Пенсии в связи с потерей кормильца: кто имеет право и особенности начисления

Главред расспросил у юристов, кто может получить пенсию по потере кормильца в Украине и когда можно на такую пенсию перейти.

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Кто имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца / Главред

Немало обычных украинцев, особенно в наше непростое военное время, когда гибнут люди, сейчас интересуются вопросом оформления пенсий по причине потери кормильца. Главред решил больше погрузиться в эту важную тему и узнал, кто имеет право на пенсию по потере кормильца и как ее оформить.

Основы нормативно-правового регулирования назначение пенсии в случае потери кормильца закреплено в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в то время, как отдельные особенности назначения указанного вида пенсий, например, членам семей погибших военнослужащих, определяются Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Согласно статье 36 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пенсия в связи с потерей кормильца назначается членам семьи умершего кормильца при одновременном существовании следующих условий:

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Человек, который хочет получить пенсию, является нетрудоспособным членом семьи умершего кормильца;

Лицо, желающее получить пенсию, находилось на иждивении умершего кормильца;

У кормильца на день смерти был страховой стаж, который был бы необходим ему для назначения пенсии по III группе инвалидности (зависит от возраста лица).

Кто принадлежит к нетрудоспособным членам семьи

Исчерпывающий перечень этих лиц имеется в уже упомянутой статье 36, а именно муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста; дети (в том числе дети, родившиеся до истечения 10 месяцев со дня смерти кормильца) умершего кормильца, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет; муж (жена), а в случае их отсутствия – один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком умершего кормильца до достижения им 8 лет.

"При достижении ребенком 18 лет, выплата пенсии в связи с потерей кормильца прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором он достиг 18-летия. Следовательно, в случае, если ребенку исполнилось 18 лет, проводить выплату пенсии ему следует лично, кроме случаев, когда над ним установлена опека (попечительство). Пенсионное дело будет переоформлено на имя ребенка и выплата пенсии будет производиться лично до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, и дети-сироты -- до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет", -- комментирует адвокат Павел Васильев.

Кто считается членом семьи, находившимся на иждивении кормильца

К членам семьи, которые считаются находящимися на иждивении умершего кормильца, относятся лица, нетрудоспособные члены семьи, если они были на полном иждивении умершего кормильца и получали от него пособие, которое было для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Кроме того, есть исключение, в соответствии с которым родители и муж (жена) умершего, которые не были на его иждивении, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, если потеряли источник средств к существованию. В свою очередь, детям пенсия назначается независимо от того, были ли они на иждивении кормильца.

"Есть условия, при наличии которых назначение пенсии в связи с потерей кормильца не требует наличия у последнего страхового стажа. В частности, если кормилец умер в результате ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства, то пенсия назначается независимо от продолжительности его страхового стажа. Такое же исключение составляют лица, пропавшие без вести в порядке, предусмотренном Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести", поскольку члены семьи таких лиц тоже имеют право на пенсию независимо от стажа кормильца", -- отмечает адвокат Виктория Тютюнникова.

Размеры такой пенсии будут такими: на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца, а на двух и более нетрудоспособных членов семьи - 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, которая распределяется между ними равными долями.

Как считает Виктория Тютюнникова, очень важно учитывать определенные четкие особенности. "Во-первых, лицу, имеющему одновременно право на разные виды пенсии, назначается только одна по его выбору: либо по возрасту, либо по инвалидности, либо в связи с потерей кормильца. То есть, нельзя совмещать две или три пенсии из солидарной системы Пенсионного фонда Украины. Во-вторых, такая пенсия назначается со дня, следующего за днем смерти кормильца, если обращение о назначении такого вида пенсии поступило в течение 12 месяцев со дня смерти кормильца. Таким образом, лучше обратиться за выплатой пенсии в связи с потерей кормильца в течение года с его смерти", -- говорит она.

А Павел Васильев подчеркивает другую очень важную особенность, которая практически является проблемой.

"Это когда кормилец погиб или исчез в связи с военными действиями или документы, которые дают право на оформление указанного вида пенсий потеряно, уничтожены и есть проблема в их восстановлении и изготовлении", -- добавляет он.

Начисления по потере кормильца, который был военнослужащим

Такие социальные пенсии назначаются, если кормилец умер в период прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения со службы или позже этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы. Кроме того, семьи военнослужащих, пропавших без вести в период боевых действий, приравниваются к семьям погибших на фронте.

Право на такую пенсию имеют нетрудоспособные члены семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих, находившихся на их иждивении. Кроме того, независимо от пребывания на иждивении кормильца пенсия назначается нетрудоспособным детям и нетрудоспособным родителям и жене (мужу), если они после смерти кормильца потеряли источник средств к существованию.

Интересным является то, что перечень таких нетрудоспособных родственников является очень большим.

