Мама 2 детей вызвала в сети споры после того, как показала, что выставляет счета своим гостям за домашний рождественский ужин. Она объяснила, почему так делает.

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Женщина объяснила, почему она берет плату за рождественский ужин с членов семьи/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

35-летняя британка, мама двоих детей Эби Ричардс вызвала споры в сети после того, как рассказала, что она будет брать плату с членов своей семьи за праздничный ужин на Рождество. Она планирует выставить ценники своим гостям, которые будут находиться у нее дома на рождественские праздники. Но женщина назвала причину, почему она решила так делать, пишет The Mirror.

Потратив 233 фунта стерлингов на еду и напитки на праздники, 35-летняя Эби Ричардс теперь должна готовить еду на 10 членов семьи. Она решила взимать со всех взрослых, которые будут у нее дома на праздники, по 25 фунтов стерлингов за человека, что покрывает завтрак, обед и ужин на Сочельник, Рождество и День подарков (то есть 24, 25 и 26 декабря).

Эби живет со своим 37-летним мужем Россом, который работает в банке, и двумя маленькими детьми - пятилетним Тедди и двухлетней Эмми. Женщина ежегодно принимает гостей у себя дома на Рождество. В этом году Эби посетят ее мама, свекровь, свекор, сестра и ее партнер, а также племянница, и будут гостить они в течение трех дней.

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В этом году она сохранила квитанции за всю приобретенную на праздники еду и поделила сумму на восьмерых взрослых. Таким образом, гости заплатят свою долю за еду и напитки.

По словам Эби, так "проще" сделать это, и это означает, что членам ее семьи не нужно волноваться о том, чтобы что-то взять с собой в преддверии праздников. Она отмечает, что ее семья очень рада сделать свой вклад, и на самом деле именно они настаивали на этом с первого года, как начали ездить к ней на праздники.

Женщина отметила, что члены ее семьи каждый год привозили что-то с собой, когда приезжали в гости на праздники. Но с помощью такого подхода им не придется волноваться и брать что-то с собой.

"Мы всегда делили расходы. Не я начинала это делать - моя семья предложила мне это. Каждый год я давала приблизительную оценку, чтобы они внесли средства. Мне никогда не нравится требовать слишком много или слишком мало. Это первый год, когда я сохранила квитанции и работала справедливо - я никогда не думала, что это большое дело. Мы переживаем кризис стоимости жизни, поэтому некоторые люди действительно борются с ним. Каждый готов внести свой вклад. Все, что работает для вас и вашей семьи, работает для нас", - отметила женщина.

Однако ее "противоречивая" идея вызвала неоднозначные отзывы подписчиков в социальных сетях - одни "хвалили" такой подход, а другие называли такую ситуацию "отвратительной".

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