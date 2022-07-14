Война продлится до смерти Путина, а НАТО пора стрелять по России - Александр Доний

Россия готовится к длительной войне / коллаж Reuters , Facebook.com

Россия продолжает готовиться к длительной войне в Украине. При этом есть большая вероятность, что только украинской территорией захватнические планы Путина не ограничатся.

В интервью Главреду политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада" Александр Доний рассказал о том, как долго продлится война и ускорит ее завершение смерть Путина, стоит ли Украине взорвать Крымский мост и поможет ли это в деоккупации крымского полуострова, почему Запад не решается сам и не позволяет Украине наносить удары по территории РФ, а также готов ли Путин идти войной на страны НАТО.

Для чего россиянам нужна "оперативная пауза" сейчас?

Каждый нормальный человек пытается понять логику той фашистской России, потому что иначе нельзя было просто понять, почему они напали на Украину. Но если предположить, что их интересует лишь уничтожение Украины как государства, истребление всех украинцев (а это выглядит именно так), то тогда можно предполагать, что они заинтересованы в максимально долговременной войне. Потому что ресурсная база в России, имеется в виду не только полезные ископаемые, но и военно-промышленный комплекс с накопленным оружием и человеческий потенциал, к сожалению, в несколько раз больше, чем формальный потенциал государства Украина. Украинская нация держится на героизме, самопожертвовании, самоотверженности и в этом плане все эти вещи актуальны для мгновений. То есть героизм - это вызов мгновения. Чем опасны были, скажем, КГБ, МВД против политзаключенных диссидентов? Политзаключенных диссидентов была горстка, их идеи были победными и в конце концов одержали победу, но система пыталась их перемалывать — долго, с дебильными условными сержантами, лейтенантами, которые вели записи допросов. Но их много и проблема была в том, что в системе КГБ и МВД, как и Компартии, было очень много людей. И соответственно Россия, например, заинтересована, чтобы война длилась годами — не просто как в 2014г. они начали войну, а чтобы Украина ощутила на себе ужас не только от бомбежек, но и от гуманитарной катастрофы - например, зимой.

Потому что если Зеленский, как вы заметили, несколько раз позволял себе на встречах с западными политиками говорить, что Украина заинтересована в том, чтобы война закончилась до Нового года, то Россия не заинтересована в этом. В ее интересах — создать катастрофу в тех украинских городах, где уже нет водоснабжения, отопления. А это, напомню, не только маленькое Гуляйполе, близкое мне, потому что я неоднократно там проводил литературно-художественные акции и которое сейчас является прифронтовым городом, но и Николаев с огромным количеством населения. Есть проблема и если летом она еще кое-как решаема, то представляете как зимой жить в домах, где нет воды или электроснабжения? Соответственно, либо люди обречены на вымирание, либо на выезд. А это означает дополнительное давление на другие города.

Россия это понимает не хуже нас с вами. А поскольку это сатанинский режим, он заинтересован в усилении гуманитарной катастрофы в Украине. В этом плане у них могут быть паузы, потом снова наступление, потом снова паузы. То есть такая дихотомия, которая им на руку. Для нас на руку только победа над Россией и завершение войны. А долговременная война - на руку России.

Означает ли эта пауза подготовку к массированному наступлению то ли на востоке, то ли, возможно, на севере вместе с армией Беларуси?

Еще раз - я не сомневаюсь, и если анализировать как выступления Путина, его приспешников, его основных пропагандистов, так и многолетнюю историю российского государства, то она всегда жила экстерриториально. Просто другие империи изменились, перестали приобретать новые территории, а вместо этого пытаются овладеть мир через экономику, через гуманитарные, культурные влияния, через идеи. Бывшие империи соревнуются в мире, а Россия осталась на уровне условно 19-го века или середины 20-го, когда были последние крупные войны в Европе и пытались прирастать территориями.

В этом плане идея "русского мира" — абсолютный аналог гитлеровской-арийской теории, она неонацистская. Она предполагает превосходство русских над всеми остальными народами и ее отличие от арийской лишь в том, что там можно было стать арийцем по крови, а русским может стать любой. Любой Сальдо, Царев - достаточно ему отказаться от украинского языка и сказать, что он русский, и он уже может стать каким-нибудь Козаком, Матвиенко при Путине — там много выходцев из Украины, которые теперь олицетворяют неонацистскую идею "русского мира".

