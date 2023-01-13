Риск блэкаута минимален, Украина работает над резервным питанием для инфраструктуры - Харченко

С апреля Украина начнет получать оборудование для ремонта электросетей, поэтому отключений света станет меньше, отмечает эксперт.

С весны количество отключений света может существенно уменьшиться - Александр Харченко / Главред

Пока Россия снизила количество массированных атак по всей территории страны и сосредоточилась на обстрелах прифронтовых областей, энергетики ищут способы уменьшить повреждения систем, чтобы уменьшить количество аварийных отключений у потребителей. И хотя после усиления морозов в Украине снова начали чаще выключать свет, уже со временем ситуация может улучшиться.

В интервью Главреду директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал о том, как будет работать резервное питание для отопления и водоснабжения в случае дальнейших ракетных атак РФ, когда улучшится ситуация с отключениями электроэнергии и когда Украина может полностью от них отказаться.

Недавно вы сказали, что с февраля киевляне могут забыть об отключении электроэнергии из-за новой схемы электроснабжения. Расскажите, пожалуйста, подробнее, из того, о чем можно говорить, о какой резервной генерации идет речь, и как будет выглядеть ситуация для бытовых потребителей в случае ее запуска?

Это - проект, над которым работает правительство, городская администрация, доноры. Я о нем знаю, потому что немного в него вовлечен. Речь идет о том, чтобы обезопасить критическую инфраструктуру (прежде всего – системы отопления и водоканал) от возможных отключений света в случае значительного повреждения сетей атаками. То есть тогда, когда нет возможности доставить значительное количество электричества. Это касается не только Киева, это надо делать во всех крупных городах Украины. Идея заключается в обеспечении резервного питания, которое бы базировалось на том, что быстро запускается, быстро может подключиться и обеспечить источник электричества для ключевых станций отопления, котельных, насосов водоканала.

Здесь опора на так называемую газовую турбогенерацию. Фактически, это турбина, как в самолете, которая использует газ в качестве топлива. Она крутится, к ней присоединен генератор, и нужно буквально 2-3 минуты на запуск. Физически, такая установка занимает такое же место, как два морских контейнера. Их можно поставить где-то в хранилище и скрытно устанавливать. И если таких установок в Киеве будет на 120-130 мегаватт, то, соответственно, ключевые системы отопления и всего, что с ними связано, будут запитаны. Даже если все остальное не будет работать, и у нас будет катастрофическая ситуация блэкаута, ключевая инфраструктура продолжит работу.

То есть если Россия будет продолжать обстрелы, мы можем быть некоторое время без света, но с водой и отоплением?

Да, безусловно. И в этом ключевая идея, потому что если во время морозов исчезает отопление, то ситуация становится крайне опасной. Не только с позиции того, что можно замерзнуть, но и в случае замерзания труб для отопления и водопровода это означает их разрушение, потому что лед разрывает их на куски. И чтобы восстановить систему, которая замерзла, нужны годы, потому что ее нужно будет практически полностью перестроить. Именно поэтому важно, чтобы ключевая инфраструктура была присоединена к независимому источнику электричества, который в случае критической ситуации включается и заживляет все необходимое оборудование.

А в целом насколько сейчас велика вероятность блэкаута, учитывая то, что Россия в течение последних дней наносит удары по территориям, граничащим с линией фронта?

Я не военный эксперт, и с точки зрения вероятности атак мне трудно оценивать. Но и энергетики, и военные много делают для уменьшения вероятности блэкаутов и аварийных отключений – над этим работают и ПВО, и физическая защита подстанций генерации. Большой объем работ ими уже выполнен, и одновременно с этим инженеры и диспетчеры Укрэнерго разработали сценарии действий в случае атак для минимизации риска блэкаутов. Определенные эффективные планы у них есть, и, как видите, в последнее время во время атак выключать систему у московского режима не получается. И после 23 ноября им ни разу не удалось вызвать нечто похожее на блэкаут. Поэтому с этой точки зрения я смотрю на ситуацию довольно спокойно, потому что уверен в том, что наши инженеры и диспетчеры вместе с ПВО нас, то есть страну в целом, скорее всего, уберегут.

А вот если говорить об отдельных районах, то массированные атаки, сфокусированные отдельно на Киеве, Одессе и каком-то другом большом городе могут привести к ситуации, когда питание города будет недоступным. И вот именно на такой случай мы просто обязаны сделать для всех крупных городов планы "Б" - что делается, какие силы прикрывают изнутри города так, чтобы их нельзя было отключить внешними атаками.

Если в Киеве за счет резервной генерации удастся минимизировать отключение, что будет с другими регионами - там ситуация тоже может улучшиться? Потому что, например, в части Киевской области отключения сейчас более длительные и не всегда по графику.

Если мы говорим именно об области, то здесь проблема заключается в работе региональной компании, которая за это отвечает. Потому что все региональные компании, как Киевской, так и других областей находятся в одинаковых условиях, потому что графики отключения они узнают утром каждого дня, когда Укрэнерго озвучивает им объемы потребления электрической энергии. Поэтому здесь вопрос именно в качестве работы местной распределительной компании. Соглашусь, что ситуация в области довольно неприятная, но состояние сетей, будем откровенны, тоже очень плохое.

Что касается остальной части вашего вопроса, то здесь речь как раз и идет о том, что атаки пытаются изолировать Киев, который сам по себе энергодефицитный, и ему обязательно нужно питание извне. Потому что когда-то для того, чтобы заживлять Киев, строили Чернобыльскую АЭС. Сейчас она не работает, соответственно, надо обеспечивать высоковольтными линиями, которые с разных сторон заходят в Киев. Их много (но их количество не бесконечно), и все они каждый раз подвергаются опасности во время ракетных атак, что снижает их способность проводить электричество до киевского энергоузла. Соответственно, он не способен сейчас получить столько электроэнергии извне, сколько ему нужно.

Если быть честным, то Киев, Харьков, Херсон и рядом с ними Одесса – это наиболее сложные регионы с точки зрения состояния сетей, ситуации с подачей питания потребителям и восстановления. Потому что то оборудование, которое необходимо для восстановления питания в этих регионах, к сожалению, малодоступно и его придется ждать еще несколько месяцев.

Текущие отключения, как отмечают в ДТЭК, связаны с повышенным потреблением электроэнергии из-за низких температур. Как может выглядеть ситуация с отключениями, если, например, Россия и в дальнейшем будет прибегать к ударам по инфраструктуре, но температура на улице повысится - будут ли отключения более короткими?

Каждый градус температуры вниз - это дополнительные 200 мегаватт потребления. Что означает потребность в еще одном угольном энергоблоке в системе. Физически его нет, потому и ситуация такая, какая есть. Действительно, если потеплеет, то, скорее всего, графики немного смягчатся из-за того, что общий уровень потребления будет снижаться и, соответственно, можно будет одновременно заживлять большую часть потребителей. Например, на праздники не работала промышленность. Пока индустрия была на выходных, можно было заживить частных потребителей, из-за чего почти все украинцы праздники встретили более-менее с электричеством. Так же, когда станет тепло, доступное количество электроэнергии увеличится из-за уменьшения спроса. Поэтому ее можно будет распределить, и графики станут мягче и комфортнее.

Соответственно, та же ситуация будет и летом, поскольку тогда не будет потребности в отоплении?

Прежде всего, летом более длинный день, поэтому меньше потребления. Поэтому, я думаю, апрель будет той точкой, когда к нам начнет приезжать самое важное оборудование, которое нам необходимо. Те самые сложные устройства, автотрансформаторы и оборудование к ним, которые сейчас нам нужны, начнут появляться в приличном количестве. Соответственно, тогда все очень быстро почувствуют результат.

Если мы получим это оборудование, как быть в следующем сезоне? Конечно, до этого еще довольно долго, но если допустить, что будут продолжаться обстрелы, то как мы будем проходить следующий отопительный сезон?

Об этом мы дискутируем уже несколько недель. И среди энергетиков этот вопрос обсуждается уже тогда, когда начинается отопительный сезон. Уже есть понимание того, что нужно делать с оборудованием и все попытки направлены на то, чтобы к следующему сезону восстановить систему в значительной мере. Если все удастся, то в следующем сезоне мы не будем нуждаться. Работа над этим уже идет во многих аспектах – надо восстанавливать и генерацию, и высоковольтную сеть, и сразу в новом формате строить трансформаторные подстанции, чтобы они были менее уязвимыми. Там огромный комплекс мер - и топливо накапливать, и думать о том, где брать газ, сколько угля потребуется и тому подобное. Но эта работа уже начата.