Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Женщина 4 года не покупала еду и сэкономила кучу денег: как ей это удалось

Алексей Тесля
23 января 2025, 18:28
463
Софи Джуэль-Андерсон использует сэкономленные тысячи фунтов, чтобы путешествовать по миру.
Screenshot
Софи Джуэль-Андерсон не покупает еду 4 года / Коллаж: Главред, фото: Facebook/sofie.juelandersen, Pixabay/planet_fox

Важно:

  • Софи Джуэль-Андерсон не покупает продукты, а ищет их в мусорных баках
  • Сэкономленные деньги она потратила на путешествия по всему миру

Проживающая в Дании 30-летняя менеджер ресторана Софи Джуэль-Андерсон рассказала о том, что в течение четырёх лет вместо того, чтобы ходить в магазин за продуктами, искала их в мусорных контейнерах рядом с супермаркетами.

Теперь в супермаркетах она покупает только предметы домашнего обихода, такие как туалетная бумага, средство для мытья посуды и зубная паста, что в 2024 году обошлось ей всего в 80 фунтов стерлингов, пишет Daily Star.

видео дня

Теперь она использует сэкономленные тысячи фунтов, чтобы путешествовать по миру. "У меня нет особой необходимости куда-то идти, так как всю еду я нахожу в мусорных контейнерах", - говорит датчанка.

Софи никогда не испытывала трудностей с покупкой продуктов, но поняла, что поиск еды в мусорных контейнерах будет более экономичным. "Там было много еды, часть которой была просрочена, но многое оставалось свежим — так все и началось. Для меня это было похоже на охоту за сокровищами. Я быстро поняла, что в мусорных контейнерах много хорошей еды, и мне больше не нужно ходить в магазин", - пояснила она.

Женщина говорит, что у нее нет определенного графика для поиска еды в мусорных баках и она ходит туда несколько раз в неделю или раз в две недели: "Я нахожу так много всего, так что мой холодильник всегда полон".

Софи рассказала, что сэкономленные деньги, которые она получила, отказавшись от походов за продуктами, дали ей больше свободы — она может меньше работать и путешествовать по всему миру.

За последние годы она побывала в Кении, Аргентине, Италии, Испании и Дубае. Софи сказала: "Это дает мне свободу. Я много путешествую и трачу деньги на поездки и встречи с друзьями по всему миру. Я работаю только три дня в неделю. Сэкономленные деньги от поиска еды в мусорных контейнерах позволяют мне тратить больше на то, что я люблю".

Софи так увлеклась нырянием в мусорные баки, что привлекла к этому занятию всю свою семью — включая родителей, братьев и сестер, кузенов и бабушек с дедушками. Она готовит для них еду из найденных продуктов, и теперь они вместе занимаются этим во время отпусков.

Софи добавила: "Все мои друзья и родственники знают, что я нахожу еду в мусорных баках. Когда они приходят, они знают, что моя еда из мусорных контейнеров. Они уверены в качестве этой еды, так как я никогда не предложу гостям то, что не стал бы есть сама. Я тщательно оцениваю все продукты перед тем, как их выбрать. Когда мы отправляемся на семейные каникулы, мы всей семьей ищем еду в мусорных баках".

Как ранее сообщал Главред, женщина объяснила, почему она берет плату за рождественский ужин с членов семьи. Мама 2 детей вызвала в сети споры после того, как показала, что выставляет счета своим гостям за домашний рождественский ужин. Она объяснила, почему так делает.

Напомним, ранее сообщалось о том, что женщина была ошеломлена находкой. Найденный на барахолке комод стал источником неожиданной радости.

Больше новостей:

The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

продукты питания лайфхак
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Снег, дождь и потепление до +11: какой будет погода в регионах в ближайшее время

Снег, дождь и потепление до +11: какой будет погода в регионах в ближайшее время

19:30Синоптик
"Наши усилия уже начались": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

"Наши усилия уже начались": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

19:15Украина
Сырский раскрыл детали Курской операции за 6 месяцев: ВСУ готовят новое наступление

Сырский раскрыл детали Курской операции за 6 месяцев: ВСУ готовят новое наступление

17:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

Гороскоп на завтра 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

"Это просто пиар-ход": Камалия впервые рассказала правду о разводе с мужем

"Это просто пиар-ход": Камалия впервые рассказала правду о разводе с мужем

Совсем скоро Украину атакует новая магнитная буря - названа дата

Совсем скоро Украину атакует новая магнитная буря - названа дата

Жених Леси Никитюк поделился романтичным фото с ведущей

Жених Леси Никитюк поделился романтичным фото с ведущей

Последние новости

19:30

Снег, дождь и потепление до +11: какой будет погода в регионах в ближайшее время

19:15

"Наши усилия уже начались": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

19:10

Сделки Трампа с Путиным не будет?мнение

19:07

Секрет раскрыт: для чего в состав шампуня добавляют соль - действует мгновенноВидео

