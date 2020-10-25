Прикольные поздравления с Днем автомобилиста в прозе, в стихах и улетные открытки

Крутые поздравления с Днем автомобилиста – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, картинки и открытки с Днем водителя – в материале Главреда.
Поздравления с Днем автомобилиста – прикольные, крутые и душевные – звучат каждый раз в четвертое воскресенье октября. Так что в 2020 году поздравления с Днем автомобилиста девушке и парню пора дарить 25 октября.
Праздник еще называют День водителя или День шофера.
Традиции и дата праздника День автомобилиста в 2020 году, а также идеи подарков знакомым водителям – мы описали в материале День автомобилиста 2020 – когда отмечается и что подарить.
На этот раз мы собрали прикольные поздравления с Днем автомобилиста – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, картинки и открытки с Днем водителя.
Привітання з Днем автомобіліста – картинки й тексти українською мовою
Поздравления с Днем автомобилиста в прозе, в стихах и смс
Поздравление с Днем автомобилиста в прозе короткое:
С Днём автомобилиста! Желаю беспрепятственных дорог и всегда счастливого пути, а также отличного настроения за рулем и крепкого здоровья.
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В День автомобилиста я разного желаю:
Пусть будет свет зеленым, никто не опоздает.
Надежная машина вперед без пробок мчится,
Заправка будет вовремя, аварий не случится.
Дороги без ухабов и солнечной погоды.
Попутчиков приятных в любое время года.
Хватает топлива всегда, машина не ломается,
И в жизни все поездки удачными случаются.
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Поздравление с Днем автомобилиста своими словами:
Сегодня День автомобилиста и я хочу поздравить тебя, дружище, с этим замечательным праздником. Хочу пожелать тебе только доброй дороги и ровной линии горизонта. Чтобы твоя ласточка тебя не подводила, и дни, проведенные за рулем, стали для тебя лучшими днями в жизни. Будь здоровым и счастливым водителем и, как говорят в одной известной песне: держись за баранку крепче.
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Поздравление с Днем автомобилиста в стихах:
Скорость быстро набирает
И по трассе мчится он,
Все машины обгоняет,
Очень ловок и умен!
Поздравляю я сегодня
Тебя с праздником, шофер,
Пусть горит тебе по жизни
Лишь зеленый светофор!
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Поздравление с Днем автомобилиста короткое:
Пускай на дороге всегда будет безопасно, интересно и безоблачно. Добрых попутчиков, хорошего пути, исправного автомобиля и ангела-хранителя рядом! С Днем автомобилиста, водители!
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Поздравление с Днем автомобилиста девушке:
Уступите все дорогу,
Автоледи за рулем!
Я желаю счастья много,
Лучше ездить с каждым днем.
На пути радаров меньше,
Чтоб не парили гудки,
Трассы созданы для женщин,
Разойдитесь мужики!
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Поздравление с Днем автомобилиста женщине своими словами в прозе:
Моя любимая женщина сердца, поздравляю тебя с праздником автомобилистов и желаю в этот день и всегда не сталкиваться с патрулями, не быть заторможенной сотрудниками, а также пусть на твоем жизненном пути всегда горит зеленый свет счастья, власти и удачи! Пусть на дорогах нашей страны не встречаются тебе злостные нарушители и невежественные водители. Пусть восторженные взгляды проезжающих пленяют и радуют.
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Поздравление с Днем автомобилиста папе:
Папочка, тебя я поздравляю
С днем автомобилиста и желаю
Здоровья крепкого, прямых дорог,
Чтоб в гости приезжать всегда ты мог.
Водитель ты отличный, прям от Бога,
Удачной пусть всегда будет дорога!
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Поздравление с Днем водителя в прозе:
Поздравляем с замечательным профессиональным праздником: Днем водителя! Это особенный день в жизни каждого автомобилиста, ведь именно сегодня мы вспоминаем о том, кто нас перевозит, помогает нам наладить поставки в другие города и регионы, о тех, кто водит автобусы, отвозящие нас на рабочее место. И именно сегодня мы желаем вам всего самого доброго. С праздником!
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Поздравление с Днем шофера любимому мужу:
Мой любимый водитель,
Мой супруг дорогой,
Все дороги объездил,
Знаешь путь ты любой,
И тебя я сегодня
Так поздравить спешу.
С Днем шофера, мой милый!
Об одном лишь прошу:
Будь внимателен, муж мой,
На дорогах всегда,
Береги свою жизнь ты,
Сохраняй на года!
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Поздравление с Днем автомобилиста мужу:
Когда еду с тобой в авто, ничего не боюсь, даже на больших скоростях, потому что знаю, что ты самый надежный и ловкий на свете водитель! Поздравляю тебя с Днем автомобилиста! Пусть твой железный конь никогда тебя не подведет! Пусть дорога ровно стелется под колесами! Пусть удача не оставит тебя в пути!
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Поздравление с Днем автомобилиста любимому мужчине своими словами:
В День водителя желаю тебе счастья всей душой! Прежде всего – береги здоровье! Затем – люби и да будешь любим! Балуй себя, исполняя все желания и, никогда не падая духом, не бойся вносить в жизнь свежие перемены к лучшему, ведь для широкой души нужен широкий жизненный простор!