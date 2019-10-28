С днем бабушек и дедушек: поздравления прикольные и живые открытки

Когда День бабушек и дедушек 2019 и какие подарить слова благодарности бабушке и дедушке в стихах, прозе и картинках в этот день – в материале Главреда.
День бабушек и дедушек по традиции празднуют 28 октября. Поэтому день дедуль и день бабушек 2019 отмечается в этот понедельник.
Заодно можно считать, что и День внучат 2019, соответственно, тоже отмечается 28-го числа. По крайней мере, в Украине и России день внучат празднуют как раз 28 октября.
Днем рождения Дня бабушек и дедушек можно считать 28 октября 2009 года. Причем дата эта выбрана неслучайно: в древности в этот день почитали семью.
Читайте такжеНе пропустить: когда отмечают День отца и День матери в году 2019К слову, в Польше День бабушки 2019 отметили 21 января, а День дедушки следом – 22 января. Во Франции День бабушек проходит в первое воскресенье марта. В Канаде и США День дедушек и бабушек отмечается в сентябре, в следующее за Днем труда воскресенье (сам День труда – первый понедельник месяца). А в последнюю субботу сентября празднуется День бабушки в Молдове. В Италии бабушек чествуют в первое воскресенье октября.
Символ праздника – цветы в кашпо, изображающие долголетие и семейное благополучие. Так что на День бабушек и дедушек 2019 вполне можно подарить такой цветочек – и, конечно же, поздравления бабушке и дедушке с праздником в прозе, стихах и в картинках.
День бабушки и дедушки: поздравления в прозе
С Днем бабушек и дедушек поздравляю! И хочу пожелать крепких сил, доброго и чуткого сердца, светлой надежды и большой радости, великолепного настроения и невероятной удачи. Желаю всегда оставаться самой лучшей, любящей и любимой бабушкой, а также самым надежным и мудрым дедушкой.
***
С Днем бабушек и дедушек примите поздравления от любимых внучат! Желаем, чтобы с внуками не приходилось скучать, чтобы с любимыми бабушкой и дедушкой им всегда было весело и интересно. Желаем крепкого здоровья, сил и воодушевления, счастливых моментов и радости в компании замечательных внучат.
***
Самые любимые, самые родные, самые дорогие бабуля и дедуля! От души поздравляем с Днем бабушек и дедушек! Желаем вам счастья, здоровья, долгих, долгих радостных лет. У нас нет никого дороже вас.
Стихи про бабушку и дедушку до слез
День бабушек и дедушек,
Что в мире есть добрей?
Без бабушки и дедушки
Не вырастить детей.
Никто так не накормит,
Как бабушка, вкусней.
А дед — ведь он же мастер,
Кудесник без затей.
И сказку вам расскажут,
И песенку споют,
Не знаешь что — подскажут,
А надо — подмогнут.
Здоровья вам покрепче,
Родные вы мои,
Сбывались чтоб желанья,
Купайтесь же в любви.
***
С Днем бабушек и дедушек поздравляю,
Здоровья крепкого искренне желаю,
Пусть невзгоды обходят стороной,
Дружным пусть будет дом твой родной,
Пусть брюзжание не будет в моде,
Настроения хорошего при любой погоде
И свершений новых в любых начинаньях,
От второй половинки любовных признаний.
***
Источник мудрости и света,
Тепла, заботы и добра.
Вы в седину уже одеты,
Но в счастье соткана она.
Мои бабуля и дедуля,
Поздравить с праздником хочу!
Примите вы мое "спасибо",
За все я вас благодарю!
С днем бабушек и дедушек: поздравления прикольные и короткие
В День дедушек и бабушек
Печенья и оладушек,
Пусть вам пекут внучата –
Мальчишки и девчата.
***
С бабушек и дедушек днем
Сердцем любящим вас поздравляю,
Счастья и радости в нем,
Добра и вниманья желаю!
***
Наши бабушки и деды, мы вас очень любим
И не раз вас поздравить мы хотим
С вашим праздником святым!
Вы живите много лет, никогда не зная бед,
Чтоб здоровье — на все сто!
Чтоб не огорчал никто!