хорошей еды, и мне больше не нужно ходить в магазин", - пояснила она.

Женщина говорит, что у нее нет определенного графика для поиска еды в мусорных баках и она ходит туда несколько раз в неделю или раз в две недели: "Я нахожу так много всего, так что мой холодильник всегда полон".

Софи рассказала, что сэкономленные деньги, которые она получила, отказавшись от походов за продуктами, дали ей больше свободы — она может меньше работать и путешествовать по всему миру.

За последние годы она побывала в Кении, Аргентине, Италии, Испании и Дубае. Софи сказала: "Это дает мне свободу. Я много путешествую и трачу деньги на поездки и встречи с друзьями по всему миру. Я работаю только три дня в неделю. Сэкономленные деньги от поиска еды в мусорных контейнерах позволяют мне тратить больше на то, что я люблю".

Софи так увлеклась нырянием в мусорные баки, что привлекла к этому занятию всю свою семью — включая родителей, братьев и сестер, кузенов и бабушек с дедушками. Она готовит для них еду из найденных продуктов, и теперь они вместе занимаются этим во время отпусков.

Софи добавила: "Все мои друзья и родственники знают, что я нахожу еду в мусорных баках. Когда они приходят, они знают, что моя еда из мусорных контейнеров. Они уверены в качестве этой еды, так как я никогда не предложу гостям то, что не стал бы есть сама. Я тщательно оцениваю все продукты перед тем, как их выбрать. Когда мы отправляемся на семейные каникулы, мы всей семьей ищем еду в мусорных баках".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что женщина была ошеломлена находкой. Найденный на барахолке комод стал источником неожиданной радости.

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The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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