18:57

Сырский дал совет украинским мужчинам: "Не надо бояться, а идти и побеждать"

В 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – ЖдановВ 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – Жданов
18:47

Без макияжа, но со стильным образом: Кейт показалась после химиотерапииФото

18:39

День Соборности: как эфир "Реальной истории" объединил украинцев в разных уголках мира

18:28

"Охота" на холостяков начата: Решетник намекнул, кто станет следующим героем

18:28

Женщина 4 года не покупала еду и сэкономила кучу денег: как ей это удалось

Реклама
18:25

Через месяц после операции: Денисенко рассказала про состояния мужа-воина

18:22

Путин должен заслужить встречу с Трампом: в МИД Польши сделали жесткое заявление

18:10

Кто сильнее: альфа-самец или диктатор из подворотни?мнение

18:05

Бросил известный актер: звезда "Секс и город" рассказала о неудачном романе

17:59

Сырский раскрыл детали Курской операции за 6 месяцев: ВСУ готовят новое наступление

17:55

Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

17:47

Уступки Украины для достижения мира: в МИД ответили новому госсекретарю США

17:45

На Евровидении вспыхнул первый громкий скандал: при чем здесь украинцы и поляки

17:38

Путин в конце 2025-го будет умолять о мире: какой удар способен нанести Трамп

17:28

Прославит на весь кинематограф: украинский фильм номинирован на "Оскар" 2025

17:16

С неба на землю: стюардесса рассказала, как заработала $28 тысяч на свиньях

Реклама
17:14

Выжила после атаки ХАМАС в 2023: Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025

17:07

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху?" - причина удивляет

16:56

Мобилизация студентов и преподавателей во время каникул: в МОН сделали заявление

16:56

Стопроцентный способ спасти запас картошки: можно ли есть мягкий корнеплод

16:55

Заморозка войны по линии фронта: Зеленский выдал заявление и раскрыл условия

16:52

5 канал удалил видео с доказательствами работы его бизнеса в пользу России - СМИ

16:41

"Трамп хочет завершить войну быстро": рассматриваются уступки Украины и РФ - КлочокВидео

16:39

Как сделать, чтобы ноги и руки не мерзли зимой: что положить в обувь

16:30

Угроза оперативного окружения: ситуация возле Великой Новоселки ухудшилась - ВСУ

16:28

Неужели новая пассия: Тарасу Цимбалюку "приписали" свежий роман - что известно

16:28

Доллар рекордно обвалился впервые в 2025 году: НБУ назвал причину

16:10

"Здоровые мужики ползают на коленях": мерзкая реакция Арестовича на расстрел пленных

15:57

Путин готов продолжать войну, Кремль повышает ставки – WP

15:53

Впервые за долгое время вышел в эфир: Жадан опубликовал щемящее фото с фронта

15:45

Украина поставит Трампа перед выбором: Жданов раскрыл неожиданный сценарий

15:43

"Дважды обстрелял танчик": "четкий паца" из Ровно отреагировал на свою "гибель"

15:20

В каком чайнике больше чая: только самые сообразительные догадаются за 5 секунд

15:19

Известный юрист заявил, что НАБУ "разваливает" дело Шабунина и других приближенных лиц: "Бюро пора ликвидировать"

15:11

Зеленский назвал самые дешевые гарантии безопасности для Украины

14:49

Как приготовить сухое молоко в домашних условиях: о ловком фокусе знают единицы

Реклама
14:38

У Путина сделали заявления об ультиматуме Трампа

14:36

После скандала с концертами в РФ: у Джареда Лето роман с россиянкой - СМИ

14:26

Выбираем инвертор для частного дома: практические советы новости компании

14:21

Анна Тринчер показалась под капельницей: что случилось с певицей на Бали

14:03

Знаки прибыли и достатка: интересные приметы о деньгах

13:43

"Гораздо больше погибших": Трамп назвал новые цифры потерь Украины и РФВидео

13:33

Ударит +9 градусов: в каких областях будет потепление

13:31

Планы Путина по выходу к Днепропетровщине: в ВСУ сделали прогноз

13:04

"У РФ серьезные проблемы": позиция России изменится, если подключится Трамп - КлочокВидео

12:59

Несколько месяцев будете в долгах: что нельзя резать 24 января - приметы

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять