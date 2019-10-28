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С днем бабушек и дедушек: поздравления прикольные и живые открытки

28 октября 2019, 06:02

Когда День бабушек и дедушек 2019 и какие подарить слова благодарности бабушке и дедушке в стихах, прозе и картинках в этот день – в материале Главреда.

  • День бабушек и дедушек – поздравления в картинках Pinterest
  • День бабушек и дедушек – поздравления в картинках Pinterest
  • День бабушек и дедушек – поздравления в картинках Pinterest
  • День бабушек и дедушек – поздравления в картинках Pinterest
  • День бабушек и дедушек – поздравления в картинках Pinterest
  • День бабушек и дедушек – поздравления в картинках Pinterest
  • День бабушек и дедушек – поздравления в картинках Pinterest
  • День бабушек и дедушек – поздравления в картинках Pinterest
  • День бабушек и дедушек – поздравления в картинках Pinterest

День бабушек и дедушек по традиции празднуют 28 октября. Поэтому день дедуль и день бабушек 2019 отмечается в этот понедельник.

Заодно можно считать, что и День внучат 2019, соответственно, тоже отмечается 28-го числа. По крайней мере, в Украине и России день внучат празднуют как раз 28 октября.

Днем рождения Дня бабушек и дедушек можно считать 28 октября 2009 года. Причем дата эта выбрана неслучайно: в древности в этот день почитали семью.

Читайте такжеНе пропустить: когда отмечают День отца и День матери в году 2019К слову, в Польше День бабушки 2019 отметили 21 января, а День дедушки следом – 22 января. Во Франции День бабушек проходит в первое воскресенье марта. В Канаде и США День дедушек и бабушек отмечается в сентябре, в следующее за Днем труда воскресенье (сам День труда – первый понедельник месяца). А в последнюю субботу сентября празднуется День бабушки в Молдове. В Италии бабушек чествуют в первое воскресенье октября.

Символ праздника – цветы в кашпо, изображающие долголетие и семейное благополучие. Так что на День бабушек и дедушек 2019 вполне можно подарить такой цветочек – и, конечно же, поздравления бабушке и дедушке с праздником в прозе, стихах и в картинках.

День бабушки и дедушки: поздравления в прозе

С Днем бабушек и дедушек поздравляю! И хочу пожелать крепких сил, доброго и чуткого сердца, светлой надежды и большой радости, великолепного настроения и невероятной удачи. Желаю всегда оставаться самой лучшей, любящей и любимой бабушкой, а также самым надежным и мудрым дедушкой.

***

С Днем бабушек и дедушек примите поздравления от любимых внучат! Желаем, чтобы с внуками не приходилось скучать, чтобы с любимыми бабушкой и дедушкой им всегда было весело и интересно. Желаем крепкого здоровья, сил и воодушевления, счастливых моментов и радости в компании замечательных внучат.

***

Самые любимые, самые родные, самые дорогие бабуля и дедуля! От души поздравляем с Днем бабушек и дедушек! Желаем вам счастья, здоровья, долгих, долгих радостных лет. У нас нет никого дороже вас.

Стихи про бабушку и дедушку до слез

День бабушек и дедушек,

Что в мире есть добрей?

Без бабушки и дедушки

Не вырастить детей.

Никто так не накормит,

Как бабушка, вкусней.

А дед — ведь он же мастер,

Кудесник без затей.

И сказку вам расскажут,

И песенку споют,

Не знаешь что — подскажут,

А надо — подмогнут.

Здоровья вам покрепче,

Родные вы мои,

Сбывались чтоб желанья,

Купайтесь же в любви.

***

С Днем бабушек и дедушек поздравляю,

Здоровья крепкого искренне желаю,

Пусть невзгоды обходят стороной,

Дружным пусть будет дом твой родной,

Пусть брюзжание не будет в моде,

Настроения хорошего при любой погоде

И свершений новых в любых начинаньях,

От второй половинки любовных признаний.

***

Источник мудрости и света,

Тепла, заботы и добра.

Вы в седину уже одеты,

Но в счастье соткана она.

Мои бабуля и дедуля,

Поздравить с праздником хочу!

Примите вы мое "спасибо",

За все я вас благодарю!

С днем бабушек и дедушек: поздравления прикольные и короткие

В День дедушек и бабушек

Печенья и оладушек,

Пусть вам пекут внучата –

Мальчишки и девчата.

***

С бабушек и дедушек днем

Сердцем любящим вас поздравляю,

Счастья и радости в нем,

Добра и вниманья желаю!

***

Наши бабушки и деды, мы вас очень любим

И не раз вас поздравить мы хотим

С вашим праздником святым!

Вы живите много лет, никогда не зная бед,

Чтоб здоровье — на все сто!

Чтоб не огорчал никто!

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Сейчас вы просматриваете новость «С днем бабушек и дедушек: поздравления прикольные и живые открытки». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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