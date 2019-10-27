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Прикольные поздравления с Днем автомобилиста: открытки и пожелания

27 октября 2019, 05:08

Самые прикольные поздравления с Днем автомобилиста – в прозе, короткие смс и стихи, картинки и живые открытки – выбрал Главред на праздник водителя 27 октября.

  • Открытки с Днем автомобилиста и картинки – бесплатно Pinterest
  • Открытки с Днем автомобилиста и картинки – бесплатно Pinterest
  • Открытки с Днем автомобилиста и картинки – бесплатно Pinterest
  • Открытки с Днем автомобилиста и картинки – бесплатно Pinterest
  • Открытки с Днем автомобилиста и картинки – бесплатно Pinterest
  • Открытки с Днем автомобилиста и картинки – бесплатно Pinterest
  • Открытки с Днем автомобилиста и картинки – бесплатно Pinterest
  • Открытки с Днем автомобилиста и картинки – бесплатно Pinterest
  • Открытки с Днем автомобилиста и картинки – бесплатно Pinterest
  • Открытки с Днем автомобилиста и картинки – бесплатно Pinterest
  • Открытки с Днем автомобилиста и картинки – бесплатно Pinterest

27 октября – праздник каждого водителя. Поздравления с Днем автомобилиста 2019 принимают женщины и мужчины.

Читайте такжеКак отметить День автомобилиста 2019: что подаритьДля любителей красивых картинок Главред подобрал открытки с Днем автомобилиста (и скачать их можно бесплатно), для дам за рулем – элегантные пожелания автоледи, для брутальные мачо – прикольные поздравления с Днем водителя с матом (то есть такие себе поздравления с Днем автомобилиста 18+). То есть мы постарались подобрать на День автомобилиста 2019 поздравления на любой вкус.

Поздравления с Днем автомобилиста в прозе

Я желаю тебе, водитель, автомобилист, транспортник, ровных магистралей без гвоздей и жезлов, поворотов без виражей, автомобиля без повреждений и с хорошими тормозами, романтики в салоне, радостных встреч и приятных сюрпризов в пути, и столько лошадиных сил, сколько пожелаешь!

***

Поздравления с Днем автомобилиста брату:

Дорогой братишка, хочу пожелать тебе большого водительского стажа, "неломающейся" машины, ровных дорог и приветливых сотрудников ДПС, которые бы тебе никогда не попадались на твоем пути или попадались только с той целью, чтобы познакомиться с тобой и сказать, что ты – классный водитель.

***

В знаменательный день автомобилиста для Вас бесконечно добрые и искренние пожелания. Пусть благополучным прибытием и невероятно приятным движением ознаменуется каждая преодолеваемая Вами дорога. Пусть исключительно радужным и фантастически благоприятным станет путь.

***

Поздравления с Днем автомобилиста женщине:

Женщина за рулем — это красиво и гордо, интересно и весело. С Днем автомобилиста, прекрасная женщина. Желаю уверенности и удачи в пути, успешных и счастливых поездок. Пусть автомобиль не ломается и никогда не подводит, пусть перед твоими очаровательными глазами всегда открываются новые горизонты успеха и роскоши.

***

Поздравления с Днем автомобилиста девушке:

Великолепную девушку, обладающую уймой талантов, поздравляем с днем автомобилиста! Желаем восхищенных взглядов вслед мастерской езде. Умения находить выход из любой ситуации, прекрасного состояния любимого авто, больших планов на грядущие поездки и путешествия. Будь лучше лучшего водителя и совершенствуйся с каждым днем!

Поздравления с Днем автомобилиста: прикольные стихи

Автомобиль – не роскошь, нет,

Не средство он передвижения,

Одушевленный он предмет,

Он друг, достойный уважения.

Не важно, стар он или нов,

Простой он или стильный,

Пусть будет он всегда здоров,

Твой друг автомобильный

И в день водителя мы вам

Желаем, чтоб любили

Вы также как прекрасных дам,

Свои автомобили!