А средство превалирования над другими народам у Путина и Гитлера одинаковое - это захват новых территорий, так называемое расширение жизненного пространства. В этом плане если проанализировать российскую империю, после захвата территорий была задействована технология выселения, депортации местного населения, завоз другого. Кстати, не обязательно этнически русского, но оторванное от своей прежней территории, оно там больше занималось и русификацией остатков своего населения, и само русифицировалось. Пример, кстати, с Кубанью, где средством русификации были не только линейное казачество донское, но и бывшие запорожские казаки. Не только Сталин прибегал к депортации - это постоянная практика России. И не меньшая аналогия уже постепенно происходит в Крыму - вытеснение крымских татар и заселение представителями из разнообразных силовых структур, перемешивание населения и постепенная русификация. Аналогичная информация о выселении из вновь построенных территорий, в первую очередь - детей, их попытка ассимиляции уже на территории России, а здесь будут завоз нового населения. Соответственно, российская нация будет еще увеличиваться — они заинтересованы в таком экстенсивном росте, у них еще увеличится человеческий потенциал, если им это позволить и не давать по рукам. Поэтому они останавливаться не будут.

Ответ на ваш вопрос - наступление может быть куда-угодно – Харьков, Киев, Одесса. Если анализировать их системных публицистов, то условно они позволяли быть Украиной лишь части западных земель, даже не всем, а только тем, которые были под Австро-Венгерской империей. Они боятся там продолжения последствий борьбы с УПА - у них это есть в подкорке. Остальное они думают, что могут истребить или ассимилировать, кого-то депортировать и все такое. И те иллюзии из них можно выбивать лишь силой, лишь артиллерией и танками.

Накануне буквально была информация, что по Николаеву Россия выпустила более 20 ракет. С чем связано то, что Россия начала его сейчас активно бомбить?

Бомбардируют не только Николаев, но и Харьков и меньшие города на Донетчине, Херсонщине - везде. Для них [русских] нет запретных зон в виде гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Это можно было видеть по Кременчугу и по маленьким городкам. Они готовы бомбардировать все.

Значит ли это, что они пойдут дальше на Николаев? На данный момент они поставили перед собой задачу сначала вытеснить украинские войска со всей Донетчины. Но там они столкнулись с очень системной украинской обороной И теоретически они могут где угодно начать новое наступление — это может быть Харьковщина, Николаевщина, теоретически вылазки из Беларуси.

Мы не знаем где и для чего делаются такие бомбежки, о которых вы упомянули. Потому что это означает растяжение Украинского фронта. Численность нашей армии меньше чем российской и именно поэтому я говорил, что нам следует настаивать на превентивных действиях НАТО против России. То есть не просто чтобы они поставляли нам оружие, а чтобы ударили по России, потому что это бы увеличило фронт. Действовать против России только украинскими жизнями и украинскими солдатами — этим Запад может не защититься.

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Относительно НАТО. Как в такой ситуации можно трактовать недавние заявления Лукашенко о якобы подготовке коллективного Запада к "нападению" на Россию? Идет ли речь о том, что идет обратный процесс и Россия с Беларусью к чему-то такому готовятся, чтобы, как вы сказали, расширить фронт за пределы Украины?

Я был бы категорически за. Я об этом пишу, об этом говорю — о том, что Запад должен ударить по фашистской России. И, соответственно, пока Беларусь является сателлитом этого государства, то, очевидно, что она тоже может стать такой мишенью (пока она не разорвет свои связи, в частности - Конфедеративные).

Но пока Запад к этому не готов. Они готовы только к самозащите и поэтому они будут увеличивать военный контингент в пограничной полосе - в Румынии, Польше, странах Балтии (отпадает только Венгрия со своей нынешней позицией), показывая этим, что дальше идти нельзя. Почему это не такой большой позитив? Потому что я сторонник того, чтобы НАТО размещали эти войска не в Румынии и Польше, а в Украине. Как я уже неоднократно подчеркивал, например, вывод перед очередной агрессией западных посольств из Киева было, к сожалению, побуждением Путина к агрессии — это была сдача Киева. И то, что посольство переносили во Львов или еще дальше, как раз показывали, по какой линии либо существуют тайные договоренности, либо намеки на то, что Россия не пойдет.

Если бы посольства оставались в Киеве, это было бы показателем, что Запад не позволяет нападения. К сожалению, так не произошло.

Запад наши величайшие союзники, но можем ли мы их критиковать? Можем, потому что некоторые действия адекватны, а некоторые — либо запоздалые, либо были неправильными. И вывоз посольств я считаю категорически неправильным, опасным действием со стороны наших дружественных союзников. Поэтому я хотел бы, чтобы Запад размещал свои войска на украинской территории — чтобы войска НАТО были здесь, принимали участие в патрулировании, если они пока не готовы нажимать на кнопку, но чтобы они были здесь. Хочется подвергать давлению общество и Западную власть, чтобы она, в конце концов, на это согласилась.

