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Когда безработица безумно растет: рецепты улучшения на рынке труда

Олег Громов

журналист

7 июля 2022, 06:00

Несмотря на значительный уровень безработицы в Украине, есть профессии, которые остаются востребованными и сейчас.

В Украине безработица безумно растет / коллаж УНИАН

В последние недели украинские и зарубежные специалисты все чаще стали заявлять о том, если война в Украине продлится еще полгода, то Украина лишится до 45% своих рабочих мест. Такой вывод сделан на основе данных Международной организации труда (МОТ). В частности, МОТ сообщила, что в результате полномасштабного вторжения России в Украину в нашей стране исчезли почти 4,8 миллиона рабочих мест, что составляет 30% от довоенного количества.

Главред решил тщательнее разобраться в этой ситуации и прояснить все риски возможного положения, а также узнал, как обезопасить себя от такой негативной картины.

Действительно ли такая плохая ситуация, как ее рисуют?

Ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра имени А. Разумкова Ольга Пищулина в целом согласна с такими прогнозами и отмечает, что сейчас совершенно очевидно, что война еще продлится долго, приняв затяжной характер.

"Рынок труда будет штормить и в дальнейшем. Так, сегодня немалое количество людей, которые, убегая от войны, уехав за границу, уже активно возвращаются в Украину. А это дополнительное "бремя" для очень проблемного и без того украинского рынка труда. Почему такое происходит? Многие страны ЕС стали сокращать социальную помощь таким беженцам. Основная часть из них - это представители среднего класса, которым не по карману проживать в европейских странах в дальнейшем", -- отмечает эксперт.

Аналитик Международного центра перспективных исследований Егор Киян считает, что уже на сегодня мы потеряли до 25% трудовых ресурсов и немало рабочих мест. "Инвесторы уходят из Украины. Когда стреляет оружие, то не могут идти капиталовложения. Из такой страны деньги просто уходят. Мы уже потеряли десятки тысяч рабочих мест на востоке и юге Украины, которые были в индустриальном секторе экономики. Поэтому, безусловно, безработица в нашем государстве будет только расти", -- говорит он.

В свою очередь, председатель правления общественной организации "Ассоциация представителей малого и среднего бизнеса города Киева" Максим Тютюнников отмечает Главреду, что на самом деле реальная ситуация может оказаться не такой ужасной, как показывает МОТ.

"Дело в том, что МОТ использует методику подсчета уровня безработицы, который охватывает в основном легальный рынок труда. В свою очередь, в Украине всегда был традиционно высокий процент серого сегмента (нелегальной или полулегальной занятости). То есть, МОТ часто показывает в несколько раз больше безработных, чем их есть на самом деле", -- отмечает он.

Действительно, сейчас ситуация на украинском рынке труда обострилась, поскольку с началом войны доля этого серого сегмента выросла. Это объясняется тем, что некоторые работодатели, оказавшись в кризисной ситуации, хотят сэкономить на налогах. Другие просто не знают, как оформлять сотрудников, поскольку трудовое законодательство с началом войны окончательно запуталось, поэтому проще вообще не оформлять.

Таким образом, сейчас МОТ фиксирует прекращение выплаты почти по 5 млн рабочих мест, но сколько из них на самом деле закрылось, а сколько просто ушло в тень – вопрос открытый.

Правда, Максим Тютюнников не отрицает, что проблема с рабочими местами в Украине есть. "Кризис на рынке труда повлекл за собой не только массовое закрытие предприятий на территориях, где идут боевые действия, но и отток иностранных компаний, которые не готовы вести бизнес в Украине во время войны. Сейчас спрос на работу в разы выше предложения - на одну вакансию могут претендовать до 17 человек в зависимости от региона", -- подытожил он.

С выездом мужчин за границу следует быть осторожным

Может ли государство в такой очень проблемной ситуации все же позволить отдельным категориям мужчин покидать Украину и искать себе работу за рубежом, чтобы обеспечить свои семьи?

Следует отметить, что дискуссии по поводу того, стоит ли смягчить запрет мужчинам выезжать за границу, давно идут в правительстве. Недавно в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 7484-1, который предлагает предоставить право на выезд за границу военнообязанным мужчинам: которые имеют на содержании двух детей, имеют свой бизнес и недвижимость в других странах, имеют или имели рабочие визы в другие страны, являются моряками или студентами других государств, имеют действующие контракты с заказчиками других государств относительно предоставления IT-услуг и тому подобное.

Ольга Пищулина однозначно против такого расширения выезда мужчин за границу.

"Во-первых, это все выглядит не патриотично. Учитывайте, сколько мужчин было мобилизовано в ряды Вооруженных Сил. То есть они не работают на своих рабочих местах, а воюют, и эти места являются фактически вакантными, несмотря на то, что за воинами они сохраняются. Если принять во внимание, сколько женщин уехало за границу и еще к ним присоединятся немало мужчин, то мы потеряем колоссальное количество рабочих ресурсов. А у нас ситуация очень сложная: 11 млн пенсионеров, которым надо оплачивать пенсии", -- считает она.

