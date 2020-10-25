Прикольные поздравления с Днем автомобилиста в прозе, в стихах и улетные открытки

С Днем автомобилиста - поздравления и драйвовые открытки на День водителя

Поздравления с Днем автомобилиста – прикольные, крутые и душевные – звучат каждый раз в четвертое воскресенье октября. Так что в 2020 году поздравления с Днем автомобилиста девушке и парню пора дарить 25 октября.

Праздник еще называют День водителя или День шофера.

Традиции и дата праздника День автомобилиста в 2020 году, а также идеи подарков знакомым водителям – мы описали в материале День автомобилиста 2020 – когда отмечается и что подарить.

На этот раз мы собрали прикольные поздравления с Днем автомобилиста – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, картинки и открытки с Днем водителя.

Привітання з Днем автомобіліста – картинки й тексти українською мовою

Поздравления с Днем автомобилиста в прозе, в стихах и смс

Поздравление с Днем автомобилиста в прозе короткое:

С Днём автомобилиста! Желаю беспрепятственных дорог и всегда счастливого пути, а также отличного настроения за рулем и крепкого здоровья.

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В День автомобилиста я разного желаю:

Пусть будет свет зеленым, никто не опоздает.

Надежная машина вперед без пробок мчится,

Заправка будет вовремя, аварий не случится.

Дороги без ухабов и солнечной погоды.

Попутчиков приятных в любое время года.

Хватает топлива всегда, машина не ломается,

И в жизни все поездки удачными случаются.

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Поздравление с Днем автомобилиста своими словами:

Сегодня День автомобилиста и я хочу поздравить тебя, дружище, с этим замечательным праздником. Хочу пожелать тебе только доброй дороги и ровной линии горизонта. Чтобы твоя ласточка тебя не подводила, и дни, проведенные за рулем, стали для тебя лучшими днями в жизни. Будь здоровым и счастливым водителем и, как говорят в одной известной песне: держись за баранку крепче.

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Поздравление с Днем автомобилиста в стихах:

Скорость быстро набирает

И по трассе мчится он,

Все машины обгоняет,

Очень ловок и умен!

Поздравляю я сегодня

Тебя с праздником, шофер,

Пусть горит тебе по жизни

Лишь зеленый светофор!

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Поздравление с Днем автомобилиста короткое:

Пускай на дороге всегда будет безопасно, интересно и безоблачно. Добрых попутчиков, хорошего пути, исправного автомобиля и ангела-хранителя рядом! С Днем автомобилиста, водители!

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Поздравление с Днем автомобилиста девушке:

Уступите все дорогу,

Автоледи за рулем!

Я желаю счастья много,

Лучше ездить с каждым днем.

На пути радаров меньше,

Чтоб не парили гудки,

Трассы созданы для женщин,

Разойдитесь мужики!

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Поздравление с Днем автомобилиста женщине своими словами в прозе:

Моя любимая женщина сердца, поздравляю тебя с праздником автомобилистов и желаю в этот день и всегда не сталкиваться с патрулями, не быть заторможенной сотрудниками, а также пусть на твоем жизненном пути всегда горит зеленый свет счастья, власти и удачи! Пусть на дорогах нашей страны не встречаются тебе злостные нарушители и невежественные водители. Пусть восторженные взгляды проезжающих пленяют и радуют.

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Поздравление с Днем автомобилиста папе:

Папочка, тебя я поздравляю

С днем автомобилиста и желаю

Здоровья крепкого, прямых дорог,

Чтоб в гости приезжать всегда ты мог.

Водитель ты отличный, прям от Бога,

Удачной пусть всегда будет дорога!

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Поздравление с Днем водителя в прозе:

Поздравляем с замечательным профессиональным праздником: Днем водителя! Это особенный день в жизни каждого автомобилиста, ведь именно сегодня мы вспоминаем о том, кто нас перевозит, помогает нам наладить поставки в другие города и регионы, о тех, кто водит автобусы, отвозящие нас на рабочее место. И именно сегодня мы желаем вам всего самого доброго. С праздником!

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Поздравление с Днем шофера любимому мужу:

Мой любимый водитель,

Мой супруг дорогой,

Все дороги объездил,

Знаешь путь ты любой,

И тебя я сегодня

Так поздравить спешу.

С Днем шофера, мой милый!

Об одном лишь прошу:

Будь внимателен, муж мой,

На дорогах всегда,

Береги свою жизнь ты,

Сохраняй на года!

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Поздравление с Днем автомобилиста мужу:

Когда еду с тобой в авто, ничего не боюсь, даже на больших скоростях, потому что знаю, что ты самый надежный и ловкий на свете водитель! Поздравляю тебя с Днем автомобилиста! Пусть твой железный конь никогда тебя не подведет! Пусть дорога ровно стелется под колесами! Пусть удача не оставит тебя в пути!

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Поздравление с Днем автомобилиста любимому мужчине своими словами:

В День водителя желаю тебе счастья всей душой! Прежде всего – береги здоровье! Затем – люби и да будешь любим! Балуй себя, исполняя все желания и, никогда не падая духом, не бойся вносить в жизнь свежие перемены к лучшему, ведь для широкой души нужен широкий жизненный простор!

С Днем автомобилиста – прикольные открытки и картинки с Днем водителя