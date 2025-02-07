Сейчас не время для чрезмерной роскоши: Павел Зибров о гонорарах, критике и жене

Павел Зибров поделился своими творческими планами и раскрыл секрет крепкого брака.

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Павел Зибров - новое интервью / коллаж: Главред

В интервью Главреду известный украинский певец Павел Зибров рассказал, как относится к современной музыке и какие новые перспективы открываются для молодых артистов. Павел Николаевич также признался, какое у него отношение к критике и зарабатывает ли он сейчас на частных мероприятиях.

Певец с нетерпением ждет победы Украины и озвучил свои планы - что сделает в первую очередь.

Каково Ваше мнение о современной украинской музыке? Есть ли у нее будущее? И кого из современных исполнителей Вы считаете настоящим талантом, а кого - просто коммерческим продуктом?

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За эти три года войны произошла масштабная переоценка ценностей во всех сферах, которая коснулась каждого из нас. Ярко проявились таланты, а осознание украинской идентичности стало неотъемлемой частью нашей жизни.

Меня радует, что украиноязычный контент вышел на передний план не только в Украине, но и за ее пределами. Прослушивание музыки на платформах приобретает все большую популярность, а это, в свою очередь, открывает новые перспективы для украинской музыки, помогает ей шире распространяться и выходить на международный уровень. Появилось больше артистов и песен, а те, кто раньше оставался в тени - как молодые исполнители, так и известные артисты - сейчас раскрылись и достигают большого успеха.

Конечно, появляются и мимолетные проекты, как было и до войны, они вспыхивают на несколько месяцев и исчезают, потому что за ними нет глубины, подлинности. Как безвкусная еда или вода, которая не утоляет жажду - как будто слушал, а ничего не осталось. Я думаю, что слушателей не обманешь и люди сами все видят и чувствуют. Настоящая музыка живет годами, она становится частью "золотого фонда" украинской песни. А для этого нужно очень много и плодотворно работать.

Я с восторгом поддерживаю своих коллег, слежу за их творческим путем, болею и искренне радуюсь успехам. Конечно, есть жанры и направления, которые мне менее близки, но, как говорится, на каждый товар найдется свой покупатель. Главное - это многообразие, ведь когда каждая ниша заполнена, музыкальная сцена становится еще богаче и интереснее.

Павел Зибров / фото: пресс-служба Павла Зиброва

Среди молодых исполнителей, которые недавно ярко заявили о себе, мне лично импонируют - Дима Волканов, Шумей, Домий, Омаргалиева, конечно, Андрей Кравченко и Анечка Тринчер, с которыми выпала возможность сотрудничать. Талантливые, яркие, всегда слежу и болею. Их песни наполнены историями, настоящими эмоциями, имеют интересные музыкальные хуки и выразительный вокал. Возможно, кого-то еще пропустил, потому что песен сейчас много и иногда можешь не с первого раза запомнить исполнителя. Но уверен, со временем, еще много артистов будут набирать обороты и покажут себя в полной красе!

Готовите ли Вы новую песню, которая способна "встряхнуть" слушателей и переопределить музыкальные стандарты?

Сейчас, во время войны, сложно что-то прогнозировать, ведь художники так или иначе чувствуют влияние событий вокруг. Пока что я не ставлю перед собой цель "встряхнуть" слушателей или переопределить музыкальные стандарты - эта дорога сейчас принадлежит молодым, и я с восторгом наблюдаю за их смелыми творческими экспериментами, вдохновляюсь и восхищаюсь. Я же остаюсь верен своему стилю, хотя не исключаю определенных новых творческих экспериментов в его рамках. Если на горизонте появится действительно интересный материал, который меня вдохновит, то почему бы и нет?

Вы часто работали в жанре лирики, чего ждать дальше?

Лирическая музыка всегда затрагивает самые тонкие струны души, и, безусловно, в репертуаре каждого исполнителя она занимает особое место. Для меня лирика - это не только о любви, но и о глубоких чувствах к родной земле, детям, о гражданских переживаниях и любви к Украине. Это тот жанр, где настоящая поэзия сочетается с эмоциями, где можно передать всю силу голоса, натягивая струны чувств и переживаний, как тетива лука. Мне кажется, что в этом я органичен и чувствую хорошо то, что делаю.

Но, кроме лирики, в моем репертуаре всегда были и есть и более динамичные, танцевальные песни-хиты. Они задают приподнятое настроение, добавляют легкости и энергии. В сложные времена они тоже очень нужны людям, вселяют веру и надежду.

В дальнейшем я буду работать в своем стиле, оставаясь верным собственному творческому почерку. Как композитор, я пишу музыку, когда приходит вдохновение, и сейчас оно ведет меня в лирическом направлении. Повторюсь, многие события проходят сквозь сердце, оставляя след в творчестве. Однако, когда появляется другое настроение, рождаются и совсем другие песни. Все зависит от вдохновения или материала, который мне предлагают. Сейчас мне интересно экспериментировать, и я хочу добавить симфонических звучаний в свои новые мелодии, поэтому работаю над этим.

Как сейчас с корпоративами и частными мероприятиями? Изменилась ли за три года полномасштабной войны ситуация, ведь большинство мероприятий сейчас направлены на благотворительность?

Благотворительные концерты для наших воинов, раненых, в реабилитационных центрах, детей, пожилых людей или переселенцев для меня стоят на первом месте в концертном графике, ведь музыка может поддержать, добавить сил и веры в победу. Возможно, не все можно показывать в соцсетях, но мы действительно много ездим, поддерживаем, помогаем.