Гипотетически, если силы НАТО появляются в Украине, насколько это может сдержать Россию от дальнейших действий?

Мы не можем знать, что в голове у Путина - может он хочет остаться в истории хоть и маньяком самоубийца, но остаться. Слава, которую он себе сейчас получит - это слава Герострата, который был поджигателем, хотя история там странная. Путин точно является разжигателем войны. И в этом плане будет ли сдерживающим фактором — не факт, но будет ли вспомогательным для борьбы мира против Путина — бесспорно. Я хотел бы, чтобы удары доходили до России, наносились с Аляски по Дальнему Востоку, чтобы Турция была не нейтральной страной, но и от нее тоже задавались удары по Краснодарскому краю. Это была бы тяжелая война, но это был бы гораздо больший шанс на успех.

На этот момент Запад болеет за Украину, сочувствует, оказывает гуманитарную, а некоторые страны - и военную помощь, но это борьба только в руках украинцев. Гибнут украинские ребята, украинское гражданское население, а это проходит через каждую семью - мы уже почти все потеряли друзей или знакомых.

Украинская нация не безгранична — нам нужно ценить каждую жизнь. Поэтому я предлагаю варианты, как уменьшить это бремя именно для украинского народа. А это означает солидарное бремя для всего западного мира.

В конце концов напомню, что Гитлер не нападал на Великобританию и Францию - Германия не объявляла войны. Великобритания и Франция первыми объявили войну Германии, вступаюсь за более слабую Польшу. И Великобритания, и Франция, понимая соответственность, объявили войну Германии. К чему это привело? До оккупации Франции сначала - да, она проиграла, но в перспективе выиграл весь мир. В конце концов, силы антигитлеровской коалиции победили Гитлера. А если бы Франция и Великобритания не голосили этой войны, то Гитлер бы постепенно, страна за страной мог бы завоевывать, если бы остальные не солидаризировалась. Поэтому вопрос солидарности чрезвычайно важен и западным союзникам надо о ней напоминать.

Каждые элиты своей страны заботятся о личной безопасности и безопасности собственных граждан и они пытаются оценивать, какие риски больше. Я недаром привел пример с нацистской Германией - с Россией этот риск есть. Поэтому и общество, и власти этих стран объективно боятся ядерного ответа со стороны России, если они начнут войну против России. Вопрос в том, что более опасно для Запада - отдать на растерзание Украину, а потом он все равно не остановится и будет идти дальше и дальше, приобретая силу?

Ведь есть и другой пример. Чем Гитлер зашел во Францию? У него, по разным подсчетам, от 25 процентов до трети техники было чехословацкого производства, которую перед тем Франция и Британия дали разрешение расчленить. Тогда Гитлер был намного слабее, но позволив забрать себе Чехословакию и весь ее (а тогда чехословацкая армия была одной из самых мощных в Европе) мощный чехословацкий военно-промышленный комплекс включительно с танками и предприятиями, которые их выпускали. И потом эти танки были направлены на Запад.

Для чего Украина нужна России? Для человеческого потенциала - для того, чтобы захватить эту территорию и сделать ее жителей русскими, как она это делает, и, к сожалению, успешно в Крыму и так называемых ЛДНР. Сначала оккупировав, а потом через несколько лет промывая мозги, они становятся русскими и становятся в ряды их воинских формирований. И напомню, что по разным подсчетам около трети жертв войны России с нами - украинцы с их стороны. То есть те украинцы из Крыма, так называемых ЛДНР, или предатели, что еще раньше перебежали офицерами. Это колоссальное количество.

Им нужна Украина, для того, чтобы ассимилировать и увеличивать свою армию. И есть еще потенциал ресурсный, ведь в Украине еще много ресурсной базы. Они уничтожают заводы, но есть полезные ископаемые и они есть не только на востоке, но и на Кировоградщине, некоторые в Прикарпатье. Их также интересует украинское зерно, но это не однократно собранный урожай, а украинские территории. Для чего им оккупация Херсонщины — чтобы можно было еще и урожай собирать. И чтобы они стали одним из государств, от которого зависит мир еще и в сельском хозяйстве.

То есть вот в чем беда, они идут, перемалывают территории, а Запад будет еще более зависимым. Поэтому лучше убить в зародыше фашистскую гниду, лучше сейчас нанести удар, а не ждать, пока Путин и фашистская Россия будут усиливаться. Я осознаю все риски для западных обществ и западные политики осознают их, просто риски от нанесения ударов по Украине могут быть больше.

