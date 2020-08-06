Репрессии, бегство элит и ссора с РФ: чем могут закончится выборы в Беларуси

Александр Лукашенко - наиболее вероятный новый президент Беларуси / Reuters

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоятся президентские выборы. На главный пост в стране претендуют пятеро кандидатов, среди которых действующий президент Александр Лукашенко и его четверо оппонентов - Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень.

При этом основное сражение сейчас идет между Лукашенко и Тихановской – женой известного в Беларуси блогера и экс-кандидата в президенты Сергея Тихановского, в пользу которой объединились оппозиционеры и которую уже окрестили "Зеленским в юбке" за схожесть подходов в предвыборной гонке и аномально растущую популярность. Именно у нее в считанные дни до выборов наиболее вероятные шансы заменить Бацьку.

Однако победить она, как и любой другой оппонент Лукашенко, как утверждают эксперты, могут разве что чудом. И если Лукашенко сумеет остаться у руля, Беларусь ждут непростые времена, так как в этом случае в честности выборов усомнятся все – как сами белорусы (чье недовольство может вылиться в массовые протесты сродни украинским майданам), так и зарубежные партнеры в лице ЕС, США и России.

Главред узнавал у экспертов, что изменится в жизни Беларуси и к чему готовиться Украине.

Полулегитимный диктатор

Лукашенко - единственный президент на постсоветских просторах, беспрерывно правящий страной уже 26 лет – большим сроком до этого времени мог похвастаться только экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, пробывший у власти три десятилетия подряд.

Все это время Лукашенко выигрывал выборы со стабильно высоким результатом – ЦИК Беларуси практически всегда фиксировал стабильные 75% его поддержки избирателями. Впрочем, за последние годы белорусы устали от президента в образе мужика от сохи и крепкого хозяйственника, как и от многолетней суровой диктатуры. Сейчас неофициальный (официальных нету) рейтинг Лукашенко находится в самой низкой точке в истории его правления, а белорусы дали ему прозвище "Саша - три процента". Спасать свое положение Лукашенко решил старым проверенным способом – массовыми фальсификациями, о которых стали заявлять сразу же после начала досрочного голосования.

Сейчас в Беларуси мало кто сомневается в том, что подсчет голосов будет идти по накатанной схеме.

Директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков говорит, что ввиду напряженной ситуации, Лукашенко на предстоящих выборах может ограничиться цифрой в 60-62%, которой хватит для победы в первом туре. Но на этом проблемы Лукашенко в качестве президента могут только начаться.

"После выборов будет совсем другая ситуация – Лукашенко придется искать новые варианты для диалога с обществом и с партнерами, но уже с позиции слабого. Не думаю, что дойдет до отмены выборов или устранения Лукашенко силовым путем. Скорее, возможен перевод новоизбранного Лукашенко в полулегитимный статус, чтобы ослабить его позиции и перевести ситуацию в режим подготовки к отстранению Лукашенко в течение ближайших полутора лет", - отмечает Рудяков.

"Внутреннюю политику Беларуси ждут серьезные перемены. Прежде всего, изменится ее политическая природа. Если до сих пор режим Лукашенко опирался на два столба - доверие общества и силу - то сейчас доверия общества практически не осталось. И это значит, что государствообразующими структурами будут силовые. Уже сейчас сотрудники КГБ занимают ведущие государственные посты и эта тенденция будет усиливаться, возрастут политические репрессии. Кроме того, будет ухудшаться экономическая ситуация, так как события в Беларуси отпугнут как иностранных инвесторов, так и местных бизнесменов, которые частично поддержали Тихановскую", - рассказал Главреду белорусский политолог Валерий Карбалевич .

По словам политического консультанта Александра Колтунова , если произойдет чудо и президентом станет Светлана Тихановская, Беларусь следующие год-два будет заниматься политическими реформами – изменением Конституции, уменьшением президентских полномочий и переходом к парламентско-президентской республике. Если же победит Лукашенко, то Беларусь и вовсе может оказаться в санкционном списке.

"Дальнейшее развитие событий зависит от многих факторов. Если будут грубые нарушения во время выборов, а протесты будут подавлены, то Беларусь попадет под санкции США и ЕС и фактически может откатится к своему положению 2010-2011 года, когда страна и большое количество ее граждан находились в санкционных списках Евросоюза и других стран мира", - говорит Колтунов.

Слабостью Лукашенко воспользуются в РФ

Так или иначе, Лукашенко после выигрыша на выборах придется пойти, если не на мировую, то, как минимум, на серьезные компромиссы с Россией.

По мнению Карбалевича, РФ продолжит подталкивать Беларусь к интеграции с РФ, которую ранее худо-бедно удавалось сдерживать.

"Для России вариант сохранения Лукашенко предпочтителен, потому что другой исход возможен только в результате цветной революции, что для Москвы - что-то абсолютно страшное. Не думаю, что недавний конфликт из-за задержания бойцов ЧВК Вагнер кардинально повлияет на дальнейшие российско-белорусские отношения, потому что в истории двух стран было много подобных конфликтов, скандалов, которые всегда преодолевались и возвращались в привычную колею. В этой колее как раз и состоит проблема, так как ни одна из стран не может из нее выпрыгнуть. В Москве понимают, что все эти действия, также, как и антироссийская риторика связана с выборами, с внутриполитическими процессами. И как только выборы закончатся, в Москве примут Лукашенко. Другое дело, что он будет слабым и уязвимым для российского давления. И хватит ли у Лукашенко сил, чтобы этому сопротивляться - большой вопрос", - говорит Карбалевич, уточнив, что от вопроса интеграции напрямую зависят поставки нефти и газа из РФ.

По его словам, вооруженный сценарий конфликта Беларуси и России маловероятен.

"В нем нет особой необходимости, так как Россия будет экономически, психологически и информационно давить на Беларусь. Тем более, что и в самой России не все гладко - у нее серьезные экономические проблемы из-за падения цен на нефть, коронавируса, западных санкций. Да и российское общество сегодня не готово жертвовать экономическими дивидендами ради мифических внешнеполитических побед", - отмечает Карбалевич.

Для Украины мало что изменится

В связи с этим, по убеждению экспертов, на отношения с Украиной ситуация в Беларуси кардинально не повлияет.

"Украине, на фоне ее собственных проблем с Донбассом, Крымом, экономикой и коронавирусом, особо переживать не стоит. Беженцев (по крайней мере, массовых) из Беларуси в Украину не будет – возможно, эмигрировать будет политическая верхушка (как вариант, сама Тихановская в случае ее проигрыша). Не думаю, что в случае поражения в Украину побежит и Лукашенко – скорее всего, его будут, как Януковича, приветствовать в России. Но в целом события в Беларуси Украину мало затронут", - считает белорусский политический эксперт Юрий Свирко .

Читайте такжеКак изменятся отношения Украины и Беларуси после ухода Лукашенко"Так как Беларусь и Украина являются важными торгово-экономическими партнерами, то глобально, с точки зрения экономики, ситуация не изменится. С политической, если Лукашенко станет нерукопожатным в Европе, то политические контакты между Зеленским и Лукашенко будут сведены к минимуму, так как украинскому гаранту будет невыгодно общение, которое бьет по его имиджу как внутри страны, так и за ее пределами, в ЕС и США. С другой стороны, при возможности введения санкций против Лукашенко и Беларуси, Украина может стать посредником для Беларуси в решении ее проблем, связанных с ЕС и США - подобно тому, как это делает Беларусь в конфликте на Донбассе", - убежден Александр Колтунов.