Павел Зибров / фото: пресс-служба Павла Зиброва

Что касается частных мероприятий, то их, безусловно, стало меньше, чем до полномасштабной войны. Люди реже позволяют себе празднования и большие расходы, а теперь понимают, что сейчас не время для чрезмерной роскоши. Однако жизнь продолжается - люди женятся, отмечают важные моменты, как это было всегда, даже в самые сложные времена, поэтому работа есть, просто все стало не таким масштабным. Я уверен, что после нашей победы все вернется на свои места, и мы еще почувствуем настоящую волну радости и больших праздников.

Вы уже 30 лет вместе с Мариной Владимировной - поделитесь, пожалуйста, в чем секрет Вашей несокрушимой любви? Существуют ли компромиссы, о которых никто не знает, но которые помогают держать брак на плаву?

30 лет вместе с Мариной - это больше, чем просто совместная жизнь.

Главное - мы смотрим в одном направлении, имеем общее дело, которое объединяет нас уже три десятилетия. Марина - мой первый помощник, надежная опора и самый близкий человек. Вместе мы создали первый частный театр песни - Театр песни Павла Зиброва. Для этого она когда-то оставила престижную работу и окунулась в мир шоу-бизнеса, чтобы идти рядом со мной.

Марина - это жена, мама, руководитель, советчик и вдохновительница в одном лице. Мы интересны друг другу, нам есть что разделять, о чем мечтать и над чем работать вместе.

Наш девиз - как папа скажет, так по-маминому и будет. На самом деле у нас очень легкая атмосфера, много шутим и живем с юмором. Мы верим, что смех - это не только отличный способ поднять настроение, но и эффективный метод решить любые проблемы. Однако, самое главное - это то, что мы всегда говорим друг с другом. Это основа наших отношений. Каждый имеет право высказать свое мнение, и мы не привыкли замалчивать важные вопросы. У нас нет практики долго обижаться или носить обиды. Это не про нас. Мы стараемся сразу решать вопросы, не откладывая на потом. Именно в этом, наверное, и есть секрет нашей гармонии.

Как Ваш опыт и карьера влияют на Ваши взгляды относительно политических и социальных изменений в Украине?

Мой опыт и карьера, безусловно, влияют на мое видение политических и социальных изменений в Украине. Я осознаю свою ответственность, как народного артиста, профессора, человека, который уже почти 40 лет на сцене. Мое слово имеет вес, и важно не только то, что я пою, но и где, для кого и о чем. Высказывания публичного человека могут как поддержать кого-то, так и навредить, поэтому я всегда ответственно отношусь к своим интервью и высказываниям.

Я никогда не продавался за деньги и не поддерживал политиков, если их взгляды или действия противоречили моим убеждениям. Например, во время одной из избирательных кампаний мне предлагали немалые гонорары за участие в мероприятиях в поддержку власти, которая тогда была у руля. Но я отказался, потому что не хотел ассоциировать свое имя с тем, во что не верил. Мой имидж и репутация - это то, что я строил всю жизнь, и я никогда не позволю разрушить это ради быстрой выгоды.

Как Вы воспринимаете критику - является ли она для Вас толчком к изменениям, или наоборот, Вы чувствуете давление и ограничения из-за ожиданий публики?

Критику воспринимаю спокойно. Она может быть конструктивной и помогать расти, а может быть просто безосновательным хейтом, который не имеет никакой ценности. Важно уметь фильтровать эти вещи. Я всегда прислушиваюсь к мнениям, но только тогда, когда они имеют аргументированную основу и могут действительно помочь усовершенствовать творчество.

Бывает и абсурдная критика - например, относительно моих длинных волос или цвета волос. Но это дело вкуса, и я никогда не стремился всем угодить. Главное - оставаться собой.

Павел Зибров / фото: пресс-служба Павла Зиброва

Если мне не нравится песня, я ее не беру в репертуар, если не чувствую текст - не сажусь за музыку. Если мне некомфортно работать с кем-то, я просто не сотрудничаю.

Моя аудитория всегда была преданной, и с годами она только расширяется. Сейчас на мои концерты приходят не только те, кто слушал меня десятилетиями, но и молодежь 18-30 лет, дети (самому младшему поклоннику 2,5 года). Это радует, ведь музыка объединяет поколения. Поэтому никаких ограничений в творчестве я не чувствую - наоборот, есть свобода и вдохновение двигаться дальше.

Вспомните, пожалуйста, кому первому позвонили 24 февраля 2022 года, о чем был этот разговор?

Я позвонил своему родному старшему брату Владимиру. Он военный, живет в Киеве. Мы обменялись первыми эмоциями - страхом, болью, шоком от происходящего. Паника была, безусловно, но в то же время нужно было собраться с мыслями и понять, что делать дальше.

После этого разговора мы вместе с семьей начали звонить всем близким и друзьям, спрашивать, как они, в безопасности ли они, нужно ли выезжать. Мы сами тогда были не в Киеве, а в селе под городом, но все наше внимание было приковано к новостям. Телевизор, телефон, снова телефон, снова телевизор - все казалось сюрреалистичным. Это был день, когда время будто остановилось, а вместе с ним и весь привычный мир.

Что сделаете первым, когда узнаете о победе Украины?

Когда узнаю о победе Украины, прежде всего соберусь с родными и друзьями, чтобы вместе отпраздновать. Мы будем обниматься, петь, звонить друг другу, делиться радостью. Но в сердце останется грусть, ведь эта свобода досталась нам слишком дорогой ценой.

Я, как и весь украинский народ, жду этого дня, когда жизнь снова станет полноценной, а музыка - светлой и мажорной. Хочу, чтобы после всех испытаний снова звучали песни радости, надежды и любви.

А еще - большой тур по Украине. Вместе с командой и всеми, кто приближал победу, поедем дарить людям музыку и поддержку. После войны нас ждет еще много важных дел.

Кто такой Павел Зибров? Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

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