Прикольные поздравления с Днем автомобилиста: открытки и пожелания

Самые прикольные поздравления с Днем автомобилиста – в прозе, короткие смс и стихи, картинки и живые открытки – выбрал Главред на праздник водителя 27 октября.
27 октября – праздник каждого водителя. Поздравления с Днем автомобилиста 2019 принимают женщины и мужчины.
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- Поздравления с Днем автомобилиста в прозе
- Поздравления с Днем автомобилиста: прикольные стихи
- Поздравления с Днем водителя с матом
- Поздравления с Днем водителя: короткие смс
- Привітання з Днем автомобіліста в прозі, віршах, смс
- Поздравления с Днем автомобилиста: видео
Поздравления с Днем автомобилиста в прозе
Я желаю тебе, водитель, автомобилист, транспортник, ровных магистралей без гвоздей и жезлов, поворотов без виражей, автомобиля без повреждений и с хорошими тормозами, романтики в салоне, радостных встреч и приятных сюрпризов в пути, и столько лошадиных сил, сколько пожелаешь!
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Поздравления с Днем автомобилиста брату:
Дорогой братишка, хочу пожелать тебе большого водительского стажа, "неломающейся" машины, ровных дорог и приветливых сотрудников ДПС, которые бы тебе никогда не попадались на твоем пути или попадались только с той целью, чтобы познакомиться с тобой и сказать, что ты – классный водитель.
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В знаменательный день автомобилиста для Вас бесконечно добрые и искренние пожелания. Пусть благополучным прибытием и невероятно приятным движением ознаменуется каждая преодолеваемая Вами дорога. Пусть исключительно радужным и фантастически благоприятным станет путь.
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Поздравления с Днем автомобилиста женщине:
Женщина за рулем — это красиво и гордо, интересно и весело. С Днем автомобилиста, прекрасная женщина. Желаю уверенности и удачи в пути, успешных и счастливых поездок. Пусть автомобиль не ломается и никогда не подводит, пусть перед твоими очаровательными глазами всегда открываются новые горизонты успеха и роскоши.
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Поздравления с Днем автомобилиста девушке:
Великолепную девушку, обладающую уймой талантов, поздравляем с днем автомобилиста! Желаем восхищенных взглядов вслед мастерской езде. Умения находить выход из любой ситуации, прекрасного состояния любимого авто, больших планов на грядущие поездки и путешествия. Будь лучше лучшего водителя и совершенствуйся с каждым днем!
Поздравления с Днем автомобилиста: прикольные стихи
Автомобиль – не роскошь, нет,
Не средство он передвижения,
Одушевленный он предмет,
Он друг, достойный уважения.
Не важно, стар он или нов,
Простой он или стильный,
Пусть будет он всегда здоров,
Твой друг автомобильный
И в день водителя мы вам
Желаем, чтоб любили
Вы также как прекрасных дам,
Свои автомобили!
***
В день автомобилиста
Хочу поздравить я
Водителя-таксиста,
Служителя руля.
Тебе хочу я много
Клиентов пожелать,
И никогда в дороге
Проблем не повстречать!
***
Вы, в жару и холод,
В грязь и снегопад,
За рулем - баранкой,
В "анти-фар" очках!
Счастья пожелаем,
Жизни без дилемм,
Чтобы днем и ночью
Не было проблем!
***
Нас много, женщины, мужчины,
И дети, и родители –
Все те, кто ездит на машине,
Мы все автолюбители!
У нас шоферский разный стаж,
Им хвастаться не нужно,
Сегодня праздник общий наш
Отметим его дружно!
Поздравления с Днем водителя с матом
Тебе, заправскому водиле,
От всей души желаю я
Здоровья, радости и силы,
Удачи, денег до х*я!
Затр*хать беды и невзгоды,
П*здато жить и не скучать
И п*дорасов на дороге
Мочить и на х*й посылать!
***
Я умом не лезу в дебри,
Мыслю, как любой иной:
Жизнь и впрямь подобна "зебре"
И еще двойной сплошной.
Жизнь – она вообще похожа
На пример из ПэДэДе:
Понаедут с*ки с рожей
И гадай: а кто тут где?
Так вперед, шофер, к победе!
Пусть на всех путях подряд
Все, как ты, родимый, едешь,
Станут, гады, и глядят!
Поздравления с Днем водителя: короткие смс
2 смс - 82 символа:
Правила не нарушай,
Пешеходов уважай,
В пробках дни не проводи,
Легкого тебе пути!
***
3 смс - 134 символа:
Пусть на пути не будет преград,
И справа и слева всегда будет чисто,
Желаю успеха, высоких зарплат,
И поздравляю с Днем автомобилиста!
***
2 смс - 114 символов:
Желаю крепко руль держать,
В дороге чтоб не уставать,
Ни жезла, ни гвоздя в пути,
Хороших встреч побольше впереди.
***
2 смс - 128 символов:
С Днем автомобилиста! Желаю ездить по дорогам счастья, парковаться на местах любви, заправляться топливом радости и вдохновения.
Привітання з Днем автомобіліста в прозі, віршах, смс
Приймай вітання з Днем автомобіліста. Нехай машина завжди буде на ходу, повороти у житті будуть лише в кращий бік. Бажаю впевненості за кермом, успіху в будь-якій поїздці, удачі на будь-якій дорозі та щастя кожного дня.
***
Ти тверезий за кермом,
А в житті ти гуморист,
Дуже тебе любимо,
Друже автомобіліст!
Літом, взимку, навесні
Ти в залізному коні
І у це осіннє свято
Поспішаєм привітати!
***
Дорогі водії! Вітаю вас з вашим днем! Хочу побажати вам, щоб дорога, як і життєвий шлях, були рівними, без вибоїн і ям. Будьте обережні в дорозі, адже вас дуже чекають вдома. Зі святом!
***
Нелегка за кермом робота,
Та в ній романтика вирує до країв.
Простір небес – то є душа пілота,
Душа шофера – широчінь шляхів.
***
З Днем автомобіліста! Бездоганних доріг, цікавих попутників, ідеальних маршрутів, культурних учасників дорожнього руху, терпіння, поваги, дотримання правил, добропорядних стражів закону.
***
Я тобі бажаю так:
Із пальним хай буде бак,
Не ламається автівка,
Буде файною мандрівка.
Зичу гарної погоди,
Хай приємні ждуть пригоди,
Хай автівка мчить твоя
До мети! З днем водія!
***
Шумахер і Алонсо в шоці:
Твоє авто бере розгін!
І в цьому швидкості потоці
Ти, безумовно, чемпіон!