***

В день автомобилиста

Хочу поздравить я

Водителя-таксиста,

Служителя руля.

Тебе хочу я много

Клиентов пожелать,

И никогда в дороге

Проблем не повстречать!

***

Вы, в жару и холод,

В грязь и снегопад,

За рулем - баранкой,

В "анти-фар" очках!

Счастья пожелаем,

Жизни без дилемм,

Чтобы днем и ночью

Не было проблем!

***

Нас много, женщины, мужчины,

И дети, и родители –

Все те, кто ездит на машине,

Мы все автолюбители!

У нас шоферский разный стаж,

Им хвастаться не нужно,

Сегодня праздник общий наш

Отметим его дружно!

Поздравления с Днем водителя с матом

Тебе, заправскому водиле,

От всей души желаю я

Здоровья, радости и силы,

Удачи, денег до х*я!

Затр*хать беды и невзгоды,

П*здато жить и не скучать

И п*дорасов на дороге

Мочить и на х*й посылать!

***

Я умом не лезу в дебри,

Мыслю, как любой иной:

Жизнь и впрямь подобна "зебре"

И еще двойной сплошной.

Жизнь – она вообще похожа

На пример из ПэДэДе:

Понаедут с*ки с рожей

И гадай: а кто тут где?

Так вперед, шофер, к победе!

Пусть на всех путях подряд

Все, как ты, родимый, едешь,

Станут, гады, и глядят!

Поздравления с Днем водителя: короткие смс

2 смс - 82 символа:

Правила не нарушай,

Пешеходов уважай,

В пробках дни не проводи,

Легкого тебе пути!

***

3 смс - 134 символа:

Пусть на пути не будет преград,

И справа и слева всегда будет чисто,

Желаю успеха, высоких зарплат,

И поздравляю с Днем автомобилиста!

***

2 смс - 114 символов:

Желаю крепко руль держать,

В дороге чтоб не уставать,

Ни жезла, ни гвоздя в пути,

Хороших встреч побольше впереди.

***

2 смс - 128 символов:

С Днем автомобилиста! Желаю ездить по дорогам счастья, парковаться на местах любви, заправляться топливом радости и вдохновения.

Привітання з Днем автомобіліста в прозі, віршах, смс

Приймай вітання з Днем автомобіліста. Нехай машина завжди буде на ходу, повороти у житті будуть лише в кращий бік. Бажаю впевненості за кермом, успіху в будь-якій поїздці, удачі на будь-якій дорозі та щастя кожного дня.

***

Ти тверезий за кермом,

А в житті ти гуморист,

Дуже тебе любимо,

Друже автомобіліст!

Літом, взимку, навесні

Ти в залізному коні

І у це осіннє свято

Поспішаєм привітати!

***

Дорогі водії! Вітаю вас з вашим днем! Хочу побажати вам, щоб дорога, як і життєвий шлях, були рівними, без вибоїн і ям. Будьте обережні в дорозі, адже вас дуже чекають вдома. Зі святом!

***

Нелегка за кермом робота,

Та в ній романтика вирує до країв.

Простір небес – то є душа пілота,

Душа шофера – широчінь шляхів.

***

З Днем автомобіліста! Бездоганних доріг, цікавих попутників, ідеальних маршрутів, культурних учасників дорожнього руху, терпіння, поваги, дотримання правил, добропорядних стражів закону.

***

Я тобі бажаю так:

Із пальним хай буде бак,

Не ламається автівка,

Буде файною мандрівка.

Зичу гарної погоди,

Хай приємні ждуть пригоди,

Хай автівка мчить твоя

До мети! З днем водія!

***

Шумахер і Алонсо в шоці:

Твоє авто бере розгін!

І в цьому швидкості потоці

Ти, безумовно, чемпіон!

Поздравления с Днем автомобилиста: видео

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