Егор Киян предлагает разобраться, что на данном этапе для Украины более опасно – отток трудовых ресурсов или безработица? По его мнению, с экономической точки зрения опасен отток работников, а с социальной – безработица.

"Мы должны понять, если в таких тяжелых условиях войны, в нас и в дальнейшем будет расти безработица, и людям, которые живут в Украине, как говорят, не будет что есть, то это подтолкнет к бунтам и протестам населения, даже учитывая то, что они на время войны запрещены. Таким образом, как по мне, то лучше все же "отпускать" трудовые ресурсы за границу. Хотя с другой точки зрения, если этот процесс будет массовым, то значительно сократится ВВП страны и будет ухудшаться и без того плохая экономическая ситуация. Поэтому, как итог, отмечу следующее: надо мастерски лавировать между этими двумя процессами: оттоком ресурсов и безработицей, которая будет расти в случае, если такого оттока не будет", -- заключает он.

Крупных валютных переводов в Украину не будет, но работа у нас есть

На эту проблему теперь следует посмотреть несколько под другим углом. Как известно, раньше работники были очень выгодными для украинской экономики, поскольку валютой, которую они присылали своим семьям в Украину, поддерживали не только курс гривны, но и платежеспособный спрос внутри страны на товары и услуги.

"Однако сейчас ситуация кардинально изменилась, поэтому предполагаем, что если мигранты уедут на заработки, их денег страна не увидит. Ведь присылать деньги сюда будет просто некому - у многих жены и дети с начала войны находятся в Европе. Поэтому с экономической точки зрения это абсолютно не оправдано", - считает Максим Тютюнников. И в этом трудно не согласиться с экспертом.

К тому же, аналитики отмечают, что работа в Украине есть и вакансий открывается немало ежедневно.

Так, Ольга Пищулина отмечает, что немало предприятий и фирм было переведено из востока и юга на запад страны, и многие из них уже начали свою активную работу на новых местах. "Украине нужны курьеры, айтишники, водители, даже маркетологи, работники логистической сферы и тому подобное. Сейчас для многих категорий трудовых ресурсов в нашем государстве постепенно находится работа. Надо только поискать да выбрать", -- обратила внимание она.

Максим Тютюнников вообще считает, что несмотря на значительный уровень безработицы в Украине, есть профессии, которые остаются востребованными и сейчас: "во-первых, это рабочие специальности, типа монтажники, строители, комплектовщики, упаковщики и тому подобное. Эти профессии являются в основном мужскими, а украинские мужчины сегодня на фронте, чем и объясняется большое количество вакансий. Во-вторых, это профессии в сфере розничной торговли, к примеру, руководители магазинов, кассиры, охранники и тому подобное, которые даже до войны всегда были в дефиците".

При таких обстоятельствах, для того, чтобы улучшить ситуацию на украинском рынке труда и не выезжать за границу в поисках работы, граждане могут рассмотреть возможности для временной переквалификации и перепрофилирования. Смена специальности будет полезна как для государства, так и для самого человека, ведь такое лицо будет иметь работу, заработок и платить налоги, что является самым важным для экономики Украины в сегодняшних условиях.

Государство тоже делает немало

В ответ на шок на рынке труда государство уже отреагировало определенными законодательными изменениями.

Напомним, согласно утвержденным правительством постановлением №331 от 20 марта 2022 года, работодателям предоставлены экономические стимулы для трудоустройства внутренне перемещенных лиц (ВПО) – они могут получать помощь на выплату зарплаты таким лицам в размере 6500 гривен.

Кроме того, важной инициативой стало создание программы релокации бизнеса, то есть перемещения предприятий из зон боевых действий на более безопасные территории, в частности, запад Украины. По состоянию на начало июня 2022 года, 601 предприятие завершили переезд из областей, где продолжаются обстрелы, а еще почти 100 предприятий находятся в состоянии транспортировки.

В целом программа по релокации бизнеса сохранила активы и мощности, сохранила, а иногда даже создала рабочие места и помогла компаниям возобновить работу в пользу экономики Украины.

Однако главной структурной реформой, которую нужно реализовать в Украине, является создание новых рабочих мест.

Из опыта послевоенного восстановления Боснии и Герцеговины известно, что игнорирование проблемы целенаправленного создания рабочих мест привело к возникновению уныния у населения и неуверенности в лучшем будущем, а также хронической безработице. Она в этой стране еще в течение 10 лет после окончания войны (в 1996-2007 гг.) сохранялась на уровне 30-40% рабочей силы и по сей день остается одной из самых высоких в Европе. На этом примере украинской власти надо поучиться, чтобы избежать повторов уже на нашей почве.

Поэтому в этом случае, как считают в "Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса города Киева", Украине нужна целенаправленная государственная политика занятости".

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