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Нам известно лишь заявление со стороны министра обороны Резникова - он сказал, что ему предоставлен приказ от президента Украины по деоккупации юга. Мы с вами, как обычные украинцы абсолютно рады приветствовать деоккупацию всего юга и Херсона в частности, и Мариуполя и Симферополя. И каждый нормальный украинец, очевидно, обрадуется даже от деоккупации небольшого села на Херсонщине. Это наша земля и мы хотим освобождения от русских фашистов. Поэтому это больше психологически-эмоциональное заявление, чем на данный момент реалистичное.

Люди хотят слышать о будущих победах, им такое заявление дано о готовности к будущим победам. Насколько это полезное заявление-я не знаю, потому что мотивация и психологический подъем на первом этапе может возрасти, но что будет дальше, когда проанонсированная акция не будет сделана? Более важное заявление в этом плане было у Ирины Верещук, вице-премьера, о необходимости эвакуации с юга граждан Украины. Она вроде бы о том же, но она о гражданах.

Я вообще считаю, что нам нужно эвакуировать и призывать к эвакуации граждан из всех украинских регионов и со всех оккупированных территорий, но, бесспорно, государство должно предоставлять людям возможности, которые выезжают из оккупированных территорий. Это возможность социального жилья, временного пристанища, работы, социальных гарантий и так далее. Я об этом заявлял годы - то же самое касается и территорий так называемых ЛДНР, и оккупированного Крыма, где людям надо было максимально вывозить, не давать им жить под фашистским режимом, а теперь видим, что и там есть угроза обстрелов.

Если говорить о деоккупации Крыма - можно ли ее в обозримой перспективе провести? Если например, ВСУ освобождают Херсон, выходят на перешейки с Крымом. Могут ли они дальше идти и будет ли от того прок?

Смысл будет - должно произойти освобождение всех территорий, которые оккупированы фашистской Россией. И освобождение родных для меня Крыму, откуда у меня одна бабушка, и увольнение для меня Новоазовска, на восток от Мариуполя, откуда у меня другая бабушка. Я жду освобождения и подавляющее большинство украинских граждан его ждет. Насколько это реалистично? Здесь должен быть комплекс из каких-то ресурсов, возможностей, поддержки. На данный момент мы видим, что у нас, к сожалению, произошла определенная стабилизация фронтовой линии - мы делим ее с так называемыми ЛДНР после 2014 года.

Может ли Украина накопить в перспективе такое количество оружия, переданного нам западными партнерами, что позволит нам марш-бросок, которым освободить не только Херсон, но и запрыгнуть, как в свое время Махно (к сожалению, помогал красным и белые оставили Крым)? А перед ним заходил Болбочан с немцами, тоже стремительно. Как видим, во время 1917-1921 годов уже было две стремительных атаки и теоретически они возможны. Если бы у украинского государства были уже на данный момент такие возможности, оно бы это уже сделало.

Если проанализировать военный запас всех стран НАТО в Европе (не беру здесь во внимание Соединенные Штаты Америки), то они, к сожалению, на такие гигантские, какими являются советские запасы в РФ. Там идет речь о тысячах законсервированных военных объектов, а вернее, танков, БТРов, а нам передают их единицами или десятками. Это немного другое - они высокоточные, более качественные, но это другой объем.

И очевидно, если война будет затягиваться на годы по российскому сценарию, то в дальнейшем у РФ встанет вопрос производства. У нее уже с этим есть проблемы. Недаром этот гад Путин собирается уже забирать беспилотники аж в Иране. То есть не хватает уже российских мощностей, украинская армия их перемалывает четко, последовательно и они тоже будут собирать. Затем могут собирать старую советскую технику, которую поставляли перед тем СССР в разные страны третьего мира. Могут продолжить давить на Китай и все такое. То есть России уже не хватает собственных запасов, которые и так намного больше европейских и она всеравно начинает готовиться к долговременной войне и думать, где и что ей взять.

