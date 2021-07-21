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Сыр в мышеловке: чем могут обернуться "интрижки" власти с Китаем

Анастасия Кучкина

журналист

21 июля 2021, 09:00

Эксперты отмечают, что показательная активность властей может быть связана не с реальным разворотом курса на Восток, а с попыткой подразнить Вашингтон.

Китай
Украинские власти активно заговорили о сотрудничестве с Китаем / Reuters

За последние две недели украинские власти стали активно акцентировать внимание на усилении сотрудничества с Китаем. Причем началось все с таинственного молчания украинских чиновников о подписании меморандумов с Китаем, а в итоге привело к размышлениям политиков о замене западных источников кредитования и разворот на Восток.

Эксперты, опрошенные Главредом, отмечают, что такая показательная активность властей может быть связана не столько с реальным разворотом курса на Восток, сколько с попыткой подразнить Вашингтон. Но так или иначе, есть риск, что эта игра может в будущем обернуться для Украины серьезными проблемами.

Разворот на Восток?

Напомним, что впервые тезис о сотрудничестве с Китаем стали обсуждать после подписания межправительственного соглашения между Украиной и Китаем о расширении сотрудничества в инфраструктуре. Все бы ничего, но известие о подписании этого соглашения вызвало скандал, так как Мининфраструктуры сообщило об этом почти неделю спустя и только после публикаций в китайских СМИ.

После этого власти стали только подогревать слухи об усилении сотрудничества между странами. В частности, глава парламентской фракции Слуги народа Давид Арахамия отличился сразу несколькими знаковыми заявлениями – то он сообщил о том, что пропрезидентская фракция намерена брать пример с Компартии КНР, а потом заявил о том, что Украине важно "выровнять" отношения с Китаем, так как он "номер один торгово-экономический партнер Украины".

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"Объем, который они генерируют по импорту и экспорту, составляет $15,4 млрд. Это больше, чем весь импорт-экспорт с ЕС и другими странами. Если у нас есть экономический партнер, с которым мы уже торгуем на полную с большим отрывом, должны ли мы с ним партнерствовать? Или должны делать какую-то блокаду, потому что что-то не нравится американцам или кому-то еще?" — сказал Арахамия в эфире одного из телеканалов.

Линию действий депутатов своей фракции поддержал и Зеленский, который недавно в телефонном разговоре с главой КНР Си Цзиньпином заявил о возможности подписания безвиза между двумя странами.

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Стоит отметить, что именно заявление Арестовича наделало больше всего шума. Тут объясниться пришлось сначала МИД Украины, где заверили в том, что Украина не собирается менять геополитический вектор, а после этого – и самому Арестовичу, который, не особо отрицая, обвинил журналистов в искажении его слов.

"Малограмотный шантаж США"

Опрошенные Главредом эксперты скептически настроены к рвению властей по сближению с Китаем. В частности, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса убежден, что реальный разворот Украины к Китаю пока невозможен. Более того, все эти заявления политиков – всего лишь попытка подразнить Вашингтон накануне запланированного визита Зеленского в США.

"В последнее время между Штатами и Украиной обострилась риторика – США недовольны тем, как у нас проходят реформы, а Украина, судя по заявлениям Зеленского, недовольна тем, что США недостаточно нас поддерживают и даже пошли на диалог с Путиным. Видимо, именно поэтому у кого-то и родилась идея разыграть китайскую карту и попугать Вашингтон. Однако на деле это лишь публичная бравада и какой-то серьезной работы за этими заявлениями нет, так как этим слова чиновников не подкреплены никакими действиями", - объяснил Главреду Куса. И добавил, что даже подписание каких-либо соглашений и меморандумов – еще не свидетельство того, что мы куда-то развернулись, поскольку наши отношения с Китаем остаются плохими и достаточно слабыми.

"Украинская власть малограмотно пытается шантажировать США, для которых Китай является красной тряпкой. Но когда у Украины отсутствует экономическая политика, такие метания и разговоры США точно не напугают, хотя политика Штатов в отношении Украины после этого может измениться", - соглашается с коллегой политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Читайте такжеПочему власть на самом деле бредит о "превращении" Украины в КитайПо словам Загороднего, идея расширения горизонтов и налаживания сотрудничества с рядом других стран, особенно на фоне напряженных отношений между США, Германией и РФ ввиду строительства Северного потока-2, не выглядит такой уж абсурдной идеей. По мнению эксперта, Китай был бы интересен Украине с точки зрения получения технологий, которые производят в Поднебесной и которые могли бы быть для нас дешевле западных.