Так, право на такую пенсию имеют:

дети, братья, сестры и внуки в возрасте до 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до 18 лет. Но эти категории не получат пенсий, если у них есть трудоспособные родители,

родители, жена или муж (если они достигли возраста, дающего им право на такую пенсию),

дед и бабушка (если нет лиц, которые в законный способ их содержат),

жена (муж) или один из родителей или дедушка (бабушка), брат (сестра) независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца.

"Если кормилец умер (погиб) при исполнении обязанностей военной службы, пенсия назначается в размере 70% его денежного обеспечения на каждого нетрудоспособного члена семьи. Если такая семья умершего или погибшего имеет двоих или более нетрудоспособных лиц, то тогда такая пенсия будет в размере 50% денежного обеспечения умершего", -- отмечает Виктория Тютюнникова.

Есть одна особенность, если военнослужащий умер не во время прохождения службы или по отношению к "военному" пенсионеру.

По словам Павла Васильева, на нее имеют право родители и жена (или муж) независимо от продолжительности страхового стажа, если они достигли возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту. Размер такой пенсионной выплаты устанавливается на уровне 30% денежного обеспечения умершего кормильца.

Пенсия вдове или вдовцу чернобыльца

На пенсию в связи с потерей кормильца имеют право нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на иждивении умершего кормильца, смерть которого связана с Чернобыльской катастрофой. То есть по общему правилу нужна причинно-следственная связь между смертью лица и аварией на ЧАЭС. В то же время для получения пенсии в связи с потерей кормильца женами умерших ликвидаторов 1 категории, причинная связь смерти мужа с Чернобыльской катастрофой не нужна.

"Условия, при которых жена умершего кормильца считается нетрудоспособным членом семьи следующие: она является лицом с инвалидностью или достигла пенсионного возраста. Тем не менее, вдова умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности имеет право на пенсию, если она не работает и занимается уходом за ребенком умершего кормильца до достижения ребенком 8 лет", -- отмечает Виктория Тютюнникова.

Павел Васильев добавляет, что на такую пенсию могут рассчитывать мужчины по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет и женщины, достигшие возраста 50 лет и имеющие стаж работы не менее 20 лет.

Минимальный размер пенсии составляет на одного нетрудоспособного члена семьи 50% пенсии по инвалидности умершего кормильца.

Если говорить о проблемах, связанных с получением такой пенсии, то это бюрократические моменты по сбору всех необходимых документов. Кроме того, порядок расчета суммы пенсии в связи с потерей кормильца несколько затруднен, однако это касается не только жены, но и других нетрудоспособных членов семьи.

Начисление пенсии для студентов учебных заведений в Украине

Учитывая положения статьи 36 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" нетрудоспособными членами семьи, в частности, считаются дети, обучающиеся на дневной форме обучения в профессионально-технических и высших учебных заведениях.

Студенты имеют право на получение указанного вида пенсии до окончания учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет. Но стоит обратить внимание на следующие моменты.

В частности, право на получение пенсии имеют студенты дневной формы обучения, то есть если студент переходит на заочную форму, то теряет право на такую пенсию.

Если студент продолжает обучение после 23 лет, то такой пенсии он будет лишен.

Для детей-сирот предусмотрена возможность получать такую пенсию независимо от того, учатся ли они вообще и независимо от формы обучения соответственно.

Павел Васильев добавляет, если кормильцем наоборот был умерший студент, то особенности начисления в этом случае отсутствуют и оно проводится согласно общим принципам данного вида пенсии.

Индексация пенсии по потере кормильца

В марте 2023 года была проведена индексация пенсий, в результате которой повышены пенсии следующим категориям лиц.

Во-первых, пересчитали пенсии тем, кто ее получает в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в том числе и пенсии в связи с потерей кормильца. При этом индексации подлежат пенсии, назначенные до 1 января 2020 года.

Во-вторых, пересчитали также пенсии, назначенные в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", в том числе и пенсии в связи с потерей кормильца. Пенсии отныне повышены на коэффициент увеличения 1,197.

В-третьих, пересчитали пенсии в связи с потерей кормильца в соответствии с Законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", размер которых определен исходя из 5-кратного размера минимальной заработной платы.

"Кроме того, размер повышения пенсии в результате перерасчета не может превышать 1500 грн. В то же время, если в случае проведения индексации пенсии, сумма увеличения не достигает 100 гривен, то устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до 100 грн", -- добавляет Виктория Тютюнникова.

Павел Васильев в свою очередь отметил, что согласно законодательству, пенсии ежегодно повышаются в соответствии с индексацией денежных доходов населения, но не менее чем на 2% заработка, из которого исчислена пенсия. Во всех случаях указанное повышение не может быть меньше 2% минимальной пенсии по возрасту.