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Пока это скорее сдерживание наступления России. Если почитать русские источники, скажем, того же самого Стрелкова, который является русским националистом и хочет уничтожения Украины, у него как раз довольно часто бывает информация о том или ином уничтоженном объекте. Для Стрелкова это - катастрофа, он пускает слезу, а для нас это, конечно, радость. Буквально пару дней назад там было и о том, что украинская армия разбила в Чернобаевке. Раньше это стало мемом, а тут даже Стрелков это признал - это уже не выдумки одного из провластных экспертов, а признание факта со стороны одного из российских пропагандистов. К сожалению, пока что это не работа на российской территории - я хотел бы, чтобы они [ВСУ] уничтожали русские составили и в Белгороде и в Курске полноценно. Информация, которая для нас неизвестна, существует ли действительно сдерживание со стороны западных партнеров в ударах по территории РФ. Такая информация иногда выныривает, но это доподлинно неизвестно. Но хотелось бы, чтобы освобождение российской инфраструктуры происходило на украинской территории, ведь они стреляют по украинской территории, мы в основном стреляем так же по украинской территории. То есть все равно уничтожается инфраструктура с российскими составами, офицерами, но на территории Украины. Нам все равно придется ее отстраивать. Но нужно, чтобы Россия тоже несла потери уже на своей территории.

Что выдается посредством уничтожения этих почти 30 объектов? Это замедление российского наступления на Славянском направлении, Бахмутском, Харьковском. У нас идет речь об освобождении того или иного села на Херсонщине, да и то наши пока до Днепра не доходят. Поэтому говорить о нашем актуальном наступлении пока не приходится. Верим в лучшее - рано или поздно оно должно быть.

Может ли ускорить процесс деоккупации Крыма разрушение или хотя бы повреждение Крымского моста и как Россия может ответить на это?

К деоккупации это не приводит, но приводит к проблемам со снабжением. Пока они не отстроили полностью железные дороги (а они будут это делать) с другого направления - из Мариуполя в Херсон и все такое. Сейчас значительная часть крымской группировки получает поставки через Крымский мост. Бесспорно, ликвидировать его нужно, но все равно нужно проводить наступательные операции. Напомню, что снабжение шло и без моста, когда его еще не было. Поэтому здесь нет простого ответа - придется воевать.

Чем и как скоро может завершиться война-ждать ли какого-то мирного соглашения?

Сказать, сколько продлится война, может, к сожалению, только Путин. Могу прогнозировать, что до смерти Путина. Хотелось бы его смерти - тогда будут шансы на завершение, они увеличатся. А пока он жив, в той или иной степени, война будет продолжаться. К сожалению, я не вижу каких-то предпосылок, чтобы пока он жив, война прекратится. Она может переходить в разные фазы, как у нас было с 2014 года, но она будет. Потому что он - агрессор и хочет уничтожения Украины. Может быть перемирие? В теории - да, на практике пока предпосылок тоже нет. Потому что он хочет перемирия для того, чтобы перенастроить свои силы и мощи и снова провести наступление на условиях признания оккупации части украинских территорий и не только Крыма и "ЛДНР", но и Херсонщины, а для Украины - это недопустимо. Поэтому это пока замкнутый круг и было бы хорошо, если бы западный мир подумал о превентивных ударах по территории России и физической ликвидации конкретного агрессора - Путина.

Каковы ваши прогнозы относительно будущего России? Если, например, не станет того же Путина, его преемник будет не из его окружения. В каком виде Россия будет представлять для нас малейшую угрозу?

Наиболее популярна теория, если посмотреть какой-нибудь Фейсбук, то все уже делят Россию, как она распадется на 50 княжеств. Но тут возникает вопрос-мы что-то делаем для этого или просто мечтаем? Если мы бы делали что-то, то у нас бы не было 30 потерянных лет в этом плане, мы бы работали с их национальными меньшинствами, выпуская книги, проводя там семинары и воспитывая там альтернативу. У нас не сильно этим занимались, прямо скажем. Но и сейчас такого осознания нет, ведь когда кто-то из россиян говорит, что он оппонирует режиму России, то у нас начинают говорить, что "хороших русских" не бывает, они все одинаковые. Ну а откуда тогда появится альтернатива? На что мы надеемся? Если мы не готовы поддержать оппозиционную силу, то откуда придет там народное восстание и новая власть, если мы не различаем их цветов и не собираемся воспитать никаких нормальных? Вместо Путина может быть еще хуже, а-ля Кадыров.

Не скажу, что все зависит от нас, но нам нужно изменить свое отношение к России - не мечтать о том, что она сама развалится. Потому что развалится на что? На Бурятию, представители которой здесь воюют, Туву, которая последняя вошла в РФ аж в 1944 году, а сейчас посылает снайперов сюда? Так кто работает с тем, чтобы эти снайпера стреляли в Путина? А мы опять утверждаем, что мы не может быть там "хороших". Ну если не может быть" хороших", то они все 150-миллионной армадой нас и будут идти годами. А нам нужно стратегически начинать мыслить - нужно воспитывать там оппозицию.