В свою очередь, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отмечает, что разворот к Китаю довольно просто объяснить, ведь Китай предлагает инвестиции - деньги без чрезмерных обязательств, за которые не требует политических шагов путем изменения законодательства вроде проведения реформ или борьбы с коррупцией.

"То есть это не обязывает к действиям, которые противоречат линии руководства страны. Соответственно, Китай является способом диверсификации поступлений денег – экономической помощи, кредитов и инфраструктурных проектов, которые можно реализовать в Украине, укрепляя транзитный потенциал", - объясняет Кулик затею властей.

"Затягивание в долговую яму"

Однако и тут есть одно весомое "но" - в большинстве случаев от стран, которым выделяет кредиты, Китай требует что-то взамен.

"Китайцы - это ушлые ребята и их экономическая политика часто связана с экономической экспансией. Их требования обычно очень жесткие и их интересует рынок сбыта за их же кредиты. То есть не факт, что сотрудничество с Китаем будет настолько выгодным, как нам рассказывают. Потому что если они дают кредиты, то фактически все работы выполняют именно китайцы, и стране остаются только долги", - говорит Загородний.

Этого, кстати, не отрицают и в пропрезидентской фракции.

"Китай практически везде инвестирует в добычу сырья для собственных нужд. То есть Китай может инвестировать например в развитие портовой инфраструктуры, если через этот порт в Китай будут вывозить полезные ископаемые. Тотальная система контроля над всеми сферами жизни делает бессмысленными надежды на какие-то договоренности с Китаем в том случае, если какая-то сделка оказалась вопиюще несправедливой. Антикороновирусная вакцина нам в пример - несмотря на то, что именно Китай так или иначе стал источником пандемии, руководство этого государства ни секунды не сомневалось в нравственности и целесообразности воспользоваться системой полного контроля над экономикой ради препятствия отправки в Украину уже проплаченной вакцины", - написал на своей странице в соцсети нардеп СН, член парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

На денежную иглу Китая, как обращает внимание политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил, в свое время пытались подсадить ряд западных стран.

Читайте такжеПочему Байден так "закусился" на Китай"Это заметно по Черногории, где в свое время коррумпированное правительство подсело на иглу китайских инвестиций. Сейчас она имеет долг перед Китаем, который измеряется в 100% от их ВВП. То же самое было с Сербией и Афинами, которые вследствие наличия мэра-социалиста и коррупционера, сейчас еле вырываются из зависимости от Китая", - говорит Чорновил.

По словам Чорновила, заявления властей о возможном усилении сотрудничества с Китаем могут быть поиском отговорки для отказа от сотрудничества с Западом, хотя на деле выглядят затягиванием в долговую яму.

"Нынешняя кредитная политика Китая чем-то напоминает ту политику, от которой давно отказался МВФ - когда они бездумно давали деньги и не контролировали их использования. На деле же сотрудничество с Китаем может привести к тому, что мы будем иметь хорошую инфраструктуру и невероятную бедность", - говорит эксперт.

"Комплекс Афганистана"

В то же время, мнения насчет последствий для Украины от Запада из-за Китая расходятся.

Так, по мнению Чорновила, если Украина нынешними темпами продолжит сближаться с Китаем, то на Западе на нас просто махнут рукой.

"Тот подход, который повторяли еще при Януковиче - о том, что мы нужны им больше, чем они нам, абсолютно обманчив - так было еще лет 10-20 назад, когда США в любой точке мира пыталась с кем-то конкурировать. Но сейччас это изменилось - на Западе понимают то, что если стране нельзя привить цивилизацию, то с ней надо прощаться. Это происходит сейчас с Афганистаном и то же самое может произойти и с Украиной", - говорит Чорновил.

"В ближайшее время масштабных соглашений о кредите от Китая не будет. Тем более, что за последних 10 лет Украина подписывала восемь разных крупных меморандумов с Китаем, но ни один из них не реализовался. И это все, что нужно знать об уровне отношений с Китаем. И потому любые разговоры о том, что китайцы просто так дадут нам денег, несерьезны", - парирует коллеге Илия Куса.

новости США Тарас Чорновил кредит МВФ Тарас Загородний Виталий Кулик Илия Куса новости Украины новости Китая
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