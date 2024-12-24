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Женщина объяснила, почему она берет плату за рождественский ужин с членов семьи

Алёна Воронина
24 декабря 2024, 19:43
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Мама 2 детей вызвала в сети споры после того, как показала, что выставляет счета своим гостям за домашний рождественский ужин. Она объяснила, почему так делает.
Семья, еда, рождественский ужин
Женщина объяснила, почему она берет плату за рождественский ужин с членов семьи/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

35-летняя британка, мама двоих детей Эби Ричардс вызвала споры в сети после того, как рассказала, что она будет брать плату с членов своей семьи за праздничный ужин на Рождество. Она планирует выставить ценники своим гостям, которые будут находиться у нее дома на рождественские праздники. Но женщина назвала причину, почему она решила так делать, пишет The Mirror.

Потратив 233 фунта стерлингов на еду и напитки на праздники, 35-летняя Эби Ричардс теперь должна готовить еду на 10 членов семьи. Она решила взимать со всех взрослых, которые будут у нее дома на праздники, по 25 фунтов стерлингов за человека, что покрывает завтрак, обед и ужин на Сочельник, Рождество и День подарков (то есть 24, 25 и 26 декабря).

Эби живет со своим 37-летним мужем Россом, который работает в банке, и двумя маленькими детьми - пятилетним Тедди и двухлетней Эмми. Женщина ежегодно принимает гостей у себя дома на Рождество. В этом году Эби посетят ее мама, свекровь, свекор, сестра и ее партнер, а также племянница, и будут гостить они в течение трех дней.

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В этом году она сохранила квитанции за всю приобретенную на праздники еду и поделила сумму на восьмерых взрослых. Таким образом, гости заплатят свою долю за еду и напитки.

По словам Эби, так "проще" сделать это, и это означает, что членам ее семьи не нужно волноваться о том, чтобы что-то взять с собой в преддверии праздников. Она отмечает, что ее семья очень рада сделать свой вклад, и на самом деле именно они настаивали на этом с первого года, как начали ездить к ней на праздники.

Женщина отметила, что члены ее семьи каждый год привозили что-то с собой, когда приезжали в гости на праздники. Но с помощью такого подхода им не придется волноваться и брать что-то с собой.

"Мы всегда делили расходы. Не я начинала это делать - моя семья предложила мне это. Каждый год я давала приблизительную оценку, чтобы они внесли средства. Мне никогда не нравится требовать слишком много или слишком мало. Это первый год, когда я сохранила квитанции и работала справедливо - я никогда не думала, что это большое дело. Мы переживаем кризис стоимости жизни, поэтому некоторые люди действительно борются с ним. Каждый готов внести свой вклад. Все, что работает для вас и вашей семьи, работает для нас", - отметила женщина.

Однако ее "противоречивая" идея вызвала неоднозначные отзывы подписчиков в социальных сетях - одни "хвалили" такой подход, а другие называли такую ситуацию "отвратительной".

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The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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