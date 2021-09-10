Налоговая амнистия для биткоина: что изменит легализация криптовалют в Украине

Парламент узаконил рынок криптовалют в Украине / Reuters

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №3637 "О виртуальных активах", которым узаконили использование и оборот криптовалют в Украине.

Казалось бы, это шаг к открытому использованию "крипты", однако опрошенные Главредом эксперты называют этот закон очередной лазейкой для недобросовестных плательщиков налогов.

Потому не исключено, что этот закон впоследствии сможет загнать украинскую экономику в еще большую тень, причем не только ее виртуальный сегмент.

"Крипта" стала законной

Стоит отметить, что принятый депутатами проект закона рамочный и пока не прописывает юридических механизмов – этим еще предстоит заняться Кабмину, который должен будет подготовить соответствующие нормативные акты после того, как документ подпишет президент.

На данный момент он предусматривает:

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получение юридического статуса для криптовалют;

регламентирование права участников рынка на защиту своих активов в виртуальных валютах,

разрешает легальную работу международным биржам, на которых проводятся торги виртуальными активами. Для этого биржи, а вместе с ними и другие поставщики услуг в криптовалютах должны будут официально зарегистрироваться и подавать финансовые отчеты в налоговые органы.

Кроме того, законопроектом предусматривается создание нового регулятора - Национальной службы по регулированию обращения виртуальных активов (НСВА), которая будет заниматься выдачей разрешений на работу криптокомпаний в Украине. В целом контролировать рынок криптовалют, согласно документу, будет Минцифра, а в отдельных случаях Нацбанк и Нацкомиссия по ценным бумагам, а проводить финансовый мониторинг активов будут в соответствии с группой разработки финансовых мер с отмыванием денег (FATF).

"Нулевая декларация" для биткоина

Как сообщил на своей странице в Телеграм глава Минцифры Михаил Федоров, ежедневный оборот виртуальных активов составляет в Украине 1 млрд грн. "Но все это находится в тени. Из-за этого международные биржи не могут заходить в Украину. Ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги", - уточнил министр.

Читайте такжеБиткоин вместо гривны в Украине: в НБУ сделали заявление о легализации криптовалютыПо словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего , за счет того, что рынок криптовалют в Украине находился в тени, им активно пользовались коррупционеры, поскольку это, по его словам, давало им возможность зарабатывать анонимно. Потому основная причина легализации – попытка отбелить те биткоины, которые есть у украинских чиновников. "Криптовалюта – это способ спрятать свои активы и заявить, что биткоин был куплен 10 лет назад, когда он стоил три копейки. С учетом того, что у нас нет нулевой декларации, это удобный способ для того, чтобы отбеливать свои доходы. И если криптовалюту узаконят в банковской системе, это даст очередную возможность отмывать доходы. Потому не думаю, что легализация была проведена не без интереса", - отметил Загородний.

С экспертом соглашается и адвокат Алексей Зеленцов – по его словам, принятый закон о криптовалюте напоминает так называемую налоговую амнистию. "Как и в случае налоговой амнистии, с виртуальными активами государство вряд обеспечит соблюдение конституционных гарантий по защите прав собственности. Можно утверждать, что Закон о виртуальных активах на самом деле создает угрозу потерять их. Ведь государственные органы получают полномочия осуществлять проверки. А как показывает практика, проверки часто имеют следствием изъятия материальных носителей информации (серверов, другого оборудования), автоматически означает потерю активов", - убежден эксперт.

Лишний повод для проверки счетов

По словам аналитика VoxCheck Александры Панасицкой , для банковских учреждений новый закон прежде всего означает, что теперь они будут больше работать с виртуальными активами. "Украинские компании, работающие с криптовалютами, получат полноценный доступ к банковским услугам. Клиенты смогут подписывать письменное распоряжение с банками, на основании которых банки хранить их виртуальные активы, открывать счета для операций с такими активами. Таким образом, для банков также появится дополнительный доход от обслуживания нового сектора экономики", - отмечает эксперт.

В то же время, все учреждения, в том числе банковские, в связи с этим будут подпадать под действие закона о финмониторинге, а потому каждый платеж, который превышает 30 тысяч гривен (в эквиваленте), им придется проверять и собрать информацию о клиенте.

"К такой информации относится номер счета/электронного кошелька или уникальный номер электронного платежного средства плательщика (лица, которое инициировало перевод), заранее оплаченной карточки многоцелевого использования и номер счета или уникальный номер электронного платежного средства получателя", - добавила эксперт.

Читайте такжеНад криптовалютами висит топор, или Почему биткоин обреченОднако уж слишком радоваться появлению криптовалют и их легальному использованию, особенно обычным украинцам, у которых есть сбережения в "крипте", пока рано.

"В ближайшее время никаких изменений не будет. Просто потому, что закон вступит в силу не раньше, чем будут внесены изменения в Гражданский кодекс. Кроме того, полгода отводится НБУ для подготовки подзаконных нормативных актов, которыми будут руководствоваться банки. Пока закон разрешает покупать и продавать виртуальные активы за гривну. То есть покупать за них товары и услуги запрещено – предварительно их нужно будет конвертировать в гривну", - говорит Главреду начальник управления финмониторинга Юнекс Банка Владимир Павлик . И уточняет, что также в принятом законе содержится норма, согласно которой виртуальным активом считается тот, что эмитирован резидентом Украины, а потому есть вероятность, что биткоин как валюту на территории Украины могут вообще не признать из-за его иностранного происхождения.

"Вероятно, идея заключается в том, чтобы законный и полностью легальный доступ к мировому рынку криптовалют украинцы получали только через лицензированные в Украине компании. Они получат право эмитировать собственные виртуальные активы, которые будут обеспечены фиатной валютой (то есть, той, чья стабильность обеспечивается государством. - Главред). А уже через них будет осуществляться покупка или продажа биткоины. Однако пока это только гипотеза", - считает Павлик.

Экономика может еще больше уйти в тень

Но по словам независимого эксперта, кандидата экономических наук Александра Хмелевского , несмотря на все положительные моменты нового закона, больше всего от него пострадает финансовая система Украины. Как объяснил эксперт, государство зарабатывает на денежной эмиссии огромные средства.

"Например, себестоимость изготовления 100-гривневой купюры составляет 7 гривен. То есть потратив 7 гривен, государство получает товаров и услуг на 100 гривен. Еще более выгодна эмиссия безналичной гривны, ее себестоимость составляет буквально копейки. Поэтому государству выгодно, чтобы все расчеты в Украине осуществлялись в гривне. Однако, из-за постоянной девальвации и ненадежности банковской системы значительная часть расчетов осуществляется в иностранной валюте, а в последние годы и в криптовалютах. В результате государство недополучает значительные доходы от денежной эмиссии. Но вместо того, чтобы бороться с расчетами в других валютах, государство решило их легализовать. Это приведет к сужению сферы использования гривны, увеличит объемы покупки криптовалют, что в свою очередь увеличит вывод средств за границу и будет способствовать девальвации гривны", - отмечает Хмелевский.

И добавляет, что легализация криптовалют может де-факто подтолкнуть граждан проводит расчеты в криптовалюте, что может привести к сокращению налоговых поступлений и уходу экономики в тень.