Курс на 28: сколько будет стоить доллар и что на него будет влиять

В ближайшие месяцы гривна по отношению к доллару будет укрепляться / УНИАН

После затяжных выходных гривна начала ослабляться по отношению к доллару– согласно данным Нацбанка, за эти дни курс доллара США установился на уровне 27,3 грн за одну единицу.

Какие факторы провоцируют скачки курса и что будет происходить с гривной в ближайшие месяцы – узнавал Главред.

Виноваты иностранцы с ОВГЗ

Причин для недавнего снижения курса гривны, как уверяют эксперты, за прошедшие дни было несколько. Прежде всего, сказалось резкое падение спроса на ОВГЗ у нерезидентов, которые скупали доллар на прошлой неделе.

"Спрос на облигации со стороны нерезидентов действительно снизился примерно втрое за неделю, но этот показатель обеспечивался очень крупными покупками ОВГЗ за неделей ранее. В целом же, за минувшие 7 дней портфель бумаг на руках у иностранных инвесторов вырос на порядка 2 млрд грн, что не дает оснований говорить о существенных оттоках", - рассказал Главреду директор департамента казначейских операций Юнекс банка Сергей Кирилюк.

Как уточнил экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ, глобальный отток валюты с рынка в не происходит потому, что нерезиденты реинвестируют в новые ОВГЗ примерно 70-80% средств от погашения тех ценных бумаг, которые они приобретали ранее.

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"То есть происходит некая репатриация средств, которая не работает на укрепление гривны, но при этом и не провоцирует ее ощутимой девальвации", - отметил Алексей Кущ.

Кроме того, волнение на валютном рынке также создавалось из-за риска повышения учетной ставки НБУ - часть рынка прогнозировала рост показателя из-за ускорения инфляции по итогам мая, что в свою очередь могло привести к росту доходностей по ОВГЗ и более активному заходу на рынок валюты от иностранных покупателей облигаций. Однако Нацбанк не стал поднимать ставку и оставил ее на уровне 7,5%, что, в свою очередь, мгновенно вызвало рост котировок.

Читайте такжеЗарплаты вырастут, цены снизятся: Шмыгаль озвучил курс доллара на ближайшие годыТакже сказывается на курсе гривны и крайне низкая инвестиционная активность бизнеса – только за первый квартал 2021 года отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил около 300 миллионов долларов. Этот фактор, по словам Куща, влияет на ослабление гривны, поскольку на фоне растущего потребительского спроса, а вместе с ним и автоматического роста импорта, создает условия для дисбаланса на рынке, из-за которого тоже растет курс доллара.

Гривна летом будет стабильной, но осенью снова начнет расти

Эксперты сходятся во мнении, что курс гривны по отношению к иностранным валютам в последующие летние месяцы будет укрепляться.

"В среднесрочной перспективе я не вижу угроз стабильности гривни. Цены на сырье на глобальном рынке отошли от пиковых значений весны, однако удерживаются на очень высоких уровнях. Это обеспечивает дополнительные объемы валютной выручки. В отток средств нерезидентов ОВГЗ в ближайшие 2 месяца также мало верится – сейчас в мире не так много ликвидных инструментов, способных дать доходность такого уровня. Не стоит забывать и о притоке валюты от трудовых мигрантов, который, по прогнозам НБУ, вырастет в нынешнем году на 8% до $13 млрд. Потому уже в начале следующей недели стоит ожидать возврата устойчивого тренда к укреплению гривни - если на рынке не появится каких-то непрогнозируемых факторов влияния, в июле гривня вполне может достичь отметки 26,5 грн/$", - отмечает Сергей Кирилюк и добавляет, что более глубокое укрепление маловероятно – слишком велико будет сопротивление рынка.

Читайте также"Нет никакой подушки": эксперт рассказал, что будет с курсом гривны в 2021 годуВ свою очередь, экономист Борис Кушнирук отмечает, что снижение курса гривны ниже 27 гривен за доллар может существенно навредить национальным производителям, и, соответственно, вновь спровоцировать развитие кризиса на внутреннем рынке.

"Если брать во внимание внутренние факторы, которые давят на курс доллара и способствуют укреплению гривны. На курс, как правило, влияют политические события или вопросы спроса-предложения на валюту. Сегодня объективно макропоказатели показывают, что в Украину поступает достаточное количество валюты, что также влияет на укрепление гривны", - отмечает Кушнирук.

Ближе к осени, по мнению Алексея Куща, рост или снижение курса доллара будет зависеть от ряда факторов – в частности, от того, получит ли Украина обещанный транш от МВФ, спровоцирует ли новый индийский штамм коронавируса новый рост заболеваемости, а вместе с ним – и карантинные ограничения).

"Так называемый сырьевой отскок будет продолжаться, как минимум, до осени, из-за которого гривна будет удерживаться в коридоре 26,5-27,5. Но базовый сценарий предполагает, что начиная с осени, снова начнется дрейфование гривны в сторону 28 гривен за доллар", - резюмировал эксперт.