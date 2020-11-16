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Новый кризис и бунт против Зеленского: чем грозит голосование за закон о референдуме

Анастасия Кучкина

журналист

16 ноября 2020, 20:01

Новая инициатива главы государства может породить конфликт среди политических элит, считают эксперты.

референдум
Президентский закон о референдуме во втором чтении могут рассмотреть в Раде уже на этой неделе / фото: Комментарии

Заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что парламент планирует рассмотреть во втором чтении президентский законопроект "О народовластии через украинский референдум" (№3612).

Главред узнавал, что изменилось в законопроекте и какие шансы на его принятие.

Законопроект одобрили в ЕС, но требовали доработки

Как писал Главред ранее, согласно документу, на всеукраинском референдуме могут рассматриваться четыре вопроса:

  • об утверждении закона о внесении изменений в І, III, XIII разделы Конституции (касающихся административного устройства, выборов и внесения изменений в Конституцию)
  • вопросы общегосударственного значения;
  • вопросы, связанные с прекращением действия закона или его отдельных положений;
  • изменение территории Украины.

На референдуме запрещено рассматривать вопросы, противоречащие нормам международного права, направленные на ликвидацию независимости Украины и нарушение суверенитета, разжигание вражды, и вопросы бюджета, налогов, амнистии, деятельности органов правопорядка, прокуратуры или суда. Читайте такжеЭлектронное голосование и фальшивые подписи: чего ждать от закона о референдуме

Также Зеленский предлагал проводить референдумы путем внедрения системы электронного голосования, в которой смогут голосовать избиратели, внесенные в списки ЦИК.

Для того, чтобы провести референдум по народной инициативе, для начала необходимо создать инициативную группу из 60 человек, которых выбирают на собрании из не менее чем 300 граждан в присутствии члена ЦИК.

После этого еще потребуется в течение двух месяцев собрать не меньше 3 миллионов подписей украинцев в двух третях областей, причем в каждой из них должно быть собрано не менее 100 тысяч. Только после чего о проведении референдума должен официально объявить президент (за исключением референдума по изменению территории – его должен объявлять парламент).

На всеукраинский референдум может быть вынесен только один вопрос, где гражданин должен четко проголосовать – "да" или "нет", что будет означать, поддерживает он или не поддерживает инициативу.

Референдум будет признан состоявшимся только в том случае, если в нем примут участие не менее 50% избирателей. При этом решение, согласованное на референдуме, можно будет изменить только спустя три года. Чтобы вопрос получил итоговое утверждение, его должны поддержать больше половины тех, кто проголосовал. Если же вопрос не будет поддержан, то заново вынести его на референдум можно будет только через год.

Отметим, что вскоре после июньского голосования за законопроект о референдуме в первом чтении, Венецианская комиссия утвердила срочный вывод, в котором обозначила, что в целом представленный законопроект "достоин похвалы", но все же требует доработки. В частности, комиссия рекомендовала:

  1. Прояснить различия между референдумом об отмене законов или их части и референдумом по "вопросам общегосударственного значения";
  2. Определить роль Рады в процедуре проведения всенародного референдума, а его последствия закреплять на законодательном уровне;
  3. Обеспечить равные возможности участия в комиссиях для тех, кто выступает "за" и "против" вопросов, вынесенных на референдум;
  4. Продлить срок сбора подписей, а также проверять их подлинность;
  5. Сделать участие в референдуме доступным для украинцев с ограниченными возможностями и вынужденных переселенцев;
  6. Синхронизировать положения законопроекта о финансировании референдума с законами о финансировании политических партий;
  7. Запретить на референдуме электронное голосование;
  8. Пересмотреть ограничения на проведение агитации;
  9. Ввести наказания за нарушения против СМИ в период кампании по проведению референдума.

Голосов пока недостаточно

    Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечает, что внезапная спешка в принятии законопроекта связана с тем, что за счет референдума президент может попытаться решить конфликт с Конституционным судом.

    "Пока за законопроект есть около 200 голосов с учетом того, что голоса еще не "собирали". В принципе, набрать 226 вполне достижимо, но этот законопроект встретит очень мощное сопротивление. Включение такого механизма, как референдум, ведет за собой изменение правил игры. Но слишком многие заинтересованы в сохранении нынешних и провал такого законопроекта может стать детонатором развала монобольшинства и наверняка будет сопровождаться политическим обострением", - рассказал Золотарев, отметив, что в парламенте вряд ли удастся провести результативное голосование за этот законопроект.

    Читайте такжеКакой выход есть у Зеленского в конфликте с КСУВ то же время глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко уточнил, что теоретически президент на самом деле может обратиться к народу с вопросом о КСУ, но реально провести референдум по процедуре, прописанной в законе, возможно только после того, как в Украине закончится эпидемия коронавируса.

    "Принятие этого закона необходимо, так как речь идет о конституционной норме, которая должна быть урегулирована, тем более, что существенных замечаний к этому закону не было. Но против него могут сработать опасения о том, что президент может использовать законопроект с Конституционным судом. Но в этом случае и референдум полностью ничего не решит - президент, конечно, может ссылаться на народную поддержку, но в любом случае, вопрос нужно будет урегулировать законодательно", - поясняет Фесенко.

    Также эксперт добавляет, что голосование за законопроект о референдуме могут отсрочить, если во фракции СН не будет голосов "с запасом" в его поддержку. Однако, по его словам, на данный момент противоречий касательно его принятия в монобольшинстве нет.

    "Есть разные мысли по поводу роспуска КСУ, но пакет законов о народовластии - это предвыборное обещание Слуги народа. Но и это еще не означает, что за него будет достаточно голосов - всегда кто-то болеет, кто-то опасается голосовать за законопроект по ряду причин, а президент, как мы знаем, не контролирует свою парламентскую фракцию на 100 процентов", - сказал Фесенко.

    Юрист, экс-заметитель председателя ЦИК Андрей Магера отмечает, что голосование за закон о референдуме может породить новый конфликт среди политических элит.

    "Этот конфликт придется решать путем консенсуса. И это то, о чем нужно будет договариваться, а не пытаться проталкивать какие-то решения путем референдума и прикрываться волей народа. Референдум может быть полезен разве что как последнее решение, которое утверждает решение представительских органов власти - президента, парламента и так далее, но этот способ нельзя использовать для принятия грубых, неотесанных решений", - сказал Магера.

    Верховная Рада законопроект Магера референдум Андрей Золотарев Владимир Фесенко Руслан Стефанчук новости Украины
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