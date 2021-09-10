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Налоговая амнистия для биткоина: что изменит легализация криптовалют в Украине

Анастасия Кучкина

журналист

10 сентября 2021, 09:00

Основная причина легализации – попытка отбелить те биткоины, которые есть у чиновников. Однако на практике легализация "крипты" может еще больше навредить экономике Украины.

Криптовалюта
Парламент узаконил рынок криптовалют в Украине / Reuters

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №3637 "О виртуальных активах", которым узаконили использование и оборот криптовалют в Украине.

Казалось бы, это шаг к открытому использованию "крипты", однако опрошенные Главредом эксперты называют этот закон очередной лазейкой для недобросовестных плательщиков налогов.

Потому не исключено, что этот закон впоследствии сможет загнать украинскую экономику в еще большую тень, причем не только ее виртуальный сегмент.

"Крипта" стала законной

Стоит отметить, что принятый депутатами проект закона рамочный и пока не прописывает юридических механизмов – этим еще предстоит заняться Кабмину, который должен будет подготовить соответствующие нормативные акты после того, как документ подпишет президент.

На данный момент он предусматривает:

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  • получение юридического статуса для криптовалют;
  • регламентирование права участников рынка на защиту своих активов в виртуальных валютах,
  • разрешает легальную работу международным биржам, на которых проводятся торги виртуальными активами. Для этого биржи, а вместе с ними и другие поставщики услуг в криптовалютах должны будут официально зарегистрироваться и подавать финансовые отчеты в налоговые органы.

Кроме того, законопроектом предусматривается создание нового регулятора - Национальной службы по регулированию обращения виртуальных активов (НСВА), которая будет заниматься выдачей разрешений на работу криптокомпаний в Украине. В целом контролировать рынок криптовалют, согласно документу, будет Минцифра, а в отдельных случаях Нацбанк и Нацкомиссия по ценным бумагам, а проводить финансовый мониторинг активов будут в соответствии с группой разработки финансовых мер с отмыванием денег (FATF).

"Нулевая декларация" для биткоина

Как сообщил на своей странице в Телеграм глава Минцифры Михаил Федоров, ежедневный оборот виртуальных активов составляет в Украине 1 млрд грн. "Но все это находится в тени. Из-за этого международные биржи не могут заходить в Украину. Ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги", - уточнил министр.

Читайте такжеБиткоин вместо гривны в Украине: в НБУ сделали заявление о легализации криптовалютыПо словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, за счет того, что рынок криптовалют в Украине находился в тени, им активно пользовались коррупционеры, поскольку это, по его словам, давало им возможность зарабатывать анонимно. Потому основная причина легализации – попытка отбелить те биткоины, которые есть у украинских чиновников. "Криптовалюта – это способ спрятать свои активы и заявить, что биткоин был куплен 10 лет назад, когда он стоил три копейки. С учетом того, что у нас нет нулевой декларации, это удобный способ для того, чтобы отбеливать свои доходы. И если криптовалюту узаконят в банковской системе, это даст очередную возможность отмывать доходы. Потому не думаю, что легализация была проведена не без интереса", - отметил Загородний.

С экспертом соглашается и адвокат Алексей Зеленцов – по его словам, принятый закон о криптовалюте напоминает так называемую налоговую амнистию. "Как и в случае налоговой амнистии, с виртуальными активами государство вряд обеспечит соблюдение конституционных гарантий по защите прав собственности. Можно утверждать, что Закон о виртуальных активах на самом деле создает угрозу потерять их. Ведь государственные органы получают полномочия осуществлять проверки. А как показывает практика, проверки часто имеют следствием изъятия материальных носителей информации (серверов, другого оборудования), автоматически означает потерю активов", - убежден эксперт.

Лишний повод для проверки счетов

По словам аналитика VoxCheck Александры Панасицкой, для банковских учреждений новый закон прежде всего означает, что теперь они будут больше работать с виртуальными активами. "Украинские компании, работающие с криптовалютами, получат полноценный доступ к банковским услугам. Клиенты смогут подписывать письменное распоряжение с банками, на основании которых банки хранить их виртуальные активы, открывать счета для операций с такими активами. Таким образом, для банков также появится дополнительный доход от обслуживания нового сектора экономики", - отмечает эксперт.

В то же время, все учреждения, в том числе банковские, в связи с этим будут подпадать под действие закона о финмониторинге, а потому каждый платеж, который превышает 30 тысяч гривен (в эквиваленте), им придется проверять и собрать информацию о клиенте.

"К такой информации относится номер счета/электронного кошелька или уникальный номер электронного платежного средства плательщика (лица, которое инициировало перевод), заранее оплаченной карточки многоцелевого использования и номер счета или уникальный номер электронного платежного средства получателя", - добавила эксперт.

Читайте такжеНад криптовалютами висит топор, или Почему биткоин обреченОднако уж слишком радоваться появлению криптовалют и их легальному использованию, особенно обычным украинцам, у которых есть сбережения в "крипте", пока рано.

"В ближайшее время никаких изменений не будет. Просто потому, что закон вступит в силу не раньше, чем будут внесены изменения в Гражданский кодекс. Кроме того, полгода отводится НБУ для подготовки подзаконных нормативных актов, которыми будут руководствоваться банки. Пока закон разрешает покупать и продавать виртуальные активы за гривну. То есть покупать за них товары и услуги запрещено – предварительно их нужно будет конвертировать в гривну", - говорит Главреду начальник управления финмониторинга Юнекс Банка Владимир Павлик. И уточняет, что также в принятом законе содержится норма, согласно которой виртуальным активом считается тот, что эмитирован резидентом Украины, а потому есть вероятность, что биткоин как валюту на территории Украины могут вообще не признать из-за его иностранного происхождения.

"Вероятно, идея заключается в том, чтобы законный и полностью легальный доступ к мировому рынку криптовалют украинцы получали только через лицензированные в Украине компании. Они получат право эмитировать собственные виртуальные активы, которые будут обеспечены фиатной валютой (то есть, той, чья стабильность обеспечивается государством. - Главред). А уже через них будет осуществляться покупка или продажа биткоины. Однако пока это только гипотеза", - считает Павлик.

Экономика может еще больше уйти в тень

Но по словам независимого эксперта, кандидата экономических наук Александра Хмелевского, несмотря на все положительные моменты нового закона, больше всего от него пострадает финансовая система Украины. Как объяснил эксперт, государство зарабатывает на денежной эмиссии огромные средства.

"Например, себестоимость изготовления 100-гривневой купюры составляет 7 гривен. То есть потратив 7 гривен, государство получает товаров и услуг на 100 гривен. Еще более выгодна эмиссия безналичной гривны, ее себестоимость составляет буквально копейки. Поэтому государству выгодно, чтобы все расчеты в Украине осуществлялись в гривне. Однако, из-за постоянной девальвации и ненадежности банковской системы значительная часть расчетов осуществляется в иностранной валюте, а в последние годы и в криптовалютах. В результате государство недополучает значительные доходы от денежной эмиссии. Но вместо того, чтобы бороться с расчетами в других валютах, государство решило их легализовать. Это приведет к сужению сферы использования гривны, увеличит объемы покупки криптовалют, что в свою очередь увеличит вывод средств за границу и будет способствовать девальвации гривны", - отмечает Хмелевский.

И добавляет, что легализация криптовалют может де-факто подтолкнуть граждан проводит расчеты в криптовалюте, что может привести к сокращению налоговых поступлений и уходу экономики в тень.

viber
Верховная Рада теневая экономика Тарас Загородний криптовалюта новости Украины Михаил Федоров
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